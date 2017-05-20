Рейдерский захват гранто-распильного бизнеса на тему педерастов

Тема «чеченских гомосексуалистов» была вброшена «Новой газетой» 1 апреля 2017-го года.

Кто-то воспринял это как первоапрельскую шутку. Но оказалось всё ещё веселее. Или грустнее, смотря как посмотреть. Разумеется, не было предъявлено никаких «погибших за свою ориентацию». И даже руководитель российского ЛГБТ-движения Николай Алексеев заявил, что никто из педерастов к нему не обращался с жалобами на притеснения в Чеченской республике. А «Новая газета» обвинила его в... А тот подал в суд...

Короче, суть не в нарушении чьих-то прав. А в банальном распиле грантового бабла. Страсти разворачиваются нешуточные, разве что не отстреливают конкурентов.

Кстати, если вы думаете, что распил грантов – это очень плохо с точки зрения грантодателей, то вы ошибаетесь. В основном, в грантах не предусмотрена оплата труда волонтёров. Однако понятно, что масштабная и системная работа на протяжении многих месяцев или нескольких лет вряд ли будет осуществляться на подножном корму. Так называемым волонтёрам надо на что-то жить.

На распил грантов смотрят сквозь пальцы как на необходимый элемент рабочего процесса. Правда, неконтролируемость распила грантов приводит к крайностям, когда чуть ли не все деньги уходят в карманы заявителей, которые проводят никчёмные мероприятия и пишут липовые отчёты.

Поэтому даже самые преданные и опытные грантораспильные структуры и личности иногда получают от ворот поворот. Многолетний потребитель западных грантов Николай Алексеев жил на бесхитростной схеме: он постоянно пытался устраивать парады педерастов по всей страны и, разумеется, местные власти не разрешали их проведение. Соответственно, очень удобно было отчитываться за мероприятия, не состоявшиеся из-за форс-мажора, а заодно попинать «репрессивное государство».

Похоже, эта схема уже порядком надоела. Подряд на пропаганду гомосексуализма, имитацию борьбы за их права, а также задачу крика про «репрессивное государство» передали в другие руки. Поэтому-то Николай Алексеев и отрицает наличие неких истязаемых «чеченских геев». Ещё бы! Такие бабки мимо уплыли, зачем ему бесплатно помогать новым распильщикам?!

Кто-то в редакции «Новой газеты» решил (скорее всего, Елена Милашина) перехватить поток грантовых денег, ушедший от вышеупомянутого Николая Алексеева. Они пошли не по пути массовых акций, а по пути информационной кампании.

В 2016-м году фонд Freedom Russia, базирующийся в Нью-Йорке, создал программу на 2017-2018 гг., которая призвана улучшить представленность ЛГБТ в регионах России. При этом 1 апреля 2017-го года – определённый рубеж – крайний срок реализации малых грантов (до 100.тыс). У более крупных грантов срок реализации после 1 апреля.

И вот ровно 1 апреля «Новая газета» (Автор – Елена Милашина) выдаёт свою публикацию про задержание «более 100 мужчин» и даже «три уже погибли». Интересно, это они с малым грантом на денёк припозднились или с большим грантом поторопились отчитаться, как только сроки позволили?

Поскольку Николай Алексеев не поддержал «Новую газету» в её обвинениях, то сразу получил ответку: журналисты обвинили его в том, что мифические «чеченские геи» были обнаружены и подвергнуты пыткам из-за попытки организовать в Чеченской республике марш педерастов. В ответ возмущённый Алексеев подал в суд на «Новую газету» за клевету.

Настоящие корпоративные войны!!! Вой и срач вокруг гранто-распильного бизнеса стоит нешуточный. Мы наблюдаем чуть ли не рейдерский захват поляны, на которой уютненько пасся Алексеев, а теперь её оккупировали Милашина и Ко.

И ведь у них лучше получается! Даже Меркель что-то там упомянула на встрече с Путиным об ущемляемых правах педерастов в Чеченской республике.

А самое смешное, что в Германии, Швеции и Финляндии ко всей этой сваре отнеслись на полном серьёзе и бросились собирать деньги на… «эвакуацию чеченских геев»!!! Только в Швеции собрали уже 170 тыс.евро.

Вот уж воистину деньги к деньгам! laugh

ПС

См. также как удобно притворяться педерастом, если тебе хочется в ЕС и не хочется отвечать за террористическую деятельность