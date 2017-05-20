Про курильскую операцию или как умеют воевать русские

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К обороне Курил японцы готовились годами. Была создана система укреплений, позволявшая выдерживать многодневный обстрел из основных калибров линкоров, а также бомбежек. Укрепления в скалах, с толщиной грунта от 4 до 50 метров. Множество тщательно укрытых и пристрелянных орудий всех калибров. Сотни укрытий для пехоты и припасов, склады, рассредоточенные так, что при любом раскладе, большая их часть оставалась целой. Об эффективности системы говорило то, что один из остров в течении двух лет с воздуха утюжили американцы, при этом «не нанеся японским силам никакого вреда».



К высадке десанта тоже готовились. Тех, кому удавалось бы пройти сквозь огонь береговой артиллерии и японской авиации ожидало 25 тысяч солдат, вооруженных (помимо стрелкового оружия) 500 пулеметами, 100 танками, а также минометами, бомбометами, полевой артиллерией, и т.д.

Средние танки Тип 97 «Шинхото Чи-ха» из состава 11-го танкового полка, Шумшу, 1944 год. На башне нанесён иероглиф 士 (самурай), являвшийся символом полка. Японцы готовились воевать с американцами, воевать «по правилам». Сперва обстрел линкоров, РАБОТА палубной и штурмовой авиации. Потом десант. Но драться пришлось с русскими…

И такого хамства, которое устроила несчастным джапам красная армия, мировая история знает очень мало. При поддержке всего двух несчастных СКР, на сорока «десантных» судах (большей частью — переделки из мирных посудин) подошло 3000 человек. Морпехи и стрелки 301 СД. Я ещё раз повторю, если кто не понял.

ТРИ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК. Против ДВАДЦАТИ ПЯТИ ТЫСЯЧ И СТА ТАНКОВ, засевших на хорошо подготовленных позициях и до зубов вооруженных.

Подходили в погоду настолько хреновую, что не только авиация не летала, но и судам полагалось бы никуда не лезть. Доблестные японцы ухитрились прохлопать сорок вымпелов… Первая волна, 700 человек, разгрузилась под огнем… Несмотря на шквальный огонь, повредивший суда и прижавший пехоту, отбросили японцев вглубь острова. В самый разгар высадки — контратака. 18 танков при поддержке пехоты. Русских собирались просто вмять гусеницами в песочек — пехота на голом бережку, без всякой поддержки — легкая добыча. Но Иваны успели перетащить (это на глубине два метра) сотню противотанковых ружей.

17 танков спалили лобовыми попаданиями, один в ужасе смылся. Оставшуюся без танков пехоту частью перебили, частью разогнали. Потом саперы заткнули глотку батареям главных калибров, а СКР-ы спалили танкер, торчавший на мели, и переоборудованный джапами под батарею.

Следующая танковая контратака опять провалилась — крейзи рашенз дотащили (на все той же глубине 2 метра) 45-мм пушки… Высадился остальной десант… Спустя некоторое время те джапы, которые ещё были живы, сдались. Я бы дорого дал за то, чтобы увидеть лицо командующего Кобаяси, которому сообщили, он сдался противнику, которого в численности превосходил в 8 раз…

Итого: Блестящая ПОБЕДА, доставшаяся малой кровью. Из атакующих большая часть выжила. Причины успеха в отчете указаны:

1. Скрытность и внезапность.

2. Высокий уровень выучки личного состава.

3. Мужество и героизм личного состава

4. Слаженность и скоординированность действий всех участников операции

Да, трое командиров со знаменем в руках лично вели своих людей в атаку. Двое погибли. Последние слова одного из них «Высоту взять, несмотря ни на что». Но это была личная инициатива — их никто автоматами в спину не пихал…

Согласно документам, включая поимённые списки, из состава Курильского десанта погибло 616 человек, пропало без вести 329 человек, 9 человек числятся в небоевых потерях, 716 ранено. Итого 954 погибших и пропавших без вести. Из этого числа примерно половина приходится на погибших и пропавших без вести (в основном утонувших) непосредственно при высадке, когда японские батареи в упор расстреливали десантные корабли. Согласно японским данным, только в 91 пехотной дивизии погибло и пропало без вести 473 человека. Суммарно же цифры по потерям будут довольно близкими.