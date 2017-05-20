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Открытая встреча с автором книги “Честь” 20.12.2016

19:09. 20 мая 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:
00:00:04 — Тонкости восприятия людей Варны Созидания
00:12:32 — Открытое Сердце на уровне социума
00:17:48 — Эволюция цивилизации
00:22:22 — Управление внутренним ритмом жизни 
00:26:42 — Кроткие унаследуют мир
00:37:05 — Суть просветительной работы 
00:54:50 — Вера и знамение 
01:04:30 — Сверхспособности высокодуховных людей
01:07:14 — От Перуна до Всевышнего
01:19:30 — Начало передачи власти по наследству
01:25:46 — О символике и христианстве
01:41:06 — Когда приходит просветление 
01:46:49 — Замена идеалов Духа 
01:59:28 — Цель открытых встреч 
02:17:35 — Как повысить уровень сознания народа
02:44:10 — О духовных практиках в Варнах и Кастах
Метки: альтернативная история, Варно-кастовая система управления, геополитика, другая история, книга честь, мировая закулиса, честь, эволюция
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