Открытая встреча с автором книги “Честь” 20.12.2016
19:09. 20 мая 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал: Честь
00:00:04 — Тонкости восприятия людей Варны Созидания
00:12:32 — Открытое Сердце на уровне социума
00:17:48 — Эволюция цивилизации
00:22:22 — Управление внутренним ритмом жизни
00:26:42 — Кроткие унаследуют мир
00:37:05 — Суть просветительной работы
00:54:50 — Вера и знамение
01:04:30 — Сверхспособности высокодуховных людей
01:07:14 — От Перуна до Всевышнего
01:19:30 — Начало передачи власти по наследству
01:25:46 — О символике и христианстве
01:41:06 — Когда приходит просветление
01:46:49 — Замена идеалов Духа
01:59:28 — Цель открытых встреч
02:17:35 — Как повысить уровень сознания народа
02:44:10 — О духовных практиках в Варнах и Кастах