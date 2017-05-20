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О новом глобальном проекте финансового передела мира между Америкой и Китаем. Существует ли он?

08:59. 20 мая 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

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Те, кто думает, что Америка и её союзники объявили санкции России и не догадываются, что Россия обратится и сблизится с Китаем, недооценивают американских стратегов и аналитиков, которые не так глупы, как об этом принято писать. Нам будут «подыгрывать» и писать в разных изданиях об ужасах сближения РФ и Китая. 

 Нужно прежде разобраться, на что же направлена американская стратегия? Наверняка слова ВВП о том, что мы «ничего не боимся» одобрят аналитики по технологии разрушения государств, так как это будет соответствовать их плану разрушения РФ.

 Спланировав план, по которому РФ идет в тесные объятия Китая, американцы просчитали наверняка, как будет выглядеть этот «бинарный» блок, оценив все масштабные процессы, происходящие в Сибири и на Дальнем Востоке, связанные с коррупционными, криминальными и иными негативными процессами, которые могут послужить в будущем распаду РФ.

 Чтобы подготовить нас к «объятиям» было необходимо через рекомендации МВФ довести нашу  экономику и население к определенной «кондиции». Советы МВФ: спекуляции, плавающий рубль, девальвация, изъятие денег из экономики   и.т.п. действия, как пишут экономисты,  – были спланированным шагом извне, принятым нашими экономическими агентами влияния. В результате чего, наше сырьё стало очень дешевым, а его интенсивная выработка и продажа – выгодным. Наши ресурсы стали аккумулироваться активно в Китае.

 Американцы некоторым образом давили и на Китай, чтобы он стал проявлять себя активно. Разве они не понимали, что давление по океанскому направлению приведет Китай к экспансии на Евразийском театре перевозок грузов? То бишь, они стимулировали Китай «развязать» наконец  - шелковый пояс.  В это же время и уже есть сведения, Сорос и К %, стимулировали заполнение Европы иммигрантами, понимая, что будет с ней в будущем.

 Говорят, что недавно Китаю Америка предложила разделить мировое господство, после чего и возник один пояс – один путь. В этом предложении сближения Китая и РФ – планируемо и продумано.

 В чем его смысл? Так как России отведена продажная колониальная роль эксплуатируемой  кладовой, то плавная ассимиляция экономики,  пренацеливание РФ на Китай, создание интегративных схем и цепочек, поможет Китаю остаться «мировой фабрикой», а денежный эквивалент будут уходить в Штаты. Если подумать, сколько вложено РФ в долговые бумаги США и сколько Китаем. Есть возможность увеличить этот вдвое.

 Китайские товарищи будут с удовольствием строить и обживать новые территории, «поднимая» экономику РФ до современного колониально-транспортного узла. А так как во время санкций ближе партнёра у РФ не будет, то основные колониальные капиталы будут утекать в Китай, а из Китая – опосредованно – в Штаты. Уже двойная выгода. Китай кроме мировой фабрики, станет так же огромной «отмывочной» наших, а в «шелковой» перспективе всех Евразийских  наворованных колониальных капиталов, будет иметь неплохой доход от этого. Американцы, как пишет, экономист Катасонов, уже сейчас стараются сделать США единственным обшором в мире, прижимая все остальные.  Случайно ли это? Так же можно убедиться, что экономический план Кудрина, по странному стечению обстоятельств, словно идеально написан к подобному сценарию для встраивания в «мировые тренды», т.е. изначально колониально заточен под чью-то будущую программу или план. 

 Что значит переориентация на Китай?

  Это как минимум перестройка и преобразование нашего «олигархата» и «чиновничества» с одной кормушки на другую…с имуществом, яхтами, островами, виллами, но уже  по китайскому стилю … на лучезарных берегах Китайской флоры и фауны. Ну и раз китайский юань стал резервной валютой, то и обменники быстро  перепрофилируют на обменный курс юаня. Стратегии экономического развития на этом угаснут.

 Новое наше «чиновничество» восточного типа будет  любить и цитировать Конфуция, а новые «олигархи» должны будут переориентироваться на КПК, знать китайский кодекс строительства коммунизма, вероятно еще и партбилет понадобится для прохода в Китайскую «лигу» олигархов. Полагаю, что так же быстро как после развала Союза, для «мамоны», все «переобуются в воздухе»  и станут вновь «идейными коммунистами», а заезжая делегация КПРФ с Г.А. Зюгановым будет самой многочисленной со времен распада СССР. 

 По телевизору мы увидим такую любовь к Китаю, какой не будет даже у самих Китайцев. Китайская кухня, каллиграфия, сериалы, общества китайской дружбы и.т.п. будут второй идеологией после денег. Так как доля «сотрудничества», китайского присутствия в бизнесе, медиасфере будет возрастать, Москве, вероятно, придется перепрофилироваться в «Китай-город», так как обменные операции и банковская деятельность будет «Китапрофилироваться» очень активно. У денег больших всегда - большой хозяин.

 А раз так, то рано или поздно, наступит  время, когда экономические интересы уйдут в сферу политическую и лоббистскую, чтобы продавливать «совместные» интересы новой группы олигархов и чиновников, но по сути будет речь идти о китайских крупных компаниях. Тогда окончательно Сибирь и Дальний Восток интегрируются как колония Китая, то бишь, вагон плавно перецепят.  Дань в Москву конечно будут отправлять, т.е делиться с немногими, будут содержать для важных персон из России ВИП- острова, которые придется вывести из туристической или курортной зоны. Но это окупится с лихвой.

Следующим этапом будет олигархический передел влияния, когда наши олигархи и китайские встретятся на нашем рынке. Китайские захотят депинговать нас низкими ценами на товары, а наши «куркули» захотят привычных нерыночных монопольных цен для себя, накручивая все до максимума. А так как наши олигархи, сращенные с чиновниками в едином корыстолюбии – мощная сила, им нужно обогащение по крупному, скорее всего они договорятся, распределят зоны влияния и ответственности, регионы и цены…

 Об опасности такого пути коррупционного распада РФ говорили наши святые РПЦ, еще задолго до наступления нашего века, о том, что «конец» России придет «через Китай», т.е не Китай будет виноват, а те люди в Росси, облеченные властью, которые понемногу будут отдавать «суверенитет» Китаю, продадут Россию. Основным мотивом будет коррупция. Каждый об этих пророчествах может в сети прочитать.  Притом, что это будет процесс,  продажи России, растянутый на многие годы и десятилетия.

 Санкции Западом сразу снимутся после интеграции экономики России и Китая по американскому сценарию. Далее, Америка с Китаем заключат то самое взаимовыгодное деловое партнерство на двоих, узаконивающее новый передел мира, замкнув англосакскую модель правления миром. Наши же экономические региональные  союзы будут, вероятно, по-прежнему существовать, но, их роль будет второстепенной, формальной. Они будут так же идти по единому «шелковому пути»,   а огромная эмиссия юаня, сделает,  в конечном счете, более «привлекательным» вложения в сторону, противоположную от РФ.  Многие страны нашего экономического союза уже переходят на латиницу. Они, вероятно, как бы уже были в курсе будущего «Шелкового пути». Инсайдерская информация, вероятно, уже была им доступна. Америке же выгодно сотрудничество с одним крупным, но всепоглощающим всех партнёром, чем с  кучей мелких средних, полусредних. Что получит в данном случае армерика – взамен, мы не знаем, но ставки очень крупные, так как избранные должны владеть целым миром.

 А так как Америка,  в конечном счёте, должна остаться единственным в мире гегемоном, то на счет этого есть и конспирологическая версия этого биполярного мироустройства. Как только Китай ассимилирует все экономики, особенно Российскую, погубить их все – проще, выключив из игры крупного партнёра, а остальные цепочки все рассыплются по бусинкам как несамостоятельные. Даже «прихватизаторы»  для этого случая не понадобятся, будет просто   «большой хаос». Все накопления хлынут только в одно место – Америку, а она уже условия приготовит. Для этого нужно ничего особенного, а заложить несколько зарядов на дно океанической зоны, где пролегают мощные геологические разломы, связанные с Китаем, взорвать заряды и наблюдать за апокалипсисом в Китае.  Выгода в том, что воевать со всеми  накладно, нужно лишь позволить завоевать «крупного» одного, но который, в свою очередь,  экономически завоюет экономически всех, да еще и вложится в это.

 

  Угрозу надо предвидеть, и тогда гроза не придет неожиданно. 
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110126/18614/-

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