Народная инициатива: Нет гламурным букварям!

Добрый день,

Ваша статья о деградации „Букваря” стала стимулом к началу работы над переизданием этого учебника, теперь я всегда ссылаюсь на Ваш разбор.

Правда я взял учебник не 1959, а 1952 года автора А.И. Воскресенской.

Помимо „Букваря” будут переиздаваться также „Прописи” того же автора 1948 года.

Проект некоммерческий, т.е. я только компенсирую расходы на переиздание.

Сейчас уже запущен проект по сбору средств на boomstarter под названием "Сталинский Букварь" и за пару дней он успел выйти в лидеры https://boomstarter.ru/projects/589477/s talinskiy_bukvar

Ссылка на мою группу ВКонтакте https://vk.com/bukvar1952

Если Вам интересна данная инициатива, просьба размещать информацию и поддерживать.

С уважением, Фронтов Дмитрий