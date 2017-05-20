Народная инициатива: Нет гламурным букварям!
10:14. 20 мая 2017 Просмотров - 119 Один комментарий Опубликовал: brahman
Многие, вероятно, обратили внимание на январскую публикацию об эволюции, а точнее – о деградации художественного оформления букварей. В любом случае картинка выше наглядно демонстрирует, как мировоззрение детишек всё больше и больше формируют в эдаком несерьёзном, гламурном направлении.
Подобная несерьёзность на самом деле крайне опасна, ибо учит ребёнка относиться к жизни и учёбе играючи, а значит – несерьёзно. Несерьёзно – это, в итоге, безответственно.
И как такой ребёнок, когда подрастёт класса до восьмого, сможет поверить, что 50-100 лет назад некоторые его сверстники командовали воинскими подразделениями, совершали героические поступки, воевали с иноземными захватчиками, самоотверженно трудились в военном тылу. И, вырастая, становились людьми, настоящими людьми.
Нынешняя жизнь детей, слава богу, проходит без участия в открытых военных действиях, если не брать окраины России. Но при этом особенно надо задуматься о том, что наших детей могут в ближайшем будущем ждать суровые испытания. Поэтому у них должно вырабатываться серьёзное отношение к жизни, к учёбе, к своим детским обязанностям по дому.
Но как добиться подобного отношения, как выработать у детей мотивацию к необходимости стремиться стать настоящим человеком, если, придя в школу, дети видят вокруг китч да гламур??!
Наш коллега Прокоп Свиридович Серко организовывает выпуск сталинских букварей. Без китча, без гламура, а по-серьёзному. Так, как это было в своё время рассчитано на детей: учёба, помощь по дому, развитие воли, ума, силы – главная задача младшеклассников.
Помещаю ниже его сообщение, а дальше – пусть каждый решает сам, как ему действовать.
Добрый день,
Ваша статья о деградации „Букваря” стала стимулом к началу работы над переизданием этого учебника, теперь я всегда ссылаюсь на Ваш разбор.
Правда я взял учебник не 1959, а 1952 года автора А.И. Воскресенской.
Помимо „Букваря” будут переиздаваться также „Прописи” того же автора 1948 года.
Проект некоммерческий, т.е. я только компенсирую расходы на переиздание.
Сейчас уже запущен проект по сбору средств на boomstarter под названием "Сталинский Букварь" и за пару дней он успел выйти в лидеры https://boomstarter.ru/projects/589477/s
talinskiy_bukvar.
Ссылка на мою группу ВКонтакте https://vk.com/bukvar1952.
Если Вам интересна данная инициатива, просьба размещать информацию и поддерживать.
С уважением, Фронтов Дмитрий
https://boomstarter.blob.core.windows.n
Источник: ss69100.livejournal.com
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для ребенка очень важна первичная информация ,Человек в ней не самодостаточен.а значит,что видит ребенок при первых годах своей жизни..так дальше и будет развиваться..если видит игру..будет играть и дальше.