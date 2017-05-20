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Народная инициатива: Нет гламурным букварям!

10:14. 20 мая 2017 Просмотров - 119 Один комментарий Опубликовал:


Многие, вероятно, обратили внимание на январскую публикацию об эволюции, а точнее – о деградации художественного оформления букварей. В любом случае картинка выше наглядно демонстрирует, как мировоззрение детишек всё больше и больше формируют в эдаком несерьёзном, гламурном направлении.

Подобная несерьёзность на самом деле крайне опасна, ибо учит ребёнка относиться к жизни и учёбе играючи, а значит – несерьёзно. Несерьёзно – это, в итоге, безответственно.

И как такой ребёнок, когда подрастёт класса до восьмого, сможет поверить, что 50-100 лет назад некоторые его сверстники командовали воинскими подразделениями, совершали героические поступки, воевали с иноземными захватчиками, самоотверженно трудились в военном тылу. И, вырастая, становились людьми, настоящими людьми.

Нынешняя жизнь детей, слава богу, проходит без участия в открытых военных действиях, если не брать окраины России. Но при этом особенно надо задуматься о том, что наших детей могут в ближайшем будущем ждать суровые испытания. Поэтому у них должно вырабатываться серьёзное отношение к жизни, к учёбе, к своим детским обязанностям по дому.

Но как добиться подобного отношения, как выработать у детей мотивацию к необходимости стремиться стать настоящим человеком, если, придя в школу, дети видят вокруг китч да гламур??!

Наш коллега Прокоп Свиридович Серко организовывает выпуск сталинских букварей. Без китча, без гламура, а по-серьёзному. Так, как это было в своё время рассчитано на детей: учёба, помощь по дому, развитие воли, ума, силы – главная задача младшеклассников.

Помещаю ниже его сообщение, а дальше – пусть каждый решает сам, как ему действовать.

Добрый день,

Ваша статья о деградации „Букваря” стала стимулом к началу работы над переизданием этого учебника, теперь я всегда ссылаюсь на Ваш разбор.

Правда я взял учебник не 1959, а 1952 года автора А.И. Воскресенской.

Помимо „Букваря” будут переиздаваться также „Прописи” того же автора 1948 года.
Проект некоммерческий, т.е. я только компенсирую расходы на переиздание.

Сейчас уже запущен проект по сбору средств на boomstarter под названием "Сталинский Букварь" и за пару дней он успел выйти в лидеры https://boomstarter.ru/projects/589477/stalinskiy_bukvar.

Ссылка на мою группу ВКонтакте https://vk.com/bukvar1952.

Если Вам интересна данная инициатива, просьба размещать информацию и поддерживать.


С уважением, Фронтов Дмитрий



https://boomstarter.blob.core.windows.net/boomstarter/uploads/project/video/125864/video.mp4


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Азбука, гламур, дети, мировоззрение, народ
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Один комментарий»

  • 3235 2031
    serjoza 20 мая 2017 в 10:17 Ссылка Пометить
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    для ребенка очень важна первичная информация ,Человек в ней не самодостаточен.а значит,что видит ребенок при первых годах своей жизни..так дальше и будет развиваться..если видит игру..будет играть и дальше.

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