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МВФ рекомендовал России повысить пенсионный возраст

09:54. 20 мая 2017 Просмотров - 104 Один комментарий Опубликовал:

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Властям России стоит повысить возраст выхода на пенсию, считает Международный валютный фонд (МВФ).

Пенсионная реформа могла бы способствовать смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда, говорится в заключительном заявлении МВФ после традиционного визита сотрудников в Россию.

 

По данным Пенсионного фонда России (ПФР), в 2016 году численность пенсионеров в стране составляла 43,3 миллиона человек. В нынешнем году эта цифра вырастет до 43,9 миллиона.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что экс-глава Минфина, руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин подготовил для президента Владимира Путина стратегию, которая предлагает сократить число пенсионеров. По мнению ЦСР, возраст выхода на пенсию надо повысить для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65. Повышение необходимо проводить начиная с 2019 года.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил РИА Новости, что предложение Кудрина сократить число пенсионеров вряд ли будет реализовано в ближайшее время, экономия от этого "радикального решения" сомнительная. Он подчеркнул также, что на первом месте при выстраивании пенсионной системы должны быть не ее экономические параметры, а продолжительность жизни и активного возраста россиян.

 

Сейчас пенсионный возраст в России составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В мае прошлого года был принят законопроект, который подразумевает увеличение пенсионного возраста чиновников (государственных и муниципальных служащих). Закон предполагает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Закон вступил в силу 1 января 2017 года.

https://ria.ru/economy/20170519/1494695292.html

Метки: пенсии, Россия, экономика
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