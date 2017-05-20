Американо-индейский холокост

Гитлер – щенок в сравнении с «покорителями Америки». Чему не учат в американских школах: в результате холокоста американских индейцев, так же известного как «пятисотлетняя война» и «самый длительный Холокост в истории человечества», было уничтожено 95 из 114 миллионов коренных жителей нынешних территорий США и Канады.

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Американский Холокост: Д. Стэннард (Oxford Press, 1992) – «более 100 миллионов убитых»«Гитлеровская концепция концентрационных лагерей, многим обязана его изучению английского языка и истории Соединенных Штатов. Он восхищался лагерями для буров в Южной Африке и для индейцев на Диком Западе, и часто в своем ближайшем окружении хвалил эффективность уничтожения коренного населения Америки, красных дикарей, которые не могут быть пленены и приручены — от голода и в неравных боях.«Адольф Гитлер» Джон ТоландКоренные американцы имеют самый высокий уровень смертности. Хотя главными убийцами были оспа, корь, грипп, коклюш, дифтерия, тиф, бубонная чума, холера и скарлатина — их всех ввезли европейские колонисты. Некоторые историки считают, что «европейские» болезни послужили причиной 80% всех смертей индейцев.Термин Геноцид происходит от латинского (genos — раса, племя, cide — убийство) и буквально означает уничтожение или истребление целого племени или народа. Оксфордский словарь английского языка определяет геноцид как «преднамеренное и систематическое истребление этнических или национальных групп», и ссылается на первое употребление термина у Рафаэля Лемкина относительно действий нацистов в оккупированной Европе. Впервые документально термин был употреблен на Нюрнбергском процессе в качестве описательного а не юридического термина. Под геноцидом, как правило, имеется в виду уничтожение нации или этнической группы.Генеральная Ассамблея ООН приняла этот термин в 1946 году. Большинство людей склонны связывать с геноцидом массовые убийства конкретных людей. Тем не менее, в 1994 году в Конвенции ООН о наказании и предупреждении преступлений геноцида, описывается геноцид вне прямого убийства людей, как разрушение и уничтожение культуры. Статья II Конвенции перечисляет пять категорий деятельности, которые направлены против конкретной национальной, этнической, расовой или религиозной группы, которые следует считать геноцидом.Этими категориями являются:• Убийство членов такой группы;• Причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;• Умышленное создание группе таких жизненных условий, которые рассчитаны на физическое уничтожение ее в целом или частично;• Меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;• Насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.Правительство Соединенных Штатов отказалось ратифицировать конвенцию ООН о геноциде. И не мудрено. Многие аспекты геноцида были реализованы на коренных народах Северной Америки. Список американской политики геноцида включает в себя: массовое истребление, биологические войны, принудительное выселение из родных мест, лишение свободы, внедрение ценностей, отличных от коренных, вынужденная хирургическая стерилизация местных женщин, запрет на проведение религиозных обрядов и т.д.До прибытия Колумба земли, ныне занятые 48 штатами Америки населяли свыше 12 миллионов человек. Четыре века спустя население было сокращено до 237 тысяч, т.е на 95%. Как? Когда Колумб вернулся в 1493 году на 17 судах, он начал осуществлять политику угона в рабство и массового истребления населения стран Карибского бассейна. В течение трех лет было уничтожено пять миллионов человек. Еще пятьдесят лет спустя в ходе испанской переписи было зафиксировано только 200 000 индейцев! Лас Касас, основной историк Колумбийской эры, приводит многочисленные сообщения об ужасных актах, совершаемых испанскими колонистами над коренными народами, в числе которых повешения в массовом порядке, сжигание кос, разделывание на куски детей и скармливание их собакам — список зверств внушителен.С отъездом Колумба подобная политика не прекратилась. Европейские колонии, а впоследствии вновь образованные Соединенные Штаты продолжали аналогичную политику завоеваний. Массовые убийства происходили по всей стране. Мало того, что индейцев массово убивали, вырезая целые деревни и скальпируя плененных, европейцы так же задействовали и биологическое оружие. Британские агенты раздавали племенам одеяла, которые были намеренно заражены оспой. Более ста тысяч Минго, Делавэров, Шони и других племен, населяющих берега реки Огайо унесла эта болезнь. Армия США взяла этот метод на вооружение и использовала его против ведущих племенной образ жизни на равнинах с таким же успехом.В кратчайшее время после американской революции Соединенные Штаты принялись проводить политику выселения американских индейцев. По договору от 1784, заключенном в Форте Стансикс, ирокезы обязаны были уступить земли в западном Нью-Йорке и Пенсильвании. Многие из ирокезов отправились в Канаду, некоторые приняли подданство США, но племя быстро выродилось, как нация, потеряв большую часть оставшейся земли в последние десятилетия восемнадцатого века. Шауны, Делавары, Оттаваны и несколько других племен, наблюдая за падением ирокезов, создали свою собственную конфедерацию, назвавшись Соединенными Штатами Огайо, и объявили реку границей между своими землями и владениями поселенцев. Начало последующих военных действий было лишь вопросом времени.Европейцы считают себя носителями высокой культуры и очагом цивилизации. Колониальное мировоззрение делит реальность на части: добро и зло, тело и дух, человек и природа, культурный европеец и примитивный дикарь. Американским индейцам не свойственен такой дуализм, их язык выражает единство всех вещей. Бог не есть трансцендентный Отец, но Великий Дух, который питает все это многобожие, вера во многих богов и несколько уровней божественного. В основе большинства убеждений коренных американцев было глубокое убеждение, что некая невидимая сила, мощный дух, пронизывающий всю Вселенную осуществляет цикл рождения и смерти для всего живого. Большинство американских индейцев верят в универсальный дух, сверхъестественные качества животных, небесных тел и геологических образований, времена года, умерших предков. Их мир божественного слишком непохож на личное спасение или проклятье отдельных людей, как верили европейцы. Для последних подобные убеждения были языческими. Таким образом завоевание обосновывалось как необходимое зло, которое дарует народам «индейцев» моральное сознание, которое «исправит» их аморальность. Таким образом голый экономический интерес преобразуется в благородный, даже моральный мотив, объявляющий христианство как единственную искупительную религию, которая требует верности от всех культур. Таким образом конкистадоры, вторгающиеся на земли индейцев, стремившиеся к расширению империи, накоплению сокровищ, земли и дешевой рабочей силы, оказывались носителями спасения для местных язычников.Культура есть выражение творчества людей и включает практически всю их деятельность: язык, музыку, искусства, религию, врачевание, сельское хозяйство, кулинарные стили, учреждения, регулирующие общественную жизнь. Уничтожение американской культуры — больше, чем бойня. Колонизация не только убивает индейцев. Она убивает их духовно. Колонизация искажает отношения, разрушает сложившиеся отношения и развращает.Практически одновременно с физическим уничтожением целых племен проводились стратегии ассимиляции индейских детей. Иезуитами были возведены форты, в которых молодежь коренных народов была заключена в тюрьму, где ей внушали христианские ценности и принуждали к тяжелому физическому труду. Обучение является важным инструментом в изменении не только языка, но и культуры впечатлительных молодых людей. Основатель индийской промышленной школы Карлайл в Пенсильвании, капитан Ричард Пратт, в 1892 году так охарактеризовал философию своей школы: «Убить индейца — спасти человека». Детям школы было запрещено говорить на своем родном языке, они вынуждены были носить униформу, стричь волосы и подчиняться жесткой дисциплине. Несколько индейских детей смогли бежать, другие умерли от болезней, а некоторые умерли от тоски по родине.Дети, насильственно разлученные со своими родителями, после того, как их родные системы ценностей и знания были вытеснены колониальным мышлением, после возвращения из школы-интерната не знали свой родной язык. Они были чужими и в своем собственном мире, и в мире белого человека. В фильме «Женщины Лакота» эти дети называются яблочными детьми (красный снаружи, белый внутри). Они не смогли никуда вписаться, не смогли ассимилироваться ни с одной культурой. Эта потеря культурной идентичности приводит к самоубийствам и насилию. Самым разрушительным аспектом отчуждения является потеря контроля над своей судьбой, над своими воспоминаниями, над собственным прошлым и будущим.Принудительное внедрение колониального мышления в умы детей американских индейцев служило средством нарушения передачи культурных ценностей между поколениями, культурным геноцидом, используемым американским правительством в качестве еще одного средства отбора земель у американских индейцев.Ненасытная жадность к чужой земле остается первопричиной, но многие люди сейчас считают, что выселение индейцев было единственным способом их спасения от истребления. Пока индейцы жили в непосредственной близости от белых, они умирали в результате заболеваний, алкоголя и бедности. В 1830 году началось выселение индейцев. Форсированные марши-броски целых поселений привели к высокой смертности. Печально известное выселение пяти цивилизованных племен — чокто, крикс, чикасавов, чероки и семинолов — это гнетущая страница в истории Соединенных Штатов. К 1820 году чероки, которые создали письменную конституцию по образцу Конституции Соединенных Штатов, газеты, школы, и госучреждения в своих населенных пунктах, выселению воспротивились. В 1938 году федеральные войска чероки выселили силой. Около четырех тысяч чероки погибли во время переселения из-за плохого планирования со стороны правительства Соединенных Штатов. Этот исход известен как Тропа слез. Более ста тысяч американских индейцев в конце концов пересекли реку Миссисипи, покидая собственные земли, отнятые белыми колонизаторами.Статья II резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 1946 года: В настоящей Конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: (г) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы. В середине 1970-х годов доктору Чокто, индейцу, обратилась 26-летняя индейская женщина. Как оказалось, она была стерилизована в двадцатилетнем возрасте в больнице индейской службы здравоохранения в Клермонте, шатат Оклахома. Впоследствии выяснилось, что 75 процентов подвергшихся стерилизации индейских женщин подписывали формы согласия на стерилизацию, не понимая, что это за операция, или считая, что она обратима.Проводивший расследование журналист выяснил, что индейскими службами здравоохранения стерилизовалось по 3000 индейских женщин в год, от 4 до 6 процентов населения детородного возраста. Доктор Равенхольд, директор Управления федерального правительства по вопросам народонаселения позже подтвердил, что «хирургическая стерилизация становится все более важным в последние годы методом управления рождаемости».Американские индейцы чувствовали себя комфортно в среде, максимально близкой к природе. Для них окружающая среда священна, она обладает космическим значением, это рай для всех форм жизни — и она достойна защиты и даже поклонения. Это мать, дающая жизнь, и о которой необходимо заботиться. В этом есть глубокий смысл с экологической точки зрения.Отношение европейцев к земле иное. Это просто бездушный материал, которым можно манипулировать, который можно менять по своему желанию. Европейцы используют свои природные богатства для личной выгоды.«Окончательное решение» проблемы индейцев Северной Америки стало моделью для последующего еврейского холокоста и южноафриканского апартеида.Почему самый большой холокост скрыт от общественности? Не потому ли, что это продолжалось так долго, что стало привычкой? Показательно, что информация об этом холокосте преднамеренно исключена из базы знаний и сознания жителей Северной Америки и всего мира.Школьники до сих пор учат, что большие территории Северной Америки необитаемы. Но до прихода европейцев здесь процветали города американских индейцев. В Мехико проживало больше населения, чем в любом городе Европы. Люди были здоровы и сыты. Первые европейцы были поражены. Сельскохозяйственные продукты, культивировавшиеся коренными народами завоевали признание на международном уровне.Холокост североамериканских индейцев страшнее апартеида в Южной Африке и геноцида евреев во время Второй мировой войны. Где же памятники? Где проводятся мемориальные церемонии? В отличие от послевоенной Германии, Северная Америка отказывается признать геноцидом уничтожение индейцев. Власти Северной Америки не хотят признавать, что это было и остается системным планом уничтожения большей части коренного населения.Как и в случае еврейского геноцида, этот план не был бы столь эффективен без предателей собственного народа. Политика непосредственной бойни трансформировалась в уничтожение изнутри. Правительства, армии, полиция, церковь, корпорации, врачи, судьи и простые люди стали винтиками этой машины убийства. Сложные кампании этого геноцида были разработаны на самых высоких уровнях власти в Соединенных Штатах и Канаде. Это прикрытие продолжается по сей день.Термин «окончательное решение» не был придуман нацистами. Это был управляющий по делам индейцев, Дункан Кэмпбелл Скотт, Канада Адольфа Эйхмана, который в апреле 1910 года так заботился об «индейской проблеме»:«Мы признаем, что индейские дети теряют естественную сопротивляемость к болезням в этих тесных школах, и что они умирают гораздо более высокими темпами, чем в своих деревнях. Но это само по себе не является основанием для изменения политики этого департамента, направленной на окончательное решение нашей индейской проблемы».Европейская колонизация Америки навсегда изменила жизнь и культуру коренных американцев. В 15-19-м веках их поселения были разорены, народы истреблены или порабощены. Первая группа американских индейцев, с которыми столкнулся Колумб, 250000 араваков Гаити, были обращены в рабство. Только 500 пережили 1550 год, а к 1650 году группа вымерла полностью.Марлон Брандо в своей автобиографии посвящает несколько страниц геноциду американских индейцев:«После того, как их земли были отняты у них, оставшиеся в живых были согнаны в резервации, а правительство направило к ним миссионеров, которые пытались заставить индейцев стать христианами. После того, как я стал интересоваться американскими индейцами, я обнаружил, что многие люди даже не считают их человеческими существами. И так было с самого начала.Коттон Матер, преподаватель Гарвардского колледжа, почетный доктор Университета Глазго, министр-пуританец, плодовитый писатель и публицист, известный исследованиями Салемских ведьм, сравнивал индейцев с детьми сатаны и считал Божьей волей — убивать язычников-дикарей, которые стояли на пути христианства.В 1864 году полковник американской армии по имени Джон Шевинтон, расстреливая из гаубиц очередную индейскую деревню сказал, что индейских детей не следует жалеть, потому что из гниды вырастает вошь. Он сказал своим офицерам: «Я пришел, чтобы убивать индейцев, и считаю, что это право и почетная обязанность. И необходимо использовать любые средства под небом Бога, чтобы убивать индейцев».Солдаты отрезали вульвы индийских женщин и натягивали их на луки седел, а из кожи мошонки и грудей индийских женщин делали кисеты, а затем демонстрировали эти трофеи вместе с отрезанными носами, ушами и скальпами убитых индейцев в Денверском Оперном театре. Просвещенные, культурные и набожные цивилизаторы, что еще сказать?

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com