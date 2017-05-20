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Если труд оказался вдруг – и не труд, и не заработок, а невесть что…

08:55. 20 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Мы – дешевый товар. Зарплата деревенского почтальона в 3-4 тысячи рублей – это не миф. В2016 г. работники муниципальных детских садов в среднем по России получали 26,6 тыс. руб., в Москве – 47,5 тыс. руб., в Петербург – 45,8 тыс. руб., в Псковской области – 16,9 тыс. руб.

Школьные учителя (муниципальные школы) в среднем по России – 29,4 тыс. руб., в Москве – 67,0 тыс. руб., в Петербурге – 47,5 тыс. руб., в Псковской области – 20,3 тыс. руб.

Младший медицинский персонал (санитарка, сиделка) в муниципальной медицине в среднем по России – 14,1 тыс. руб., в Ставропольском крае – 7,8 тыс. руб.

Младший медицинский персонал (санитарка, сиделка) в областной медицине в среднем по России – 18,1 тыс. руб., Москва – 36,6 тыс. руб., Петербург – 30,5 тыс. руб., Псковская область – 11,6 тыс. руб.

Средний медицинский персонал (фельдшер, медсестра) в муниципальной медицине по России – 21,7 тыс. руб., Москва – 58,4 тыс. руб., Петербург – 44 тыс. руб., Алтайский край – 8,1 тыс. руб.

Доход уличного побирушки в иных местах выше значительно!

Абсурдное явление – когда по всей России, во всех ее поселениях, в огромном числе низкобюджетных семей приходится крутиться за пределами рабочего дня, чтобы докормить семью.

Поэтому в личных хозяйствах производят одну треть аграрной продукции России (Росстат).

Поэтому доля неформальной экономики в России в начале 2010-х гг. 40-41% (Всемирный банк). В нынешние трудные времена должна быть выше

Неизвестно, что лежит в основе низкой оценки труда: пренебрежение им, высокие налоги, низкая производительность, или все сразу?

На обширном пространстве рабочих мест невозможно качественно трудиться, потому что труд недооценен.

Учитель – на трех работах, на полутора нагрузках.

Научный сотрудник или преподаватель вуза – бегает по урокам и другим местам подряда.

Нет времени добиваться выделки. Дешевый труд, дешевое время, растущие нормы нагрузки. Имитация труда, имитация оплаты. Вы делаете вид, и мы делаем вид.

Кроме, конечно, немногих мест кормления, где жизнь удалась.

 

 

Яков Миркин
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107559/18613/-

Метки: общество, Россия, экономика
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