Депортация крымских татар: правда и вымысел

Ежегодно 18 мая крымские татары отмечают День памяти жертв депортации. При чем из Дня депортации крымских народов, этот день превратился в День памяти жертв исключительно крымско-татарского народа.

Это трагедия, которую раздувают не честнее на руку политики ради пиара. Сегодня число исторических мистификаций, связанных со «сталинской высылкой народов» только нарастает и крымские татары уже называют это «спланированным геноцидом», не лишним будет разобраться в этом вопросе.

11 мая 1944 года, вскоре после освобождения Крыма, И. В. Сталин подписал Постановление Государственного Комитета Обороны СССР № ГОКО-5859 от 11 мая 1944 о выселении всех крымских татар с территории Крыма. Депортация обосновывалась фактами участия этого народа в коллаборационистских формированиях, выступавших на стороне нацистской Германии во время Великой Отечественной войны. О том, что из Крыма принудительно выселялись и греки, и болгары, и немцы «самая потрадавшая» от рук Сталина нация предпочитает тактично умолчать.

Несмотря на то, что 15 ноября 1989 года Верховным Советом СССР депортация крымских татар и других народов была осуждена и признана незаконной и преступной, крымские татары по прежнему чувствуют себя самой пострадавшей стороной и требуют особого к себе отношения в виде льгот, выплат, земли и т.д.

Как правило, о том, как происходила депортация, татары рассказывают со слов дедов, прадедов, либо об этом повествуют участники событий, которым на тот момент от силы было лет 5-7. Скажите, что можно запомнить в этом возрасте? Психика ребенка очень пластична и старается вычеркнуть из памяти все плохое. Скорее всего, страшные «воспоминания» насаждались старшим поколением.

При этом рассказы изобилуют подробностями о том, как на полуострове до депортации народу жилось хорошо, все зеленело и цвело, семьи жили в достатке. Стоит ли напоминать, что в СССР тогда шла война и люди отдавали последнее для фронта и для победы, порой отказывая себе в еде?

Другой момент – товарные вагоны, в которые погрузили крымских татар. Простите, тогда время было такое, не предусматривались путешествия в купейных вагонах. Опять же, стоит напомнить, что шла война. Солдаты, тоже ездили в точно таких же товарных вагонах, но никто сильно не возмущался.

Истории о том, что «коренные жители полуострова» уезжали с обжитых мест ни с чем, не соответствуют действительности.

Согласно Постановлению ГКО № 5859-сс, крымским татарам разрешалось взять с собой «личные вещи, одежду, бытовой инвентарь, посуду и продовольствие» в размере 1/2 тонны на семью. На перевозку столь большого количества личных вещей и продуктов было выделено 250 грузовиков. Если семья имела продуктов больше чем на 1/2 тонны, то имелась возможность сдать по описи «зерно, овощи и другие виды сельхозпродукции», а также личный скот. Принимали это имущество работники Наркоммясомолпрома, Наркомзага, Наркомзема и Наркомсовхоза СССР по «обменным квитанциям», где оно оценивалось в денежном выражении по госрасценкам, затем по месту прибытия перемещённым семьям выдавалось такое же имущество или по таким же госрасценкам на данную сумму денег можно было получить «муки, крупы и овощей».

Сегодня потомки репрессированного народа рассказывают, что их прадедушкам и прабабушкам в степях Узбекистана приходилось выковыривать зерна пшеницы из навоза, чтобы накормить детей. Конечно, для нас, с возможностью сходить в магазин или кафе в любое время суток, когда практически любые товары находятся в шаговой доступности, такие заявления звучат дико. Но в те годы вряд ли другие жители СССР жили лучше. По утрам в каждую семью не доставляли корзины со свежими фруктами и круасанами. Люди точно так же выживали, питаясь хлебом из полыни и кореньями. К тому же им было необходимо поднимать из руин дома, улицы, города…

Часто можно слышать от потомков, что депортированные крымские татары, освоившись на месте, пережив голод, нужду и т.д. никак не могли устроиться на нормальную высокооплачиваемую работу, их просто на такие должности не брали.

Вместе с тем, возникают некоторые расхождения, в каждом втором повествовании о тяготах и лишениях крымскотатарского народа можно услышать о том, что в Узбекистане семьи все-таки жили в достатке, а вот приехав на свою родину – в Крым, им пришлось выживать.

«В Самарканде мы жили в достатке, в хорошем месте. А когда приехали в Крым, денег на хороший дом не хватило. Мы долго жили в плохих условиях, в неблагоустроенном поселке» - рассказывает Линара/

Вернувшись в Крым крымские татары занялись самозахватами земли. « Брат взял участок в чистом поле, где даже дорог не было. Никто эту землю не выделял — это был самозахват. Только вернувшиеся крымские татары просто брали и делили поле по восемь соток между собой,— рассказывает муж Линары Осман.

Сейчас татарские самозахваты опоясали Симферополь и все основные курортные города. Ни один гектар до сих пор не освобожден, наоборот, потомки золотой орды надеются на выплаты компенсации за утерянное родственниками имущество в далеком 1944 году.

При этом обида на власть среди крымских татар продолжает культивироваться, не смотря на все попытки крымских властей идти на уступки и помогать народу, недовольство среди них растет с каждым днем. Крымско-татарская община при каждом удобном и неудобном случае очень решительно выставляет себя жертвой сталинского режима, требуя особого к себе отношения и дополнительных выплат. Такая неготовность вести конструктивный диалог увы, ведет к тупиковому пути развития.

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