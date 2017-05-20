Дело Осипова и “правозащитники”
16:04. 20 мая 2017 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Интересный материал про дело курсанта академии ВКС http://www.rbc.ru/society/03/05/2017/590
Выстрел в спину
Буквально через несколько дней после громких арестов подозреваемых в теракте в Санкт-Петербурге, происходит задержание курсанта Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского Осипова Вадима, ныне распиаренного в различных интернет-изданиях. У всех в памяти терракт с попыткой захвата воинской части на юге России, унесший жизни нескольких военнослужащих. Учитывая, что наш контингент ВКС оказывает помощь Сирийской Арабской Республике в уничтожении террористических группировок на её территории, ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) и другие террористические организации ищут любые возможности для атак на вооруженные силы России, не только в Сирии, но и на территории нашей страны. Вопрос обеспечения безопасности сегодня, как никогда, имеет особый приоритет. И вот суд заключил под стражу курсанта по подозрению в содействии террористической деятельности.
Курсант готовил захват оружейной комнаты, хладнокровное массовое убийство своих однокурсников. Помимо подробного плана захвата и убийства, у него была обнаружена техническая литература по изготовлению ВУ (взрывного устройства) и другие материалы террористического и экстремистского характера. У подозреваемого почти сразу появляется адвокат некой международной правозащитной группы Агора.
Смотрим, что это за фрукт – "…объединение более 50 юристов-правозащитников, работающих по резонансным делам о нарушении прав человека…адвокаты и юристы ведут одновременно более 300 дел в большинстве регионов России. Постоянные юридические группы работают в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Ставрополе, Екатеринбурге, Челябинске, Липецке, Чите, а также в Хельсинки, Софии и Лондоне…." А что в их интересах – "…инциденты, связанные с нарушением прав человека. В частности, это могут быть полицейские пытки и убийства, гибель осужденных в исправительных учреждениях, уголовное преследование и нападения на гражданских активистов, журналистов, блогеров…"
Казалось бы, благое дело, но каким образом подозреваемый в терроризме, по "тяжелой" уголовной статье, вдруг стал "гражданским активистом, журналистом, блогером" и каким образом вдруг были нарушены его права?(ритор.) А выясняется, что он сирота. Выше я говорил об этой категории лиц; однако сирота является гражданином государства и его никто не освобождает от ответственности перед законом.
Идем дальше по Агоре, с кем она сотрудничает – "с правозащитной организацией «Зона права», учрежденной участницами Pussy Riot Надеждой Толоконниковой, Марией Алехиной и Петром Верзиловым… финская правозащитная группа Human Corpus…", проводит совместные акции с "Мемориалом", "центром Сахарова", "Каспаров.ру" (думаю последние организации представлять не надо). Мало того, у них появилось новое направление, в осуществлении которого им помогают Human Corpus – "…поддержкой политических эмигрантов, людей, вынужденных покинуть Россию из-за преследования властей и ищущих политического убежища…", и кроме того эта группа " активно работает в странах постсоветского пространства, где велико негативное влияние российских властей на ситуацию с правами человека…" Последнее впечатляет о осведомленности данной группы в несамостоятельности правительств государств постсоветского пространства. Замечу, что в одном из государств постсоветского пространства действительно присутствуют признаки несамостоятельности правительства и наличия негативного влияния, правда американских властей.
Может они и в самом деле бдят соблюдение прав человека на постсоветском пространстве? (ритор.) Да вот что-то я не слышал, чтобы адвокаты данной группы вели дела по защите прав активистов "Куликова поля"; смею предположить, что в их понимании, там нет никаких политических репрессий и Украина образец демократии и права. Хотя чего говорить, они охотно берутся за дела фигурантов террористической организации (Хизб ут-Тахрир, признана ВС РФ террористической организацией с 14.02.2003 г.), и вот пожалуйста – очередное дело связанное с терроризмом. Один раз – случайность, а два – уже закономерность. Я бы сказал некая юридическая поддержка терроризма. А то, что для Агоры, подобные дела закономерность говорит также сопровождение дел по гражданам Украины, задержанных по подозрению в подготовке терактов в Крыму, которые, по мнению международной правозащитной организации, являются "политически преследуемые режимом".
Кто же руководит данной организацией, некий Павел Чиков, который руководил этой же организацией, но немного под другим названием – Межрегиональная ассоциация правозащитных общественных объединений. Последняя была признана в феврале 2016 года иностранным агентом и вместе с "Мемориалом" и другими НКО ликвидирована по решению суда. Как видим, теперь сменилась только вывеска.
Государственный департамент США по поводу ликвидации ряда НКО возмутился (https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/20
Особо эту тему затронул представитель США на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, посол Дэниел Б. Бэра, о чем госдеп сообщил отдельно 18.02.2016.
Уверен, что подобная работа не безвозмездна. Государственный департамент США активно собирает любые материалы по всему миру, кроме как материалов о нарушении прав собственных граждан в своей стране.
В сухом остатке Агора аффелированная организация, члены которой, включая юристов, неоднократно бывали в США, участвовали в конференциях и симпозиумах под эгидой USAID. На этот год для humanrights госдеп запросил 2.7 млрд. $ для реализации всевозможных проектов в сфере продвижения демократии.
Итак, вернёмся к делу "курсанта-террориста" Осипова В. Его дело взяло под контроль "Агора" и ведет его адвокат Виталий Черкасов. Кто это такой, смотрим его релиз тут (http://agora.legal/lawyers/Vitaliy_Cherk
"В 1986 году окончил Иркутское пожарно-техническое училище МВД СССР. В 1998 – Восточно-Сибирский институт МВД РФ. С 1983 по 2000 годы служил в МВД. В декабре 2000 года вышел на пенсию в звании майора юстиции.(!!! тяжело Родине служить стало в 35 годиков?/от редакции/).
С 2001 года – журналист. В 2002 обладатель премии Международного пресс-клуба Америки имени Артема Боровика (Нью-Йорк). В 2004-2006 – победитель и дипломант российских конкурсов имени А.Боровика и «Произвол в законе». Член Союза журналистов России.
В 2004-2007 – руководитель Читинского правозащитного центра.
В 2007 году правозащитный центр за активную защиту прав человека удостоен знака общественного признания «Символ Свободы» (учредители Союз журналистов России, Межрегиональная организация «Центр поддержки правовых инициатив», Фонд «Гласность»).
В 2008 – 2014 года – директор Забайкальского правозащитного центра.
С 2014 года – юрист, практикующий в Санкт-Петербурге.
С 2015 года – адвокат Адвокатской палаты Ленинградской области."
Позиционирует свои взгляды, как либеральные.
Сотрудничает адвокат и с таким НКО как фонд "Так-так-так" и ведет на их ресурсе свой блог. Пишет статейки подобные вот этой https://taktaktak.ru/blog/posts/201
(она же присутствует и тут – http://cherkni.livejournal.com/337492.ht
Учредителем премии А.Боровика являются международный пресс-клуб США, CBS NEWS (штаб-квартира в Нью-Йорке) совместно с US NEWS & WORLD REPORT выступают спонсорами этой премии, а как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. На сегодняшний день (с 2011г.) президентом CBS NEWS является Дэвид Родс, чей брат до недавнего времени был заместителем советника по национальной безопасности по стратегическим коммуникациям в период президенства Барака Обамы. Думайте наличие родственных связей в административных и дипломатических органах США это исключение, да нет – вот другой президент CBS NEWS Эндрю Хейворд (1996-2005), его отец был исполнительным директором ЮНИСЕФ и консультантом всемирного банка.
Более углубляться не буду , тема другая.
Претворять знания по теме "Визуальная журналистика: как рассказать историю, которая затронет души людей" в жизнь адвокат НКО взялся на годном для этого деле – деле курсанта-сироты. Разумеется, любое начинание требует освещения в СМИ и желательно в "своих" либерального толка, и желательно ангажированных. Это освещение разумеется есть – интернет-издание "Медиазона", главный редактор которой Сергей Смирнов сотрудничает с "Форумом Б", обитающих в галерее скандального либерала М.Гельмана. В общем, везде одни и те же уши, только с разными именами. В статье предпринята попытка создать из курсанта страдальца за правое дело, который наоборот, хотел помочь в раскрытии недочетов организации безопасности. Однако если судить с точки зрения психологии, человек, который хочет выявить проблемы в каком-либо вопросе, заявляет об этих проблемах открыто. Курсант же подробно планирует преступление, мало того, что уже никак не вписывается в доктрину защиты, подбивает других людей на совершение преступления, о чем, вскользь упоминает его однокурсник (аноним) тут (https://m.vk.com/id427874528).
"Богатая фантазия и чрезмерное чувство юмора" подводят курсанта, по мнению "Медиазоны", под статью. Хороший юмор наверное, убить несколько человек; только я сомневаюсь, что здоровому человеку придёт на ум так шутить. У нас правозащитники любят кивать на Европу, но почему то забывают, как поступают власти европейских стран, когда речь идет о терроризме. В США бы такого курсанта вообще застрелили под предлогом неправильно взгляда, но мы-то находимся в правовом поле Российской Федерации. Вернёмся к буйной фантазии и тактическим размышлениям "курсанта-террориста", вот что он пишет о теракте в Санкт-Петербурге: "«Честно говоря, я не знаю, как можно планировать теракты по одному году, по 2-3 года, а в самом конце облажаться и сесть в лужу. Такое малое количество жертв и столько потраченных сил. Вчера в метро был взрыв. 11 человек погибло и вроде 50 ранено. Как по мне, 11 человек — это детский сад, даже спонтанное решение может унести больше жизней. Что сложного в том, чтоб сделать от 100 жертв. По-моему, это довольно легко, самое главное — было бы чем, но это не проблема», — строчил курсант." По-моему, весьма цинично, особенно фраза "11 человек — это детский сад".
Курсант, осознавая свою ответственность за свои действия, конечно же пошёл на попятную – «Я изложил этот план только из интереса, что могло бы быть. Никаких сообщников я не искал, просто для своего интереса я спрашивал, кто мог бы это сделать. Я не собирался совершать преступления». Хм… Человек обращается к малознакомому человеку (хоть и сокурсник) с явно провокационным вопросом, не странно ли?
Возникает вопрос – для кого и кто занимается раскручиванием сострадания к человеку, подозреваемому в содействии террористической организации; неужели недавняя трагедия в метро уже забыта и зачеркнута? Может мы подумаем о своих семьях и дадим возможность следствию и суду разобраться в этом вопросе.
В свое время Фридрих Ницше сказал:
"Ты хочешь, чтобы тебя оценивали по твоим замыслам, а не по твоим действиям? Но откуда же у тебя твои замыслы? Из твоих действий!" ; мысли В.Осипова, это его действия.
http://infoodessa.com/index.php/entry/ud
Удивляться тут особо не стоит – можно вспомнить, как правозащитники России и всего мира боролись за "героического чеченского борца за свободу", добились его освобождения, а он потом вступил в ИГИЛ и принял участие в организации теракта в турецком аэропорту, после чего все "борцы за свободу" как воды в рот набрали, как будто это не их руками, создавался режим благоприятствования для международного террориста. В данном случае все несколько менее масштабно, но почерк тот же.
Касательно "Агоры", то мне почему то вспоминается наша местные крымская "Альменда", которая использовалась для аналогичных целей, а после воссоединения Крыма с Россией, бывшие "правозащитники" внезапно оказались связаны с украинскими спецслужбами, Меджлисом Джемилева и Чубарова и прочими замечательными людьми.
Когда я читаю такие материалы, как правило интересуют даже не характеристики связей подобных правозащитников – их генезис как правило ясен, хоть и вариативен. Основной вопрос, это почему они еще работают на территории страны. Такие вопросы в свое время поднимались в отношении NED, NDI, фонда Сороса и прочих "благодетелей".
Источник: colonelcassad.livejournal.com