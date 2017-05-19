Зеркало для героя

....Левашов (продолжение Исследования под названием «ЗЕРКАЛО НЕ ЕГО ДУШИ» Материалы, предоставленные...! ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮСЬ и для ПОЧИТАТЕЛЕЙ и ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ЭТОГО ПЕРСОНАЖА – ДОРОГИЕ... буду заостряться на «национальном вопросе» героя. Все понятно и так. «Тридцать...