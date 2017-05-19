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Зеркало для героя

04:28. 19 мая 2017 Просмотров - 146 Нет комментариев Опубликовал:


Подробный разбор перестроечного фильма Хотиненко "Зеркало для героя".

Аннотация:

"Зеркало для героя" – художественный фильм Владимира Хотиненко по сценарию Надежды Кожушаной, фантастическая притча по мотивам одноимённой повести Святослава Рыбаса. Фильм снимали в посёлке Абакумова в Донецке, в Петровском районе Донецка — бывшая шахта 5-бис (сцена ограбления), в посёлке Кураховка Донецкой области и посёлке Боково-Платово Луганской области, а также на границе Донецка и Макеевки в Червоногвардейском районе Макеевки, пос. Карла Маркса, вблизи улицы Потёмкина. (информация из Википедии)



Из новинок кино:

1. 3-й сезон "Фарго" отличный. Коэновская атмосфера затхлой Минесоты по-прежнему в наличии, фактурные герои, черный юмор и ситуации из разряда нарочно не придумаешь.
2. "Американские боги" (экранизация романа Нила Геймана) как-то не зашли. Да и гомосятина уже порядком надоела, пихают ее как Леонида Ильича по-поводу и без.
3. Отзывы на документальный фильм про Берию и других членов Политбюро, который сейчас крутят по ТВ? и на новых "Чужих" будут, как приобщусь. Ну и "Время первых" на торрентах появилось. Я его наверное посмотрю в числе последних. -)

Плюс еще из накопившегося:



1. Сталин-Центр.
Журнал конструктивного сталинизма – http://stalin-center.livejournal.com/ Авторы приглашают читателей интересующихся тематикой Ельцин-Центра, сталинизма/антисталинизма и ролью Сталина в современном обществе
В качестве завлекаловки – в журнале выложена большая фотоподборка архитектурных достижений СССР времен СТалина, собранная товарищем aloban75
Так же на тему Сталина можно отметить дошедший до краудфандинга проект печати Букваря в формате, в котором он существовал при Сталине. Подробнее здесь https://boomstarter.ru/projects/589477/stalinskiy_bukvar



2. Праздники прошли, а проблемы с материальным обеспечением ветеранов никуда не делись.
В Ростове-на-Дону в квартире 92-й летней участницы Великой Отечественной Войны отключили воду и газ http://bloknot-rostov.ru/news/92-letney-uchastnitse-velikoy-otechestvennoy-voyny
Если не трудно, помогите распространению этой информации, так как еще недавняя практика с кладбищем советских солдат на Урале показывает, что при общественном внимании, в таких делах удается достигать результатов.



3. Африка. Построение революционной организации.
Примечательный переводной материал о левом движении в Африке. Тема эта мягко говоря совсем не популярная и весьма туманная.
С помощью статьb несколько расширил свои познания на эту тему http://vestnikburi.com/afrika-postroenie-revolyutsionnoy-organizatsii/

И два технических момента.

1. Для тех, у кого были вопросы по-поводу обхода блокировок.
Обзорный материал "Как обойти блокировку сайтов" https://www.comss.ru/page.php?id=4031 о различных анонимайзерах, где в доступной форме представлены 5 способов обхода и различные решения для каждого из представленных способов.

2. Для тех, у кого возникли проблемы с просмотром видео на "Рупоре Тоталитарной Пропаганды" и не только.
Проблема в ADBlock. Способ решения проблемы по ссылке http://ru-chp.livejournal.com/10042192.html

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1987, Видео, кино, перестройка, ссср, хотиненко
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