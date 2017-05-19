Социальная политика СССР – то, чему все завидовали и будут завидовать

Например, до образования СССР, такого понятия, как «социальная политика» вообще нигде в мире не существовало. Ни в самодостаточных США, ни в продвинутой Европе. В это трудно поверить, но вся сегодняшняя западная социальная сфера – это заслуга Страны Советов.Наши соседи привыкли представлять Советский Союз, как «империю зла» и «тюрьму народов». В головах обывателей, когда речь заходит об СССР, сразу возникает образ Сталина, репрессии, расстрелы и ГУЛАГ.И подобное отношение к истории встречается не только на Западе, но и в нашей стране, особенно, среди молодежи. Вслед за молодежью СССР ругает и более взрослое поколение. Мол, в стране была тотальная цензура, свирепствовал всесильный КГБ и все маршировали строем под руководством престарелых вождей ЦК КПСС. Критики Страны Советов рассказывают, как в торговых точках ничего не было, люди брали штурмом винно-водочные магазины, все ходили голодные и одинаковые. И только открытие первого американского ресторана быстрой еды в 1990 году буквально спасло всю страну от неминуемой гибели.В 90-е было принято говорить, что в СССР было плохо буквально всё. Действительно, там многое было не идеально. В государстве существовала плановая экономика, конкуренции среди производителей практически не существовало. Не было предпринимательства. Поэтому, ассортимент товаров и услуг был довольно скудным. В стране действовал «Железный занавес». Гражданин не мог вот так запросто взять и поехать отдохнуть или поработать в какую-нибудь другую страну. Тем более на Запад.Зато у советских граждан, в отличии от их западных соседей, были другие преимущества.Например, до образования СССР, такого понятия, как «социальная политика» вообще нигде в мире не существовало. Ни в самодостаточных США, ни в продвинутой Европе. В это трудно поверить, но вся сегодняшняя западная социальная сфера – это заслуга Страны Советов. СССР страшно раздражал и одновременно очень пугал западные правящие элиты. И чтобы коммунизм не был таким привлекательным для простых европейцев, они тоже начали вводить всякие социальные гарантии, пособия и другие послабления для трудящихся. Причем выплаты безработным, пенсионерам или нуждающимся на Западе в конце прошлого века так выросли, что даже мы им стали завидовать.Рабочий кодексМало кто сегодня помнит, что именно в Советской России после революции впервые в мире было введено право на 8-часовой рабочий день. Впоследствии на предприятиях и в организациях были организованы мероприятия по охране труда. Мало того, профсоюзы стали всячески оберегать всех работников от начальственного произвола. До таких социальных нововведений западным странам, которые сегодня очень гордятся своей демократией и заботой о людях, было еще ох, как далеко. В те времена в США и Англии, например, еще вовсю эксплуатировался труд малолетних детей, которые работали на фабриках и заводах по 10-12 часов в сутки и получали за это сущие гроши. И эта практика продолжалась до начала 40-х годов 20-го века.В СССР на законодательном уровне было закреплено право любого человека на труд. То есть, государство обязывалось предоставить работу каждому. А после Гражданской войны работы было, хоть отбавляй. Грандиозные стройки шли по всей стране. Возводились Магнитка и Днепрогэс. Огромные фабрики и заводы росли, как грибы после дождя. После Великой Отечественной войны пришлось восстанавливать разрушенные города и промышленные предприятия. Построены космодром Байконур и Байкало-Амурская магистраль. И до сих пор мы используем те достижения и сооружения, которые были созданы именно в Советском Союзе. Более того, каждый работающий гражданин в СССР имел право на жилье.Кстати, декретный отпуск – это тоже наследие СССР. В США, например, женщину без разговоров уволят, если она не выйдет на работу через два с половиной месяца после рождения ребенка. И уйти в отпуск она может лишь за 2 недели до родов. Да и вообще, эти 12 недель, заметьте – неоплачиваемого отпуска, стали предоставляться в Соединенных Штатах только с 1993 года. И то не всем.В Советском Союзе женщины тоже могли спокойно уходить в декрет, не опасаясь потерять работу. До года за грудничками следила бесплатная патронажная служба. И три года их безвозмездно обслуживала молочная кухня.Санатории и детские лагеря на любой вкусВ Советском Союзе власти заботились не только о том, нормально ли работается человеку, но и как он восстанавливает свои силы. Например, работник в 70-80-е мог взять двенадцатидневную путевку в Дом отдыха за – 12 рублей! Средняя зарплата у советских людей тогда составляла 150-200 рублей. Такое было возможно потому, что основная сумма доплачивалась из Общественных фондов потребления. За счет этих Фондов компенсировалось вообще более 50% всех платежей граждан.В санатории было предусмотрено трехразовое питание. Да еще и лечение можно было получить. Только на черноморском побережье работало более 100 известных на всю страну здравниц. В общем, в Советском Союзе можно было замечательно отдохнуть и не тратить на это огромные деньги, как это происходит сейчас. Сегодня семья, чтобы приобрести путевку на курорт, должна серьезно ужать свой бюджет. И копить на путешествие нужно год.С развалом СССР многие из санаториев либо пришли в негодность, или закрылись. И вся эта оздоровительная система, создаваемая десятилетиями, была практически уничтожена. Сегодня, конечно, предпринимаются попытки её восстановить. Но до всесоюзного уровня, пока еще очень далеко.Мы до сих пор используем и еще одно новаторство, доставшееся нам в наследство от СССР – летние детские лагеря. Большинство мальчишек и девчонок в нашей стране провели не одну смену с ровесниками, выбегая на утреннюю зарядку, строясь на линейках и играя в «Зарницу». Сегодня за 2-3 недели отдыха ребенка в оздоровительном лагере родители должны раскошелиться тысяч на 40-50. В советское время такая путёвка доставалась мамам-папам или вообще даром, или стоила сущие копейки, поскольку большую её часть оплачивал профсоюз.ОбразованиеДети в Советском Союзе вообще считались самым привилегированным классом. В СССР впервые в мире была внедрена массовая система детского дошкольного образования. В большом количестве строились ясли и детские сады. Они были как дневного, так и круглосуточного пребывания. И все это было или бесплатным, или стоило совсем немного.Дальнейшее школьное образование детей тоже особых хлопот родителям не доставляло. Бесплатные учебники, завтраки, обеды, группы продленного дня. Именно в СССР впервые в истории любое образование, и начальное, и среднее, и высшее оплачивалось за государственный счет.Система бесплатного высшего образования – это также наследие СССР. Но сегодня попасть на бюджетное место крайне сложно. Проще заплатить и поступить в коммерческую группу. Причем, за один семестр нужно выложить тысяч по 200. И так все годы обучения.Подытоживая, хочется заметить, что несправедливо и просто нелогично беспросветно ругать строй и социальную политику того государства, чьими щедрыми плодами в России пользуются до сих пор. И молодое, и старшее поколение.

Источник: nashaplaneta.su