Открытым текстом 19.05.2017

Киев расширяет гражданскую войну. Зачистка Украины от антифашистов и всех сколько-нибудь сознающих свою русскость идёт со скоростью, не снившейся даже нацистской Германии в тридцатых годах.

Порошенко так испугался нацистских боевиков, готовых устраивать новые перевороты, что закрасился в коричневое до дырок в носу. Теперь он со скоростью печатной машинки подписывает бесспорно нацистские законы и сам сочиняет указы в том же духе. На этой неделе Киев запретил своим гражданам не только российские социальные сети, но даже молиться, как в Москве. Начали, как положено, с символов.

17 мая Верховный совет Украины запретил открытое ношение всего, что по расцветке напоминает георгиевскую ленту, под угрозой штрафа и административного ареста на 15 суток.

Самые рьяные русофобы считают запрет недопустимо мягким.

На парламентском обсуждении запрета георгиевской ленты депутат от “Народного фронта” Берёза сказал: “Цирк имени Советского Союза, который тут сидит, выступает и говорит про какие-то святые вещи для них, при этом машет этой проклятой, проклятой георгиевской ленточкой, которая была учреждена после уничтожения Запорожской Сечи. Мне не просто становится стыдно и страшно, мне хочется взять пулемёт и всё-таки положить всю эту сволочь”.

Помните, как три года назад в ответ на обвинения в сожжении заживо восставшей Одессы с трибуны Верховного совета говорили о несчастном случае, блеяли оскорбительное и страшное “это они сами”…

Сегодня они ничего не стесняются. Цитирую: “Взять пулемёт и положить всю эту сволочь”. Сволочью названы те, кто не считает Бандеру национальным героем. Против этого восстал Донбасс три года назад — люди там предчувствовали, что нацисты не остановятся на памятниках Ленину. Что за декомунизацией придёт дерусификация с этническими чистками, с запретом языка и веры. На этой неделе, пока привычно поддатый Порошенко жамкал руки европейских чиновников, подписавших безвиз Украине, Верховный совет фактически запретил на Украине Русскую православную церковь.

Через Верховный совет Украины продвигается законопроект о религиозных организациях, чьи центры находятся в странах-агрессорах. Ранее Верховный совет объявил агрессором Российскую Федерацию, так что проект направлен против Украинской православной церкви. Другой законопроект позволяет любой группе понаехавших объявить любой храм своим.

Киев готовится крышевать захваты православных храмов боевиками раскольничьей банды, кощунственно назвавшей себя Киевским патриархатом.

Открытым текстом напомню: эта банда нарушила все каноны, с точки зрения церкви впала в душепагубный раскол. Теперь раскольники — а заодно униаты — будут средь бела дня выбрасывать из церквей священников и прихожан. Право свободы вероисповедания, говорите? Нет на Украине такого права! Как нет права носить гвардейскую ленту, праздновать победу над фашизмом, а не “день примирения” с эсэсовцами.

Трудно представить, что подобное происходит на самом деле в наши дни, под нашим боком. Но самое страшное, что это и есть реальность. Интересно, что думают сейчас наши либероиды? Они-то мечтали увидеть на месте Украины источающее свет демократии идеальное европейское государство? А вместо этого получили соседа, запрещающего не только веру и предметы одежды, но и символ их свободы — Интернет!

16 мая Порошенко подписал очередной указ о санкциях против физических и юридических лиц Российской Федерации. В частности, велено запретить доступ к основным социальным сетям, сетевым сервисам, антивирусам, бухгалтерским программам.

Только на техническую сторону новой антирусской стены нужен по меньшей мере миллиард долларов. Для нищающей Украины сумма огромная — примерно пять процентов ВВП. Но Киев об этих деньгах не жалеет. С садистским упорством отрезает всё русское. Контакты одноклассников, разъехавшихся по Союзу, террористам поперёк горла. Но это ещё поддается хоть какой-то логике: друзья могут через социальные сети объяснять гражданам Украины, в какое Сомали их загнали. А чем Киеву помешали бухгалтерские программы или навигаторы, разработанные в Российской Федерации? Знаете, как это объяснил “стране и миру” не кто-нибудь, а главарь службы информационной безопасности СНБО Украины Петров? Прочтите внимательно!!!

“Сервисы “Яндекса”, например “Яндекс.Пробки”, “Навигатор” — это же в режиме онлайн получаемая информация о состоянии путей, пропускной способности и загруженности всех дорог на территории Украины. Если надо планировать любое наступление, прорыв или какие-то другие действия, — то лучшей ситуации и не придумаешь”.

Открытым текстом перевожу на человеческий. Украинцам на полном серьёзе объясняют, что навигатор от “Яндекса” поможет русской армии найти дорогу в Киев. Повторю. Не спутники, не беспилотники, не военная разведка, а голос барышни “через триста метров поверните налево” поведёт русские армады на завоевание незалэжной.

В такое можно поверить, разве что раздавив мозг в пюре. Но ведь они это серьёзно! И вот с этими людьми надо вести переговоры, подписывать договоры. Я уж и не говорю о катастрофических убытках граждан Украины от потери множества сервисов, заточенных под их нужды. Киев опять будет клянчить деньги у Запада. Конечно, правозащитники всполошились.

Несколько международных правозащитных организаций указали, что блокировка доступа к сайтам Российской Федерации нарушает право граждан Украины на свободное получение информации, и призвали отменить запрет. К ним присоединилось министерство иностранных дел Соединённых Государств Америки. Зато в НАТО сказали, что Украина вправе обороняться.

Плевать они хотели на разговоры о свободе слова и демократии. Плевать жирной слюной на вычищенные ботинки всех этих правозащитников, прикрывших три года назад классический государственный переворот. Нынешним хозяевам Украины больше не нужны ни ОБСЕ, ни все эти “хьюман райтс вотч”. Их в лучшем случае аккуратно игнорируют, в худшем посылают в место, мелькавшее на сцене во время Евровидения. Открытым текстом спрошу: если бы Российская Федерация позволила себе хоть сотую долю того, что вытворяют киевские оккупанты Украины — что сказали бы на Западе? А тут ничего. Стерпится — слюбится.

Источник – http://ren.tv/blog/193321

Источник: vassermans.ru