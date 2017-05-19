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Осознанный воин любви и света

23:50. 19 мая 2017 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:

В прошедшей передаче мы разобрали, что такое Патриотизм. Почему сегодня он активно набирает обороты: на фоне его создаются партии, государственные программы. Все это хорошо, но никто так и не дал ответ, чем же все таки он является по определению.

Так же рассмотрели такие вопросы, как Любовь к родине.

Разъяснили, кто такой Воин, его место и роль в системе защиты страны, с точки зрения божественного смысла . Определили роль и место воина в его семье. Его место в паре, в роду, в стране. Раскрыли тип сознания и мировоззрения воина, на примерах разных религий , целей и ценностей. Так же определили систему целей и ценностей воина.

4 мая 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Осознанный воин любви и света”

Авторы–сказители Михаил Зорин и Михаил Белояров

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Источник: www.kramola.info

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