В прошедшей передаче мы разобрали, что такое Патриотизм. Почему сегодня он активно набирает обороты: на фоне его создаются партии, государственные программы. Все это хорошо, но никто так и не дал ответ, чем же все таки он является по определению.

Так же рассмотрели такие вопросы, как Любовь к родине.

Разъяснили, кто такой Воин, его место и роль в системе защиты страны, с точки зрения божественного смысла . Определили роль и место воина в его семье. Его место в паре, в роду, в стране. Раскрыли тип сознания и мировоззрения воина, на примерах разных религий , целей и ценностей. Так же определили систему целей и ценностей воина.

4 мая 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Осознанный воин любви и света”

Авторы–сказители Михаил Зорин и Михаил Белояров