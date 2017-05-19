Оптика и телескоп 5300 лет назад
Способны ли были люди несколько тысяч лет назад сделать точные оптические инструменты, с помощью которых можно исправлять астигматизм, наблюдать далекие звезды и осуществлять работы на микроскопическом уровне?
Специалист по древним линзам Роберт Темпл (прославившийся своей книгой о космических знаниях племени догонов «Тайна Сириуса») уверен не только в этом, но и в том, что доказательства столь неожиданного предположения находились у специалистов под рукой уже как минимум сто лет.
За последние три десятилетия Роберт Темпл выяснил, что в музеях находится огромное количество предметов, ошибочно записанных как украшения, бусины и т.п.
Однако подлинное назначение их было совсем другим – улучшать видимость отдаленных или микроскопических объектов, фокусировать солнечный свет для производства огня, для ориентации на местности, в медицинских целях, в металлургии, в астрономии.
10 мая 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Оптика и телескоп 5300 лет назад”
Автор–сказитель Виктор Викторович Максименков
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Источник: www.kramola.info