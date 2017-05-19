Способны ли были люди несколько тысяч лет назад сделать точные оптические инструменты, с помощью которых можно исправлять астигматизм, наблюдать далекие звезды и осуществлять работы на микроскопическом уровне?

Специалист по древним линзам Роберт Темпл (прославившийся своей книгой о космических знаниях племени догонов «Тайна Сириуса») уверен не только в этом, но и в том, что доказательства столь неожиданного предположения находились у специалистов под рукой уже как минимум сто лет.

За последние три десятилетия Роберт Темпл выяснил, что в музеях находится огромное количество предметов, ошибочно записанных как украшения, бусины и т.п.

Однако подлинное назначение их было совсем другим – улучшать видимость отдаленных или микроскопических объектов, фокусировать солнечный свет для производства огня, для ориентации на местности, в медицинских целях, в металлургии, в астрономии.

10 мая 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Оптика и телескоп 5300 лет назад”

Автор–сказитель Виктор Викторович Максименков