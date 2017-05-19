Новости Украины и Новороссии 19 мая 2017
- 11:21 День вышиванки.
- 10:21 Под оккупацией: все школы Мариуполя переведут на «мову».
- 10:10 Украинские пограничники обслуживают «меджлис» Джемилева и Чубарова.
- 09:17 Захар Прилепин создал благотворительный фонд для помощи ДНР и ЛНР.
- 09:08 Прокуратура выписала “пидозру” Сталину и Берии за депортацию татар.
- 09:07 Западную Украину переводят на венгерской язык.
- 08:57 На Украине «декоммунизируют» учебники по пению.
- 08:46 В Виннице схвачены три «изменника родины».
- 08:37 Украинская оппозиция будет судиться с Порошенко из-за новых санкций.
- 07:41 Кризис на Украине: Гройсмана могут отправить в отставку.
- 05:00 Почему украинские власти не хотят, чтобы Янукович выступил в суде об измене.
День вышиванки
День вышиванки в оккупированном Краматорске.
День вышиванки в Житомире.
День вышиванки в Бердянске.
День вышиванки в Верховной Раде.
День вышиванки в Брюсселе.
День вышиванки во Львове. Реклама Ваффен СС прилагается – законом не запрещено.
Реакция сограждан.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Под оккупацией: все школы Мариуполя переведут на «мову»
Все школы Мариуполя, оккупированного украинскими войсками летом 2014 года, будут переведены на обучение на украинском языке. Об этом рапортуют в управлении образования города, утверждая, что родители учащихся идут на это «добровольно».
При этом с идеей «добровольности» плохо соотносится тот факт, что повальная «украинизация» мариупольских школ будет прописана в законе, проект которого уже зарегистрирован в парламенте.
Начальник управления образования Мариупольского горсовета Светлана Добровольская уверяет, что внедрение украинского языка в качестве основного будет «постепенным». При этом она похвасталась, что уже в этом году две школы Мариуполя станут украиноязычными. Так, в школе № 10 набрано пять (!) украинских первых классов по 30–35 человек.
Добровольская не скрывает, что родителей первоклассников «убеждают», что ребенок, который обучается на украинском языке, имеет больше возможностей реализовать себя в «незалежной».
Читайте также: Как Киев ломает через колено «Донецкую область»: откровенный рассказ украинского оккупанта
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинские пограничники обслуживают «меджлис» Джемилева и Чубарова
Авторская съемка команды News Front
Украинские пограничники обслуживают «меджлис» Джемилева и Чубарова на мосту в Чонгаре перед шествием упоротых в день памяти жертв депортации крымских татар.
Съемочная группа агентства News Front присутствовала при этом шоу.
«Украинские пограничники присовокупляют крымско-татарский флаг. Вот почти закончили этот процесс. А мы ждем прихода основной колонны из представителей меджлиса. Вот сейчас появилась большая грузовая машина с флагами. А в это время пограничники обслуживают меджлис Джемилева и Чубарова», — прокомментировал ведущий программы «На Самом Деле» Сергей Веселовский.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Захар Прилепин создал благотворительный фонд для помощи ДНР и ЛНР
Писатель Захар Прилепин 16 мая 2017 года зарегистрировал «Благотворительный фонд Захара Прилепина» в Ижевске (Удмуртия). Об этом пишет Лайф.
Кроме Евгения Прилепина (его настоящее имя) у фонда есть ещё два других учредителя. Это юрист Сергей Ершов и Дмитрий Кузнецов (ранее был совладельцем двух рекламных агентств).
Основным направлением работы будет помощь жителям Донбасса.
«Конечно, самой главный вид деятельности — помощь отдельным территориям юго-востока Украины, это ЛНР и ДНР», — сказал Сергей Ершов.
В фонде полагают, что имя Захара Прилепина поможет привлечь внимание людей к проблемам Донбасса.
«Захар Прилепин — известнейший русский писатель на сегодняшний день, его позиция известна по юго-востоку Украины, им было принято решение о наименовании фонда, о создании его именно на этой территории», — сказал Сергей Ершов.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Прокуратура выписала “пидозру” Сталину и Берии за депортацию татар
Так называемая “Украинская прокуратура Крыма” подписала сообщение о подозрении Иосифу Сталину и Лаврентию Берии в насильственном массовом переселении в 1944 году крымских татар и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Оказывается, “прокуратура Крыма” занималась тем, что искала доказательства ответственности мертвых вождей СССР за это историческое событие.
“На сегодняшний день прокуратура АР Крым собрала достаточно доказательств для сообщения о подозрении и в настоящее время подготовлены проекты сообщений о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 442 УК Украины Сталину Иосифу Виссарионовичу и Берии Лаврентию Павловичу”, – заявил “прокурор Крыма” Гюндуз Мамедов.
Согласно сообщению, следствие установило более 250 семей потенциальных потерпевших.
В качестве свидетелей и потерпевших допрошено 63 человека, из которых – 45 жителей Крыма.
Также был составлен реестр лиц, которые были насильно выселены с территории Крыма.
На основании полученных материалов следователь назначил демографическую экспертизу.
Согласно заключению эксперта Института демографии и социальных исследований имени Птухи Национальной Академии Наук, именно насильственное переселение в 1944 году более 225 тыс. крымских татар и других национальных групп из Крыма в неприспособленные районы СССР привело к их частичному физическому уничтожению.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Западную Украину переводят на венгерской язык
В сети появились фотографии стелл, которые были установлены на въезде в Береговский и Виноградовский районы Закарпатской области Украины. Всего венгерская община установила 4 стеллы на родном языке.
На стелах на венгерском написано «Виноградовский район. Венгры приветствуют вас» и «Береговский район. Край венгерского языка». Установку стелл инициировали лидеры венгерской общины Закарпатья Михаил Товт и Иосиф Борто. Они заявили, что «стеллы – символ борьбы венгров за свою национальную автономию».
Заместитель главы Закарпатского областного совета, глава партии КМКС Иосиф Борто, в связи с реализацией проекта заявил:
«Мы считаем, что у венгров на территории Украины уже есть автономия, просто мы её так не называем. У нас есть свои школы, детские сады и высшие учебные заведения. Мы можем пользоваться родным языком и нынешний закон Украины разрешает нам эти права, которые мы хотим и далее иметь. Но есть некоторые политические силы, которые нарушают Конституцию и договора, которые Украина подписала, и пренебрегая интересами нацменьшинств Украины, желает сузить те права, которые мы имеем на сегодня».
Глава Демократического союза венгров Украины Михаил Товт также поддержал усилия по отстаиванию прав национальных меньшинств.
«Нам необходимо отстаивать свои права на свой язык, свои памятники и свою национальную автономию», — заявил Товт.
К оглавлению | Источник: news-front.info
На Украине «декоммунизируют» учебники по пению
Министерство культуры объявило о проведении Всеукраинского конкурса учебных программ по направлению «Музыкальное искусство», в перечне требований которого указано, что программы по виолончели, сольфеджио, сольному пению, симфоническому оркестру, «переделанные из советских, рассматриваться не будут».
«При составлении «Списка использованных источников» и «Ориентировочных репертуарных списков» учитывать требования законодательных актов, таких как: 1) Закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики»; 2) Постановление Верховной Рады Украины «Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейского Парламента, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи ГУАМ, парламентов стран мира о признании Российской Федерации государством-агрессором»; 3) приказ МОН Украины от 16.06.2015 №641 «Об утверждении концепции национально-патриотического воспитания детей и молодежи», где высказывании предостережение по декоммунизации, агрессии Российской Федерации», — говорится в «рекомендации».
Таким образом, из числа «репертуарных списков» должны быть исключены музыкальные произведения, в которых воспевались какие-либо аспекты жизни населения СССР.
К оглавлению | Источник: news-front.info
В Виннице схвачены три «изменника родины»
На задержанных уже открыто уголовное дело по ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
«Во время обыска у одного из представителей областной организации пророссийской политической силы правоохранители изъяли разработанные схемы блокировки „протестующими“ автодороги международного значения под Винницей и деньги, которые предназначались для организации акции», — указано на сайте спецслужбы.
В СБУ отрапортовали, что у злоумышленника была изъята «российская символика» в виде флагов России и георгиевских лент, а также отдельный телефон «для связи с российской стороной».
Как сообщала «Русская Весна», прокуратура завела дело о госизмене против помощника министра МВД Антона Геращенко.
Читайте также: Вляпались: Самолет застрял в бетоне в аэропорту Запорожья (+ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинская оппозиция будет судиться с Порошенко из-за новых санкций
Украинская партия «Оппозиционный блок» намерена обжаловать в Конституционном суде указ президента Украины Петра Порошенко, которым запрещаются ряд российских интернет-ресурсов.
Об этом заявил депутат Юрий Павленко, пишет РИА Новости.
«Мы — депутаты «Оппозиционного блока» — сейчас подготовили конституционное представление и будем через Конституционный суд отменять данный указ», — сказал Павленко.
Известно, что Порошенко ввёл санкций против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также поисковой системы «Яндекс».
Украинцы обещали собрать новый Майдан. В Интернет-ассоциации Украины заявили, что на блокировку российских сайтов уйдёт $1 млрд.
В санкционный список попали некоторые депутаты российской Госдумы, в частности Алексей Журавлев, Владимир Родин, Владимир Бессонов, Александр Куликов, Алексей Диденко, Михаил Брячак и Олег Пахалков, а также руководитель News Front Константин Кнырик.
Кроме того, Киев ввел санкции сроком на три года против ряда российских СМИ, в том числе МИА «Россия сегодня», телеканалов «Звезда» и ТВЦ.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Кризис на Украине: Гройсмана могут отправить в отставку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман готов уйти в отставку и предложил депутатам Верховной Рады на следующей неделе рассмотреть вопрос о недоверии к его правительству.
«Я не боюсь отчета правительства в парламенте, – сказал Гройсман на замечания журналистки о том, что он якобы избегает встречи с депутатами в Раде из-за страха потерять должность. – Когда был год, я вышел, 14 апреля, отчитался».
Премьер добавил, что то же делают в профильных комитетах его министры.
«Я предлагаю на следующей неделе внести резолюцию», – заявил Гройсман и ответил на обвинения о том, что якобы лоббирует определенных людей на должности.
«Я никого не крышую. Я никого не лоббирую назначать, не заставляю писать заявления», – добавил Гройсман.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Почему украинские власти не хотят, чтобы Янукович выступил в суде об измене
В Ростове-на-Дону в здании областного суда 18 мая в режиме видеоконференции должен был состояться допрос экс-президента Виктора Януковича.
Однако ни накануне, ни в этот день здесь так и не дождались соответствующего запроса из Киева.
Хотя, как уверяют сотрудники суда, для сеанса у них все было готово — и видеосвязь протестирована, и помещение подобрано, и судья, в обязанность которого входило присутствие на допросе, предупрежден.
Оболонский районный суд Киева, где в это же утро началось очередное заседание по делу об измене экс-президента Украины, решил, что специально обращаться в Ростовский областной суд с просьбой об оказании содействия в организации видеоконференции Виктора Януковича не следует.
За несколько дней до начала заседания то ли случайно, то ли специально Янукович, обвиняемый в измене, заявил, что в ходе предстоящих судебных заседаний сам хочет допросить представителей украинской власти — и нынешнего президента Петра Порошенко, и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, и других политиков из первого ряда.
Видимо, это заявление Януковича и решило дело. Теперь украинские руководители примут все меры, чтобы не стать обвиняемыми в этом процессе.
Но и у Януковича для них припасен свой ответ.
Тактика защиты
На первом заседании суда по делу Януковича 4 мая, как уже сообщало РИА Новости, сразу возникло несколько коллизий.
Во-первых, как утверждает защита экс-президента, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вмешался в распределение дел в Оболонском районом суде. Это стало очевидно, поскольку о составе суда, который будет рассматривать дело Януковича, СМИ узнали за несколько дней — когда само дело поступило в суд из Генпрокуратуры.
Во-вторых, адвокаты Януковича объявили, что их подзащитный готов к даче показаний, но только в режиме видеоконференции, поскольку его жизни и здоровью на Украине и непосредственно в Киеве неоднократно угрожали. Более того, как выяснилось 18 мая, Янукович подал заявление в Генпрокуратуру Украины.
В начале нынешнего заседания суда председательствующий Владислав Девятюк объявил, что за прошедшие две недели автоматизированная система распределения дел в Оболонском суде была проверена и в ней не было обнаружено посторонних вмешательств.
Однако то, как журналисты все-таки узнали о составе суда, которому предстояло вести этот процесс, до того, как дело поступило в суд, так и осталось неизвестным.
А вот с видеоконференцией, что называется, нашла коса на камень.
В Ростовском областном суде считают, что Минюст Украины должен обратиться к ним с официальным запросом об организации такой конференции. Хотя технически и организационно к такой процедуре в Ростове готовы, но приличия и международная практика все-таки предполагают, что какой-то взаимоуважительный бюрократический порядок должен быть соблюден.
Но в Оболонском суде Киева считают иначе. Со слов представителей прокуратуры, в суде утверждают, что Янукович может участвовать в процессе в любом доступном для него видеорежиме — хоть из гостиницы, хоть из дома — и потому ни в каких дополнительных запросах необходимости нет. Адвокаты с этими доводами согласились и возражать не стали.
В целом тактика защиты Януковича в начале нынешнего процесса ясна: затягивать слушание любыми путями, поскольку время работает в данном случае на обвиняемого.
Пока идет суд, многое может измениться и на Украине, и в мире, а этот процесс, чего не скрывают ни прокуроры, ни адвокаты, ни сам обвиняемый — политический. А значит, полностью зависит от политической ситуации и политического расклада в стране.
Кроме того, задерживая рассмотрение дела, тормозя ход процесса, экс-президент срывает планы своих политических оппонентов быстро провести его и отчитаться об осуждении «изменника Януковича».
Кроме того, защита копит ошибки судей, которых в этом деле хватает. Например, так и не ясно, почему дело рассматривается не по месту совершения преступления, то есть в Печерском районном суде Киева, а по месту регистрации подозреваемого — в Оболонском районе.
Очевидно, что адвокаты рассматривают этот процесс как заранее проигранный, поскольку кроме осуждения Януковича на Украине никакого другого решения вынесено не будет.
Но вот потом, когда это дело попадет в международные судебные инстанции, там оно будет рассматриваться не с точки зрения политической целесообразности, а с точки зрения буквы закона.
И поэтому все процессуальные нарушения — вмешательство в автоматическое распределение дел, формальная неподсудность рассматриваемого дела Оболонскому суду, отказ от привлечения к участию в процессе обвиняемого — станут со временем их вескими аргументами.
Тактика обвинения
Понимают ли обвинители из Генеральной прокуратуры Украины тактику адвокатов Януковича? Безусловно, понимают. Тогда почему так действуют? Прошло всего лишь два судебных заседания, однако нарушения и со стороны суда, и со стороны прокуратуры очевидны даже для юристов-первокурсников.
Ответ все тот же. Это — никак не юридический процесс, здесь рассматривается не уголовное дело гражданина Виктора Януковича об измене Украине, а фактически идет политический процесс Украины против России.
Потому что, осудив Януковича в Оболонском районном суде, украинская власть, пусть и косвенно, хочет доказать, что Украина подверглась российской агрессии.
И что в результате письма, написанного экс-президентом Виктором Януковичем в адрес президента России Владимира Путина с просьбой навести конституционный порядок в стране, Россия ввела на территорию Украины войска, аннексировала Крым и ведет гибридную войну в Донбассе.
Так что осуждение Януковича — не цель, а всего лишь средство достижения определенных политических целей украинского руководства на международной арене.
Поэтому украинская Генпрокуратура, поддерживающая в этом процессе обвинение, очень спешит: до конца августа, когда в Международном суде в Гааге должно пройти следующее заседание по иску Украины к России, Киеву необходимо иметь на руках приговор, осуждающий Януковича.
Тактика Януковича
Есть в этом процессе и еще один интересный сюжет. Сам Янукович в нем не только власти и Генеральной прокуратуре, но, пожалуй, и судьям не нужен и даже опасен. Во-первых, его участие может затянуть сам процесс.
Во-вторых, он может потребовать допросить в качестве свидетелей многих представителей нынешней украинской власти, активно участвовавших в его смещении, организовавших государственный переворот в феврале 2014 года.
Как рассказал РИА Новости на правах анонимности один из входивших тогда в окружение Януковича высших чиновников, в январе—феврале 2014 года у него и людей из его близкого круга проходили переговоры практически со всеми руководителями Майдана. Контакты с оппозицией экс-президент поддерживал все три года, пока находился на своем посту.
О чем тогда говорили, о чем договаривались, доподлинно знает только сам экс-президент Янукович.
Во всяком случае, только он имеет право об этом говорить. И если он начнет рассказывать, отказавшись от тактики общих рассуждений о незаконности происходивших тогда событий, обличать конкретных людей, то мало не покажется многим.
Ни генпрокурору Юрию Луценко, которого Янукович в свое время помиловал и выпустил из заключения на свободу, ни нынешнему президенту, который в правительстве времен Януковича одно время был министром экономики, ни некоторым депутатам парламента нынешнего созыва, в том числе и руководителям парламентских фракций.
О том, что Янукович может устроить из процесса над ним процесс над своими обвинителями, он заявил за два дня до нынешнего заседания суда.
«Теперь в рамках судебного процесса в Оболонском суде, — сказал Янукович, — я смогу лично допросить Порошенко, Турчинова, Яценюка, Луценко, Парубия и других организаторов государственного переворота. Вопросы для них у меня уже готовы».
Поэтому и Оболонский суд, и обвинители сделали все, чтобы у Януковича не было возможности участвовать в этом процессе даже в режиме видеоконференции.
Но теперь дело за самим Януковичем. Чем он ответит своим обвинителям?
Его излюбленная тактика, как утверждает бывший спикер фракции Партии регионов в парламенте Украины Тарас Черновол, хорошо и близко знавший Януковича еще до его президентства, сродни древнекитайской: «ждать на берегу, пока трупы врагов не поплывут мимо по реке».
А Янукович ждать умеет.
Читайте также: Мечеть Василия Блаженного: CNN назвал «минаретами» купола столичного собора (ФОТО, ВИДЕО)
Захар Виноградов
К оглавлению | Источник: rusvesna.su