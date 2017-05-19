Новости Украины и Новороссии 19 мая 2017

В Ростове-на-Дону в здании областного суда 18 мая в режиме видеоконференции должен был состояться допрос экс-президента Виктора Януковича.

Однако ни накануне, ни в этот день здесь так и не дождались соответствующего запроса из Киева.

Хотя, как уверяют сотрудники суда, для сеанса у них все было готово — и видеосвязь протестирована, и помещение подобрано, и судья, в обязанность которого входило присутствие на допросе, предупрежден.

Оболонский районный суд Киева, где в это же утро началось очередное заседание по делу об измене экс-президента Украины, решил, что специально обращаться в Ростовский областной суд с просьбой об оказании содействия в организации видеоконференции Виктора Януковича не следует.

За несколько дней до начала заседания то ли случайно, то ли специально Янукович, обвиняемый в измене, заявил, что в ходе предстоящих судебных заседаний сам хочет допросить представителей украинской власти — и нынешнего президента Петра Порошенко, и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, и других политиков из первого ряда.

Видимо, это заявление Януковича и решило дело. Теперь украинские руководители примут все меры, чтобы не стать обвиняемыми в этом процессе.

Но и у Януковича для них припасен свой ответ.

Тактика защиты

На первом заседании суда по делу Януковича 4 мая, как уже сообщало РИА Новости, сразу возникло несколько коллизий.

Во-первых, как утверждает защита экс-президента, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вмешался в распределение дел в Оболонском районом суде. Это стало очевидно, поскольку о составе суда, который будет рассматривать дело Януковича, СМИ узнали за несколько дней — когда само дело поступило в суд из Генпрокуратуры.

Во-вторых, адвокаты Януковича объявили, что их подзащитный готов к даче показаний, но только в режиме видеоконференции, поскольку его жизни и здоровью на Украине и непосредственно в Киеве неоднократно угрожали. Более того, как выяснилось 18 мая, Янукович подал заявление в Генпрокуратуру Украины.

В начале нынешнего заседания суда председательствующий Владислав Девятюк объявил, что за прошедшие две недели автоматизированная система распределения дел в Оболонском суде была проверена и в ней не было обнаружено посторонних вмешательств.

Однако то, как журналисты все-таки узнали о составе суда, которому предстояло вести этот процесс, до того, как дело поступило в суд, так и осталось неизвестным.

А вот с видеоконференцией, что называется, нашла коса на камень.

В Ростовском областном суде считают, что Минюст Украины должен обратиться к ним с официальным запросом об организации такой конференции. Хотя технически и организационно к такой процедуре в Ростове готовы, но приличия и международная практика все-таки предполагают, что какой-то взаимоуважительный бюрократический порядок должен быть соблюден.

Но в Оболонском суде Киева считают иначе. Со слов представителей прокуратуры, в суде утверждают, что Янукович может участвовать в процессе в любом доступном для него видеорежиме — хоть из гостиницы, хоть из дома — и потому ни в каких дополнительных запросах необходимости нет. Адвокаты с этими доводами согласились и возражать не стали.

В целом тактика защиты Януковича в начале нынешнего процесса ясна: затягивать слушание любыми путями, поскольку время работает в данном случае на обвиняемого.

Пока идет суд, многое может измениться и на Украине, и в мире, а этот процесс, чего не скрывают ни прокуроры, ни адвокаты, ни сам обвиняемый — политический. А значит, полностью зависит от политической ситуации и политического расклада в стране.

Кроме того, задерживая рассмотрение дела, тормозя ход процесса, экс-президент срывает планы своих политических оппонентов быстро провести его и отчитаться об осуждении «изменника Януковича».

Кроме того, защита копит ошибки судей, которых в этом деле хватает. Например, так и не ясно, почему дело рассматривается не по месту совершения преступления, то есть в Печерском районном суде Киева, а по месту регистрации подозреваемого — в Оболонском районе.

Очевидно, что адвокаты рассматривают этот процесс как заранее проигранный, поскольку кроме осуждения Януковича на Украине никакого другого решения вынесено не будет.

Но вот потом, когда это дело попадет в международные судебные инстанции, там оно будет рассматриваться не с точки зрения политической целесообразности, а с точки зрения буквы закона.

И поэтому все процессуальные нарушения — вмешательство в автоматическое распределение дел, формальная неподсудность рассматриваемого дела Оболонскому суду, отказ от привлечения к участию в процессе обвиняемого — станут со временем их вескими аргументами.

Тактика обвинения

Понимают ли обвинители из Генеральной прокуратуры Украины тактику адвокатов Януковича? Безусловно, понимают. Тогда почему так действуют? Прошло всего лишь два судебных заседания, однако нарушения и со стороны суда, и со стороны прокуратуры очевидны даже для юристов-первокурсников.

Ответ все тот же. Это — никак не юридический процесс, здесь рассматривается не уголовное дело гражданина Виктора Януковича об измене Украине, а фактически идет политический процесс Украины против России.

Потому что, осудив Януковича в Оболонском районном суде, украинская власть, пусть и косвенно, хочет доказать, что Украина подверглась российской агрессии.

И что в результате письма, написанного экс-президентом Виктором Януковичем в адрес президента России Владимира Путина с просьбой навести конституционный порядок в стране, Россия ввела на территорию Украины войска, аннексировала Крым и ведет гибридную войну в Донбассе.

Так что осуждение Януковича — не цель, а всего лишь средство достижения определенных политических целей украинского руководства на международной арене.

Поэтому украинская Генпрокуратура, поддерживающая в этом процессе обвинение, очень спешит: до конца августа, когда в Международном суде в Гааге должно пройти следующее заседание по иску Украины к России, Киеву необходимо иметь на руках приговор, осуждающий Януковича.

Тактика Януковича

Есть в этом процессе и еще один интересный сюжет. Сам Янукович в нем не только власти и Генеральной прокуратуре, но, пожалуй, и судьям не нужен и даже опасен. Во-первых, его участие может затянуть сам процесс.

Во-вторых, он может потребовать допросить в качестве свидетелей многих представителей нынешней украинской власти, активно участвовавших в его смещении, организовавших государственный переворот в феврале 2014 года.

Как рассказал РИА Новости на правах анонимности один из входивших тогда в окружение Януковича высших чиновников, в январе—феврале 2014 года у него и людей из его близкого круга проходили переговоры практически со всеми руководителями Майдана. Контакты с оппозицией экс-президент поддерживал все три года, пока находился на своем посту.

О чем тогда говорили, о чем договаривались, доподлинно знает только сам экс-президент Янукович.

Во всяком случае, только он имеет право об этом говорить. И если он начнет рассказывать, отказавшись от тактики общих рассуждений о незаконности происходивших тогда событий, обличать конкретных людей, то мало не покажется многим.

Ни генпрокурору Юрию Луценко, которого Янукович в свое время помиловал и выпустил из заключения на свободу, ни нынешнему президенту, который в правительстве времен Януковича одно время был министром экономики, ни некоторым депутатам парламента нынешнего созыва, в том числе и руководителям парламентских фракций.

О том, что Янукович может устроить из процесса над ним процесс над своими обвинителями, он заявил за два дня до нынешнего заседания суда.

«Теперь в рамках судебного процесса в Оболонском суде, — сказал Янукович, — я смогу лично допросить Порошенко, Турчинова, Яценюка, Луценко, Парубия и других организаторов государственного переворота. Вопросы для них у меня уже готовы».

Поэтому и Оболонский суд, и обвинители сделали все, чтобы у Януковича не было возможности участвовать в этом процессе даже в режиме видеоконференции.

Но теперь дело за самим Януковичем. Чем он ответит своим обвинителям?

Его излюбленная тактика, как утверждает бывший спикер фракции Партии регионов в парламенте Украины Тарас Черновол, хорошо и близко знавший Януковича еще до его президентства, сродни древнекитайской: «ждать на берегу, пока трупы врагов не поплывут мимо по реке».

А Янукович ждать умеет.

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