Истинная причина открытия 2-го фронта – не пустить СССР дальше в Европу
Пора перестать расшаркиваться перез западными партнёрами и признавать только ту их роль в Войне, какую они играли. Открытие второго фронта преследовало цель иную, чем разгром гитлеровской Германии. А именно – успеть на «делёж пирога».
Напомним, что первоначально, как говорил известный У. Черчилль :
«Ни Великобритания, ни Соединенные Штаты не должны принимать никакого участия в этих событиях, за исключением того, что мы обязаны с пунктуальной точностью обеспечить все поставки, которые мы обещали» в составленном им по пути в Америку документе от 16 декабря 1941 года, посвященном целям действий Великобритании и США.»
(Черчилль. Вторая мировая война, т. 2, с. 295.)
Сказать, что планов не было вообще — нельзя. Планы на 1942 год были:
осуществить «оккупацию Великобританией и Соединенными Штатами всех французских владений в Северной Африке и установления их контроля… над всем Североафриканским побережьем от Туниса до Египта, что обеспечит, если это позволит положение на море, свободный проход через Средиземное море к Ливану и Суэцкому каналу». (там же, с. 297)
Насколько это могло облегчить Советскому Союзу ведение боевых действий с армией Вермахта? – ясно всем, в том числе и британскому премьеру. (Прозрачна и цель этого плана: обеспечить более короткий маршрут сообщения Великобритании с её колониями – через Средиземноморье и Суэцкий канал, а не в обход Африки.)
При всё эпри том сэр Уинстон Черчилль несколько раз говорил: «Нужно не допустить Советы в долину Дуная и на Балканы».
«Всякий раз, когда премьер-министр настаивал на вторжении через Балканы, – говорил Франклин Рузвельт своему сыну Эллиоту, – всем присутствовавшим было совершенно ясно, чего он хочет. Он хочет врезаться клином в Центральную Европу, чтобы не пустить Красную Армию в Австрию и Румынию и даже, если возможно, в Венгрию».
( цит. по: А.Б. Широкорад «Балкано-Дунайская конфедерация. Могла ли Вторая мировая война в 1943 году перерасти в третью мировую?»)
Когда к 1944 году Советский Союз уничтожил военную мощь Германии, и близкая победа СССР стала очевидной, У. Черчилль выдвинул «программу», в которой таки была озвучена истинная причина открытия «второго фронта»:
«По мере того как война, которую ведет коалиция, подходит к концу, политические вопросы приобретают все более важное значение. …
Уничтожение военной мощи Германии повлекло за собой коренное изменение отношений между коммунистической Россией и западными демократиями …
Решающие практические вопросы стратегии и политики… сводились к тому, что:
во-первых, Советская Россия стала смертельной угрозой для свободного мира;
во-вторых, надо немедленно создать новый фронт против ее стремительного продвижения;
в-третьих, этот фронт в Европе должен уходить как можно дальше на Восток;»
и т.д. (там же, с. 574.)
Что же американцы?
«В недавнем основанном на тщательном анализе военно-политических документов (в том числе строго засекреченных ранее) исследовании американского историка войны Уоррена Кимболла показано, что уже после победы под Сталинградом руководство США "беспокоила" выявившаяся "возможность":
"Красная Армия добьется такого перелома, что сумеет победить немцев еще до того, как англичане и американцы смогут перебросить свои войска в Западную Францию".
И далее Кимболл исходя опять-таки из документов того времени пишет, что "после битвы под Курском… стало ясно, что советские войска в состоянии победить Германию и в одиночку" (с. 363).
И именно тогда, в августе 1943-го, было принято реальное (а не дипломатически-пропагандистское) решение о создании "второго фронта", истинная цель которого заключалась не в разгроме германской армии (ведь он уже по сути дела совершился под Курском), а в том, чтобы пресечь или хотя бы существенно ограничить вторжение России в Европу.
О том, что дело обстояло именно так, свидетельствует, например, "Меморандум 121", составленный Управлением стратегических служб (УСС, позднее преобразованное в ЦРУ) США в конце августа 1943 года, то есть после Курской битвы. Директор УСС (в будущем первый директор ЦРУ) генерал Донован представил этот "Меморандум" (кстати сказать, рассекреченный только в 1978 году!) в качестве программы действий вооруженных сил "союзников" в Европе.
И вот как обосновывалась в этой программе "гарантия успеха" вторжения во Францию:
"Расстояние от предполагаемого западноевропейского фронта до
Центральной Германии короче, а транспортные условия лучше, чем от Западной
России до Центральной Германии. К тому же западные союзники имеют заметное
превосходство над Россией (именно над Россией! В. К.) в воздухе".
Сама "постановка вопроса" недвусмысленно говорит о том, что
действительная цель "второго фронта" заключалась не в разгроме Германии, а
в "недопущении" России в "Центральную Германию" и, конечно, Европу в целом.»
(В. Кожинов «Великая война России», М., «Эксмо», 2006, с. 192-193)
Что же французы – одна из стран-победительниц?
А Франция была оккупирована всё это время. Советский Союз освободил бы и её. Но У.Черчилль вовремя, говоря языком современным - "подсуетился".
Источник: ss69100.livejournal.com