Истинная причина открытия 2-го фронта – не пустить СССР дальше в Европу





Сказать, что планов не было вообще — нельзя. Планы на 1942 год были:

осуществить «оккупацию Великобританией и Соединенными Штатами всех французских владений в Северной Африке и установления их контроля… над всем Североафриканским побережьем от Туниса до Египта, что обеспечит, если это позволит положение на море, свободный проход через Средиземное море к Ливану и Суэцкому каналу». (там же, с. 297)



Насколько это могло облегчить Советскому Союзу ведение боевых действий с армией Вермахта? – ясно всем, в том числе и британскому премьеру. (Прозрачна и цель этого плана: обеспечить более короткий маршрут сообщения Великобритании с её колониями – через Средиземноморье и Суэцкий канал, а не в обход Африки .)



При всё эпри том сэр Уинстон Черчилль несколько раз говорил: «Нужно не допустить Советы в долину Дуная и на Балканы».



«Всякий раз, когда премьер-министр настаивал на вторжении через Балканы, – говорил Франклин Рузвельт своему сыну Эллиоту, – всем присутствовавшим было совершенно ясно, чего он хочет. Он хочет врезаться клином в Центральную Европу, чтобы не пустить Красную Армию в Австрию и Румынию и даже, если возможно, в Венгрию».

( цит. по: А.Б. Широкорад «Балкано-Дунайская конфедерация. Могла ли Вторая мировая война в 1943 году перерасти в третью мировую?»)



Когда к 1944 году Советский Союз уничтожил военную мощь Германии, и близкая победа СССР стала очевидной, У. Черчилль выдвинул «программу», в которой таки была озвучена истинная причина открытия «второго фронта»:



«По мере того как война, которую ведет коалиция, подходит к концу, политические вопросы приобретают все более важное значение. …



Уничтожение военной мощи Германии повлекло за собой коренное изменение отношений между коммунистической Россией и западными демократиями …



Решающие практические вопросы стратегии и политики… сводились к тому, что:



во-первых, Советская Россия стала смертельной угрозой для свободного мира;

во-вторых, надо немедленно создать новый фронт против ее стремительного продвижения;

в-третьих, этот фронт в Европе должен уходить как можно дальше на Восток;»

и т.д. (там же, с. 574.)



Что же американцы?

«В недавнем основанном на тщательном анализе военно-политических документов (в том числе строго засекреченных ранее) исследовании американского историка войны Уоррена Кимболла показано, что уже после победы под Сталинградом руководство США "беспокоила" выявившаяся "возможность":



"Красная Армия добьется такого перелома, что сумеет победить немцев еще до того, как англичане и американцы смогут перебросить свои войска в Западную Францию".



И далее Кимболл исходя опять-таки из документов того времени пишет, что "после битвы под Курском … стало ясно, что советские войска в состоянии победить Германию и в одиночку" (с. 363).



И именно тогда, в августе 1943-го, было принято реальное (а не дипломатически-пропагандистское) решение о создании "второго фронта", истинная цель которого заключалась не в разгроме германской армии (ведь он уже по сути дела совершился под Курском), а в том, чтобы пресечь или хотя бы существенно ограничить вторжение России в Европу.



О том, что дело обстояло именно так, свидетельствует, например, "Меморандум 121", составленный Управлением стратегических служб (УСС, позднее преобразованное в ЦРУ) США в конце августа 1943 года, то есть после Курской битвы. Директор УСС (в будущем первый директор ЦРУ) генерал Донован представил этот "Меморандум" (кстати сказать, рассекреченный только в 1978 году!) в качестве программы действий вооруженных сил "союзников" в Европе.



И вот как обосновывалась в этой программе "гарантия успеха" вторжения во Францию:

"Расстояние от предполагаемого западноевропейского фронта до

Центральной Германии короче, а транспортные условия лучше, чем от Западной

России до Центральной Германии. К тому же западные союзники имеют заметное

превосходство над Россией (именно над Россией! В. К.) в воздухе".



Сама "постановка вопроса" недвусмысленно говорит о том, что

действительная цель "второго фронта" заключалась не в разгроме Германии, а

в "недопущении" России в "Центральную Германию" и, конечно, Европу в целом.»

(В. Кожинов «Великая война России», М., «Эксмо», 2006, с. 192-193)



Что же французы – одна из стран-победительниц?

А Франция была оккупирована всё это время. Советский Союз освободил бы и её. Но У.Черчилль вовремя, говоря языком современным - "подсуетился".

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