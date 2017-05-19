Чем опасен монолит

Уважаемая Татьяна Вячеславовна

Многоэтажки из монолита имеют ещё один убийственный аспект

- фальсификацию гео-физики и грунтов. Т.е. планируемое строительство

многоэтажек угрожает как жизни будущих жильцов, так и геофизической

обстановке в районах строительства.

Прилагаю выборку текста человека, который этим занимается всю жизнь.

В.

Геофизик и обманщик – это синонимы

Гликман А.Г.

Когда я, уже почти 40 лет назад оказался в стане геофизиков, я первый раз услышал, что называется, народное мнение, что геофизик и обманщик – это синонимы. И чем больше я погружаюсь в эту область знаний, тем больше я встречаю доказательств правоты этого мнения. Существуют геофизические методы, пусть не очень эффективные, но основанные на законах физики. Но до чего же объем их ничтожен относительно общего объема геофизики!…

Академик Е.И. Шемякин отлично понимал, что напряженное состояние горных пород не подлежит измерению1, но, тем не менее, он был организатором множества симпозиумов по напряженному состоянию. Будучи председателем ВАК, он поощрял диссертации, во главе которых стояла эта несуществующая субстанция. Он, таким образом, как бы дал отмашку на развитие любого тупикового и откровенно жульнического направления в науке, если там во главе угла стоит напряженное состояние.

Из ИнФизАНа исходят разработки как бы научного направления, изучающего несуществующие нелинейные явления в сейсморазведке. А скольких молодых людей, своих аспирантов, работающих по этой теме, отправлены учеными этого института в заведомый тупик?!

Сейсморазведка, будучи гигантским проявлением человеческой непорядочности, самой крупной в Мире фальсификацией в физике, безусловно, со временем во всех учебниках по методологии развития научного познания будет самым ярким примером того, как возникают тупиковые направления в науке. И представляется логичным, что ГЕОН как отделение ИнФизАНа, проявившее себя чуть ли не главным фальсификатором в сейсморазведке, переключилось на пропагандирование георадаров. Ну правильно, обманувший единожды, уже сойти с этой дорожки не сможет.

Разумеется, не вся геофизика такая. Но здесь не следует выискивать блесточки в общей пахучей массе. Потому что главное в любой области знания – это школа. А школа у геофизиков такая, что даже если кому-нибудь и удастся сделать с этим что-нибудь, то отмываться придется векa.

Но как же так получилось, что практически подавляющее большинство геофизики – сплошной и неприкрытый обман. С другой стороны, имеет место высокая востребованность геофизики. Сейсморазведка, скажем, и вовсе вошла в нормативные документы, и применение ее обязательно при строительстве, при поисках нефти… Следовательно, что же получается, настолько глупы ее потребители? Да нет, конечно. А просто, чем дороже метод, тем больше откат…

Практически всё в этой стране не обходится без отката. Однако это тяжелейшее заболевание поразило не только РФ. Так, в 60-х годах в результате международного проекта «сверхглубокая скважина» было подтверждено возникшее тогда подозрение о том, что сейсморазведка является тупиковым направлением. Ученые разных стран смогли тогда убедиться, что сейсморазведка результатов не дает. Однако эта информация была тогда засекречена. Но от кого? Понятно, когда засекречивают работы, имеющие значение для военной промышленности. Но если колоссальный международный проект создавался специально для проверки сейсморазведки, то от кого же были скрыты результаты выполненных работ? [Lnk1, Lnk2,Lnk3]

Ну кто Вам сказал, что ложь традиционной сейсморазведки раскрыта и доказана? Любой геофизический институт – на 90% состоит из сейсморазведки, любой геофизический журнал на 90% состоит из статей по сейсморазведке. Почти все академики-геофизики – сейсморазведчики. Ну, и все геофизические деньги – на 90% тратятся на сейсмику. Она нас с Вами переживет, и детей наших и внуков. Глубокоуважаемый Евгений Борисович борется с торсионными полями. Не знаю, существуют ли эти поля, но то, что бороться с ними безопасно – это точно. А если он свое высочайшее внимание обратит на сейсморазведку, то его, в его 75 лет, на пенсию выставят в 5 секунд. И не заметят, что он академик. Вы хоть догадываетесь, какие откаты летят от сейсмики в высшие сферы? [Lnk4]

(1 Датчика напряженного состояния не существует и, стало быть, не должно быть и упоминания этой субстанции в сколько-нибудь приличном научном, а тем более, учебном труде.)

НТФ “ГЕОФИЗПРОГНОЗ”, 10 февраля 2012, Санкт-Петербург

1. Инженерная геология – АБСОЛЮТНОЕ фуфло; 2. Геологи приступают к бурению с уже заполненным геологическим журналом; 3. Даже если бы они всё делали по честному, погрешность определения параметров грунта составляет 500%; 4. Проектные организации не могут работать с реальными свойствами грунта. Только с придуманными; 5. Разрушение проектируемого сооружения ВЫГОДНО всем участникам строительства. [Src]

Пока какой-нибудь сейсморазведчик не получит хоть какую-нибудь геологическую информацию без предварительного бурения и прочих их хитростей, логично считать, что люди этой профессии – жулики. [Src]