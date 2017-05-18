Я праздную украинский безвиз

Итак, это произошло. Европейцы проявили милость к Украине и таки предоставили многократно обещанный безвиз. Я должен признаться, что я искренне рад за наших соседей по глобусу. Я также признаюсь, что не верил в то, что руководство Евросоюза так оперативно выполнит пожелание Владимира Путина, который в декабре прошлого года прямо высказался за то чтобы украинцам разрешили безвизовый въезд в ЕС. Не помните? Вот прямая речь российского президента: "Если украинские граждане получат право безвизовых поездок в Европу, мне кажется, что это будет правильным шагом в правильном направлении". Я тоже считаю, что это важный шаг к неизбежному протрезвлению наших соседей.

Несмотря на мой оптимистичный взгляд на воздействие безвиза, должен отметить, что классические схемы убеждения и воздействия на общественное мнение в данном случае не работают. Я уже много раз проводил один и тот же эксперимент, объясняя жителям Украины, с документами в руках, что безвиз им никакой экономической пользы не принесет, а поехать на работу в Евросоюз станет не проще, а даже сложнее. Документы не помогают. Опыт жителей соседней Молдавии тоже не помогает в плане убеждения тех, кто придает возможности посещения Евросоюза некую религиозную ценность и значимость. Наблюдается какая-то слепая вера в то волшебное воздействие, которое это решение европейских бюрократов окажет на украинскую реальность и на жизни миллионов украинцев. Складывается ощущение, что если сделать социологический опрос, то "секта святого Безвиза" окажется второй по значимости религией Украины. И вот поэтому я и испытываю определенный оптимизм, связанный с решением Евросоюза. Если фанатики не слышат аргументов и отказываются учиться на чужом опыте, то им нужно получить свой личный опыт обломов и унижений в европейских аэропортах и пунктах пропуска. Им нужно лично просыпаться каждый день и осознавать, что безвиз случился, он уже есть, а счастья и богатства больше не стало. На то чтобы наступило полноценное разочарование и депрессия уйдут месяцы, а в некоторых случаях годы. Но тут важно, что пошел обратный отсчет до момента, когда картина мира многих людей на Украине просто развалится на кусочки.

Я уже несколько лет веду летопись утопических идей, с которыми носятся наши соседи по глобусу и которые им услужливо подсовывает киевская пропаганда. Самое страшное заключается в том, что эти идеи зачастую мало чем отличаются от того что нам в России предлагают наши собственные оппозиционеры. Чего стоит, например, идея отказаться от героических побед наших предков и попытаться в день 9 мая чувствовать не гордость и радость, а скорбь и печаль. Нам ведь это каждый год предлагают и как-то странно увязывают с вхождением в семью европейских цивилизованных народов. Ну вот, на Украине попробовали и как, помогло? Почувствовали себя европейцами плюнув в память предков? В Киеве огрызаются, когда российские политики их критикуют, но ведь правду говорил Путин, когда он сказал, что Киев не в состоянии проводить важные мероприятия и голый зад в прямом эфире киевского Евровидения — этому прямое подтверждение. Украинцы разменяли свою не самую плохую экономику и не самую плохую страну на несколько пустышек. Евровидение — это что, какой-то геополитический мегаприз? Да он даже роста доходов киевским гостиницам не принес! Безвиз — это что, какая-то волшебная палочка для телепортации украинцев на высокооплачиваемые европейские работы? Нет, безвиз телепортирует украинцев разве что поближе к польским унитазам, с вантузом в руке и страхом депортации из-за того, что по этому безвизу легально работать в ЕС нельзя.

Врожденный русский гуманизм, конечно, протестует против необходимости не мешать нашим соседям испить до самого дна последствия своих действий, а также своего бездействия. Гуманизм протестует, но здравый смысл подсказывает, что если сейчас прервать этот процесс, то мы опять навсегда окажемся виноватыми в том, что лишили кого-то мечты о светлом европейском будущем. Нет, так не пойдет. Нужно, чтобы каждый желающий сам лично убедился, что сияющее европейское будущее - это на самом деле просто польский унитаз, который будет сверкать после того как гордый безвизовый гастарбайтер его отполирует за копейки.

Недавно мне на глаза попалось видео, в котором один известный украинский политолог обвинял Россию и Евросоюз в том, что они видите ли разворовывают человеческие ресурсы Украины и перетягивают к себе трудоспособное население. Ну да, только это скорее не разворовывание трудовых ресурсов, а спасение человеческого капитала, который украинское государство всеми силами пытается уничтожить. Но ведь майдан стоял как раз за это. Движущая идея майдана, если по-честному посмотреть на вещи, заключалась в том, чтобы Янукович не мешал всем желающим свалить из Украины. Ну вот, Янукович не мешает и все валят. А недавно российский вице-премьер рассказывал про украинских специалистов ВПК, которые переехали в Россию и получили работу и гражданство. Какие могут быть претензии? Вопрос риторический, конечно, потому что обвинять опять будут москалей. В провале безвиза с Европой тоже виноваты будем мы, но недолго, потому что по мере потери надежд на Европу, украинские политики начнут перекрашиваться в цвета российского триколора, начнут заявлять о необходимости восстановления отношений с Россией и будут ругать Запад так, как никакому кремлевскому пропагандисту и не снилось. И в этот момент нам нужно будет проявить трезвость и не испытывать иллюзий. Сотрудничество с протрезвевшей Украиной будет. Это неизбежно. Но оно должно быть на очень выгодных для России условиях. А все нынешние высказывания украинских политиков и чиновников о безвизе и прекрасном Евросоюзе нужно запоминать и архивировать. Поверьте, через пару-тройку лет они нам очень пригодятся.

Руслан Осташко

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