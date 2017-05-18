Да, на все эти снимки без боли в сердце взглянуть невозможно. Но каждый просто обязан их увидеть, чтобы понять всю суть глобальной катастрофы. Мы сами разрушаем наш мир и не понимаем этого. Казалось бы, какой вред может принести миру флоры и фауны выброшенная пластиковая бутылка или целлофановый пакет? Зря вы считаете, что кусочек стекла или пластика не навредят птицам и животным.

Пускай все эти фотографии будут предупреждением о том, что природа ужасно страдает от рук самых беспощадных и жестоких созданий планеты – людей. Наш мир погибает прямо у нас на глаза, и все это делаем мы. Давайте вместе задумаемся о том, что же мы творим!

Все знают, кто сделал это с бедной черепахой, но вот почему никто его не накажет…

Источник: nashaplaneta.su