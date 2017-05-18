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Все знают, кто сделал это с бедной черепахой, но вот почему никто его не накажет…

11:54. 18 мая 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:



Да, на все эти снимки без боли в сердце взглянуть невозможно. Но каждый просто обязан их увидеть, чтобы понять всю суть глобальной катастрофы. Мы сами разрушаем наш мир и не понимаем этого. Казалось бы, какой вред может принести миру флоры и фауны выброшенная пластиковая бутылка или целлофановый пакет? Зря вы считаете, что кусочек стекла или пластика не навредят птицам и животным.

Пускай все эти фотографии будут предупреждением о том, что природа ужасно страдает от рук самых беспощадных и жестоких созданий планеты – людей. Наш мир погибает прямо у нас на глаза, и все это делаем мы. Давайте вместе задумаемся о том, что же мы творим!

Все знают, кто сделал это с бедной черепахой, но вот почему никто его не накажет…

1. В Гонконге очень много смога, а туман практически каждый день. Туристам негде делать красивые фотографии, кроме как возле плаката.
Все знают, кто сделал это с бедной черепахой, но вот почему никто его не накажет…

2. Вырубка лесов – ужасное преступление. Бедная коала потерялась и не может найти дорогу домой.
Все знают, кто сделал это с бедной черепахой, но вот почему никто его не накажет…

3. Птицы путаются в выброшенных целлофановых пакетах. Посмотрите на этого аиста, который даже не знает, как выбраться.
Все знают, кто сделал это с бедной черепахой, но вот почему никто его не накажет…

4. Многие пингвины страдают от выброса нефти в океан. Этим птицы уже давно отравились и скоро умрут, но пока еще не знают об этом.
Все знают, кто сделал это с бедной черепахой, но вот почему никто его не накажет…

5. Когда-то давно эта черепашка очень быстро ползала, была активной и очень любопытной. Человек выбросил кусок пластика на улицу. Посмотрите, что стало с черепахой спустя много лет, после того как она запуталась в выброшенном отходе. Поверьте, ей очень больно.
Все знают, кто сделал это с бедной черепахой, но вот почему никто его не накажет…

6. Не бросайте мусор в водоемы, животные каждый день погибают от вещей, которые оставил человек в морях и океанах. Этот морской котик буквально кричит от боли.
Все знают, кто сделал это с бедной черепахой, но вот почему никто его не накажет…

7. Человек даже не может памятные объекты держать в чистоте. Вот, что происходит возле Великой китайской стены.
Все знают, кто сделал это с бедной черепахой, но вот почему никто его не накажет…

8. Это большой и красивый, сильный и смелый — Белый медведь… мог бы быть, если бы не промыслы человека в этой местности.
Все знают, кто сделал это с бедной черепахой, но вот почему никто его не накажет…

9. Даже если этот кроха-тюлень и сможет сам себе помочь, то не останется без ранений… Спасибо вам, люди…
Все знают, кто сделал это с бедной черепахой, но вот почему никто его не накажет…

10. 1 кг пластика = 35 центов для своей семьи на проживание. Спасибо, что даете возможность заработать…
Все знают, кто сделал это с бедной черепахой, но вот почему никто его не накажет…

11. Нефть — это жизнь… вот только, не для всех…
Все знают, кто сделал это с бедной черепахой, но вот почему никто его не накажет…

Все знают, кто сделал это с бедной черепахой, но вот почему никто его не накажет…

12. Одна из самых чистых рек на земле — река Ганг.
Все знают, кто сделал это с бедной черепахой, но вот почему никто его не накажет…

13. Водохранилище «Пингба» всегда славилось…
Все знают, кто сделал это с бедной черепахой, но вот почему никто его не накажет…

14. Подумаешь, десятком тысяч больше… десятком меньше…
Все знают, кто сделал это с бедной черепахой, но вот почему никто его не накажет…

15. Самое романтичное место для «предложений» в Бангладеш.
Все знают, кто сделал это с бедной черепахой, но вот почему никто его не накажет…

16. Многие даже не задумываются о том, что не у всех в доме есть кран. Некоторые пьют из озер и когда-то в далеком прошлом — чистых источников.
Все знают, кто сделал это с бедной черепахой, но вот почему никто его не накажет…

17. Для одного из самых прекрасных и чистых существ на планете лучшего гнезда и быть не может, чем гнездо из мусора. Больше ей собирать было нечего…
Все знают, кто сделал это с бедной черепахой, но вот почему никто его не накажет…

18. Спасибо люди — обеспечили жильем…
Все знают, кто сделал это с бедной черепахой, но вот почему никто его не накажет…


Источник: nashaplaneta.su

Метки: климат, стихия, экология
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