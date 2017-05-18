Власть Украины против Дня Победы 9-го Мая!

В 2017 г. День Победы 9-го Мая совсем уже не имел признаков государственного праздника на Украине, да к тому же и проходил под знаком последнего в истории Украины. Повсюду в СМИ и интернете размещены материалы о том, что Украинский Институт с издевательским названием «Национальной памяти» разработал и передал законодателям в Верховную Раду Украины проект об утверждении 9-го мая повседневным рабочим днем с пометкой на календаре «День победы над нацизмом», и переносе выходного дня на 8-го мая, уже новый государственный праздник с названием «День памяти и примирения». Таким образом, активно еще заправляющий миром глобальный иудейский предиктор через своих операторов во власти Украины насильно перепрограммирует порабощенное население посредством стирания осознания причастности граждан к великой нации, победившей всемирную чуму немецкого фашизма, на безропотных кроликов, которым нужно примириться со всеми в мире, особенно с побежденными. Ну, все в точности, как в иудейской библии (цитирую): «Лук.6:29 Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку».

Такая идеология в корне не подходит потомкам славных предков, раньше Европы создававших сотни городов на территории скифского царства и славянских землях, прибивавших щиты на вратах масонского Царьграда, громивших иудейский Хазарский каганат и всяких разных захватчиков, и угнетателей.

Но инородческая власть Украины и Народ Украины – это два несовместимых сегодня и противоположных по интересам понятия. Власть Украины не выросла из народа, и не является частью коренного населения народа Украины. Это исторические пришельцы, имеющие враждебную культуру, имеющие целью исключительно паразитировать и наживаться на труде и имуществе в принципе ненавистного им населения Украины, которому уже на бытовом уровне приписывают антисемитизм и ксенофобию…

В моем докладе нет смысла пересказывать, как протекали события 9-го Мая в разных городах Украины. Об этом много и подробно написано в СМИ и показано в Интернете. Следует отметить, что даже без скандала в Днепре действия полиции Украины во многих городах 9 мая вызывали удивление - для кого приятное, а для кого не очень. С одной стороны, противникам праздника позволялось присутствовать на мероприятиях в его честь и вести агитацию. С другой - на попытки сорвать акции полиция отвечала силой, к немалому удивлению радикалов, отвыкшим от такого обхождения.

Пример в этом плане - зачистка офиса ОУН в Киеве в ответ на то, что члены организации бросали в участников марша "Бессмертный полк" дымовые шашки, картошку, палки и не только.

Политолог Вадим Карасев допускает, что полиция применяла силу к тем радикальным силам, которые "не интегрированы во власть", а наоборот усложняют ей работу по удержанию ситуации под контролем.

Соцсети заполнили призывы к Авакову и Луценко объясниться по поводу "избиения патриотов". Те и отреагировали, устроив показательную зачистку в Днепре.

Приказ об освобождении от должности начальника Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Игоря Репешко, начальника городского управления полиции Днепра Андрея Бидило и их заместителей по обеспечению общественной безопасности министр внутренних дел Арсен Аваков подписал уже утром 10.05.2017. Это явно предвзятое политическое, а не правовое решение по расправе с идеологически неугодными служащими.

"Полисмены теперь будут шарахаться от радикалов как черт от ладана, чтобы не заиметь себе проблем с начальством или радикалами. В то же время государство теряет монополию на насилие в стране, и ничего хорошего это не несет", - резюмирует политолог Андрей Золотарев.

Причем Днепр - не единственный город, по которому есть вопросы. Идут проверки адекватности действий полиции и в Одессе, и в Николаеве, и в Киеве. Если начнут массово наказывать полицейских за то, что они исполняли свой долг, пресекая провокации - то это приведет к окончательной деморализации. И в следующий раз никто не будет вмешиваться, если будут нападения на демонстрации. Злой джин насилия, который привел ко власти правящих сегодня, может вполне быстро их же и сожрать.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что во время беспорядков в Днепре титушки сотрудничали с полицией. Выходит, что если народ объединяется против насилия в отношении его со стороны боевиков от власти, то это уже запрещенное криминальное действие и любой, особенно от правоохранителей, кто это не пресекает, тот противник режима и должен быть поддан репрессиям. Генпрокурор Луценко также пообещал наказать всех титушек и полицию после стычек в Днепре. Это также политическое, а не правовое решение, так как генпрокурор сегодняшней Украины право нигде не изучал и диплома об юридическом образовании не имеет. Хотя сам при этом лечить зубы ходит не к сантехникам, а к обученным стоматологам.

Смотрите как извращенно подается информация о происходившем 9-го Мая. Цитирую украинские СМИ: «В Днепре, во время прохождения по городу колонны Оппозиционного блока, произошла массовая драка с участием полицейских, в которой пострадали ветераны АТО, требовавшие убрать красные флаги. Свидетели отметили, что потасовку начали не полицейские, а "молодчики спортивного телосложения", которые с оранжевыми отметками на груди охраняли агитационные палатки Оппозиционного блока. (Конец цитаты из украинских СМИ).

Получается, что охранявшие общественный порядок возле палаток молодые люди спортивной внешности и здорового образа жизни, вместе с полицией незаконно и грубо, вероломно совершили драку в отношении ветеранов АТО, которые ПОДОШЛИ К ПАЛАТКАМ ТРЕБОВАТЬ УБРАТЬ не понравившиеся им флаги. Выходит, что ведущие здоровый образ жизни законопослушные люди и государственная полиция – это злые и плохие, когда они неправильно отреагировали на требования ветеранов АТО убрать идеологически неприемлемые для олигархов украинской власти флаги, символизирующие значительную часть истории и культуры народа Украины. И то, что полиция поддержала именно молодых людей спортивной внешности, уже безо всякого разбирательства осуждено ВЫСШИМ СУДОМ ИНКВИЗИЦИИ ВЛАСТИ Украины, в который входят министр внутренних дел и генеральный прокурор Украины. Так зачем тогда министр внутренних дел пишет о направлении какой-то комиссии на место, если выводы о происшедшем и последовавшие увольнения уже состоялись. Ведь на это смотрит мир и ухмыляется от глупости и непоследовательности явно предвзятых действий начальников, которые никогда нигде не проходили служебную лестницу и не имеют требуемого образования.

И что именно это будут называть «европейской культурой» и «правами человека»? Как видим, дикий библейский Запад молчит на весь этот беспредел, разделяя действия криминальной власти и соглашаясь с правильностью чинимого беспредела в отношении взятого в плен народа Украины.

Основное финансирование радикалов в Днепре идет из бюджета города, так как многие их члены трудоустроены в коммунальное предприятие со странным названием «Муниципальная полиция». Такая себе по факту частная боевая организация из более ста человек за средства налогоплательщиков.

Цель провокации - разделить общество на "патриотов" (вождем которых, естественно, мэр Борис Филатов видит себя) и мифических "сепаратистов", состоящих из тех, кто празднует День Победы, кто против воровства и хамства, да и просто против Филатова по каким-то другим причинам.

"Если вы помните, я даже публично лишил полицию очередной субвенции из городского бюджета", - написал мэр Днепра. После событий у днепровского Монумента славы мэр пообещал оставить без финансирования из горбюджета местные ветеранские организации, передав эти деньги союзу ветеранов АТО. Еще одно обещание из уст Филатова, тянущее, скорее, на угрозу - организовать в Днепре некое объединение с функциями охраны порядка по типу фрайкора (полувоенные формирования националистического толка, создававшиеся в Германии после Первой мировой войны, впоследствии многие из их участников стали видными деятелями нацистской партии).

Они хотели "хунту" - они ее получат", - написал днепровский мэр в другом посте. И это ярко демонстрирует всю глубину лживости о демократии, социальном и правовом государстве на Украине. Таким образом, можно сделать прогноз о дальнейшем и ускоренном возрастании реакционности и жестокости власти по отношению к угнетаемому и эксплуатируемому народу Украины. Рабовладельцы разозлились и собираются жестоко наказать рабов за неподчинение их иудейским правилам, очень подробно описанным в книгах Ветхого Завета Библии.

Генеральный прокурор Украины без юридического образования Юрий Луценко написал на своей странице в Фейсбуке в среду, 10 мая: "Вчера восемь идентифицированных "титушек", что напали на участников АТО, были задержаны, они будут привлечены к уголовной ответственности. следствие работает над тем, чтобы установить организатора и источник финансирования "титушек". Также проводится расследование позорного сотрудничества Нацполиции с "титушками",

На Украине последние годы все имеет запах гибели и упадка.

Граждане Украины, спасаясь от геноцида и спасая своих близких, едут работать гастарбайтерами в ближнее и дальнее зарубежье, в Россию. Но заработанные ими же деньги не помогают экономике Украине, так как почти все товары и продукция, реализуемые на Украине, производятся за рубежом. И покупая их, граждане Украины финансируют не национальное производство и создание рабочих мест на Украине, а рабочие места там, где и так сытно и богато.

Власть Украины за последние годы все сделала для того, чтобы по максимуму закрыть те производства, где еще трудились жители Украины. Выполняя задачи колонизаторов, власть Украины, не создает, а уничтожает рабочие места, максимально быстро сокращает занятость населения. Это яркий пример классического геноцида.

Конституция на Украине есть, но ею власть не руководствуется. Она выполняет лишь роль поблескивающей фасадной витрины реакционного режима, который насадил настоящий апартеид по отношению к коренному населению Украины. Иудейские политики Европы и Запада, конечно же, этого не видят, и в любом случае буду замалчивать это.

Сегодня на Украине такие порядки, что боевики власти, и все те, на кого власть опирается – злобны, жестоки, нападают на людей, жестоко их бьют и убивают. От них исходит дух злобы, ненависти. И это не случайно. Это закономерно запрограммировано властью, которая уже устала носить маску доброй, справедливой, болеющей за народ.

Мумии иудейских царей ожили сегодня на территории Украины. И они спешно выполняют задачу стирания памяти, традиций, уничтожения культуры славянских этносов, как то и планировало 80 лет тому назад ведомство Геббельса при разворачивании Третьего Рейха на оккупированных территориях Украинской Советской Социалистической республики в составе СССР периода Великой Отечественной войны. На Украине власть насаждает все чуждое западное, обезличенное, уродливое, злобное и похотливое…

Задача власти и ее боевиков – кошмарить, запугивать людей, заставить цепенеть от страха, чтобы отбить у них всякую охоту не то, что выходить на праздники, как в былые времена, а даже не думать о такой возможности. Вот тут и вспоминаешь другого иудейского идеолога, духовное присутствие которого все сильнее ощущается народом Украины. Лев Троцкий, он же Лейба Бронштейн “Мы должны превратить Россию в пустыню, населённую белыми неграми, КОТОРЫМ МЫ ДАДИМ ТАКУЮ ТИРАНИЮ, какая не снилась никогда самым страшным деспотам Востока. Украина очень быстро приближается к такому состоянию.

В недействующей Конституции Украины в статье 15. написано (цитирую): «Общественная жизнь в Украине основывается на принципах политического, экономического и идеологического многообразия.

Никакая идеология не может признаваться государством как обязательная.

Цензура запрещена.

Государство гарантирует свободу политической деятельности, не запрещенной Конституцией и законами Украины» (конец цитаты).

Но на самом деле идеология рабовладельческого апартеида, расизма и неонацизма самым гнусным образом уже три года демонстрируется на Украине, как доминирующая над всеми общественными отношениями. Никакого идеологического многообразия на Украине нет! Цензура самая жесткая как лом, как рельса, и повсеместная. Говорить и показывать можно только то, что одобряется действующей властью. Все остальное – трактуется изменой родине и сепаратизмом. Государство не то, что не гарантирует свободу политической деятельности, не запрещенной Конституцией и законами, а всячески задавливает всякую деятельность любого политика, общественника, да и простого человека, которые смеют думать иначе, чем это нужно иудейскому хазарскому каганату на Украине.

Вот здесь очень важно отметить, что проявленная на Украине идеология апартеида, расизма и неонацизма не является достижением самого народа Украины или какой-то его части, а тем более отдельных элит, якобы исповедующих вымышленный «национализм исключительности украинцев надо всеми нациями и народами». Нет! Это полный иудейский бред и наглая ложь, занесенные на земли Руси самими же сионистами, где сегодня все наблюдают за провалом проекта под названием «Украина»! И эту ложь о так называемом «украинском национализме» разносят, в первую очередь, сама власть Украины, политики майдана и их холуи-политтехнологи. Во вторую очередь, эту ложь разносят так называемые штатные оппозиционеры правящего режима на Украине, которые неотделимы от власти и сосуществуют вместе с ней. Природа этой оппозиции такая же, как и природа власти – принадлежность к одному библейскому этносу так называемых «богоизбранных», и капитал, нахомяченный вместе с теми же, кто сегодня во власти добивает Украину и ее народ. Если такая оппозиция сменит такую власть, то они вместе ничего не потеряют, оставляя все под своим тотальным иудейским контролем.

Заслуженный юрист Украины

Сергей Кириченко