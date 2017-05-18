Украина ставит на Навального

Не секрет, что через год, даже меньше (если ничего не случится, само собой, но об этом пока не будем) в России состоятся выборы президента. И похоже, что предвыборная кампания постепенно начинается, причем начинает ее... украинская сторона.

Почему Украине так важно, кто победит на выборах президента России – лишний раз пояснять, наверное, не нужно. От этого самым непосредственным образом зависит ситуация в Донбассе – либо продолжение конфликта, либо его завершение, а также способ завершения и конечный результат. Кроме того Украина продолжает надеяться на возвращение Крыма, что сейчас кажется невероятным, но... В политике порой случается даже то, что совсем недавно казалось невероятным – и сама Украина тому наглядный пример.

Короче говоря, исход президентских выборов в России очень важен для Украины.

И, судя по всему, украинская сторона решила не ограничиваться ролью пассивного наблюдателя, а готовится сыграть в российских выборах самую активную роль.

На днях в сети появилось интервью одного из украинских военных, командира полка Днепр-1 полковника Шилова, в котором он говорит следующее:

"Если бы мы принимали политические решения, то на государственном уровне взяли бы и поддержали единственного реального оппозиционера, которого видят по телевидению – господина Навального".

Считать ли это заявление частным мнением украинского вояки или он озвучивает решение, принятое где-то повыше?

Владимир Шилов – действующий полковник МВД Украины. То есть должностное лицо. Поэтому маловероятно, что он стал бы выступать перед камерой со своим частным мнением.

Это значит, что мнение полковника Шилова как минимум разделяет руководство МВД Украины, вплоть до Авакова.

А кто такой господин Аваков – надо напоминать? Это активный участник украинского госпереворота 2014 года, занявший пост руководителя МВД сразу после победы майдана и помогавший привести к власти Порошенко.

Аваков – один из руководителей АТО в Донбассе.

Помимо этого МВД Украины непосредственно причастно к теракту 2 мая в Одессе, а это без Авакова тоже наверняка не обошлось.

В общем слова Шилова позволяют подозревать, что Навального в качестве претендента на высший пост в России собрались поддержать не только отдельные украинские командиры карательных батальонов и полков, но и организаторы майдана 2014 года вроде Авакова.

А от организаторов майдана ниточки тянутся и вовсе за границу. Мы же знаем, что майдан на Украине случился не без активной помощи "творцов демократии всея земли". И Парубий каждое утро бегал в американское посольство тоже не кофе пить. Не только кофе пить.

И теперь самое интересное: как и в чем Украина будет поддерживать Навального?

Очевидно, что в ходе "мирных" выборов Навальный не победит, если даже каким-то чудом сможет принять в них участие. Причем не победит не только Путина, но и Жириновскому уступит. И Зюганову тоже. И займет почетное четвертое место с пятью процентами голосов, да и то нужно будет очень постараться. В самом оптимистичном для Навального варианте он займет третье место, то есть первое из тех, кто не выйдет во второй тур. И это его потолок.

Но! Все это справедливо только для "мирных" выборов.

Если же накануне выборов начнутся беспорядки и всевозможные "майданные явления", то ситуация резко изменится. И Навальный как протестный политик, популярный среди обуреваемого гневом электората, умеющий управлять протестом и выходить на волне народного недовольства в разные топы – быстро пойдет на повышение.

И там уже выход во второй тур не будет чем-то совсем уж невероятным.

И никто не знает, как оно повернется во втором туре, когда народ на площадях будет шуметь, его будут разгонять силами Росгвардии, водометами и светошумовыми гранатами, а потом кто-то кого-то застрелит – и понеслось... Эценарий нам хорошо известен.

Заодно напомню, что в 1991 году тоже ничто не предвещало те события, которые развернулись в августе. Всего за несколько дней Ельцин прошел путь от площади, где он выступал перед миллионной толпой до Кремля. Еще в начале августовских событий Ельцина запросто могли арестовать, но... не арестовали. И через несколько дней Ельцин сам уже арестовал своих противников и заставил Горбачева подписать нечто вроде безоговорочной капитуляции…

А чтобы мои рассуждения не казались слишком голословными, вот еще цитата из интервью Шилова:

"В России у меня много ребят, с которыми я в армии служил, много родственников, много друзей. Довольно много уехало с Донецка в Москву в свое время, еще до начала всех этих событий. И поддержка Украины в России немаленькая".

Не эти ли ребята Шилова, с которыми он служил, помогут накануне выборов устроить беспорядки и пустить кровь, которая так помогает захватывать власть? Не здесь ли кроется ответ на поставленный ранее вопрос, с кем мистер Навальный – с либералами или с националистами?

Да с теми и другими одновременно!

В 2014 году на украинском майдане сошлись интересы украинской либеральной общественности и украинских националистов, в том числе радикальных. И совместилось казалось бы несовместимое. В стремлении захватить власть и прогнать "клятого Януковича" либералы моментально соединились с националистами, включая самых диких, и совместными усилиями сделали то, что не удавалось в одиночку.

Не на этот ли сценарий делается ставка со стороны Украины?

Или даже не Украины... Ведь Украина после майдана превратилась в виртуальный штат США и неофициальную землю Германии, где ничего серьезного не происходит без ведома Брюсселя и Вашингтона.

А Навальный...

Да просто никого лучше Навального для реализации сценария по объединению российских либералов и националистов в общее протестное движение с выходом на площадь сегодня в России не найти.

Александр Русин

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107563/18603/-