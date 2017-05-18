Турецкий демпинг и отдых в Крыму
15:01. 18 мая 2017 Просмотров - 219 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Коротко по поводу вопросов читателей на тему жалоб крымских чиновников http://www.interfax.ru/russia/562562 на демпинг и конкуренцию со стороны турецких курортов.
1. Объективно, конфликт с Турцией после инцидента с Су-24, способствовал росту туристического потока в Крым, дополнив меры связанные с перенаправлением внутрироссийских туристических потоков в Крым, популярность Крыма в России после Крымской Весны, частичное восстановление туристического потока с Украины в 2015-2016 году. В силу этого, в 2016 году отрасль, несмотря на все ее недостатки показала устойчивый рост, что и позволило сформироваться оптимистическим ожиданиям, что и в 2017 году будет так же, ну а все украинские басни про "никто не едет в Крым", "в Крыму голод, нет света, нет воды, нет газа, нет Украины" (нужное подчеркнуть), баснями для доверчивых обывателей и остались.
2. Тем не менее, объективные проблемы развития туризма в Крыму по-прежнему остаются и внешние факторы могут лишь сглаживать их, но полностью компенсировать не способны. При смене конъюнктуры, надо привлекать туристов не только тем, что "на Украине еще хуже", "в Турцию ездить нельзя, там опасно" и "будь патриотом, отдыхай в Крыму". На этом можно выехать год, два, три, может быть четыре. Но тут есть накопительный эффект, – люди приезжают в Крым и несмотря на все наши достоинства, видят, что туристическая отрасль со времен Украины не слишком сильно ушла вперед, сервис посредственный, дороги так себе, цены в целом ряде моментов на уровне Москвы и так далее.
3. Ввиду этого, полагаться на внешнюю конъюнктуру в долгосрочной перспективе было бы неразумно и без повышения качества отдыха в Крыму, предел экстенсивного роста будет достигнут весьма быстро, так как Турция так или иначе часть тур.потока из России будет стараться вернуть себе, в том числе и демпингом, которым она будет стремиться исправить подпорченный в 2015-2016 году имидж, а так же картины кровавых терактов на улицах турецких городов. Тур.потоки с Украины так же ограничены, в силу ухудшающегося социально-экономического положения, когда гражданам просто становится не до туризма. Тут не то что в Европу, даже в Крым для многих становится проблемой поехать.
4. Но все это не отменяет необходимости решать наши местные инфраструктурные проблемы. Дороги у нас откровенно поганые и с этим сейчас активно работают – выделены огромные средства на целый ряд проектов (трасса "Таврида", подходы к Керченскому мосту, да и Севастополь тоже не обидели), но это потребует нескольких лет активной работы. Керченский мост, который в 2018-2019 годах заработает на полную мощность, что с одной стороны увеличит туристических и транспортный поток в Крым, а с другой стороны обострит проблему с дорогами, так что эти проблемы приходится решать в комплексе. Аналогично, решаются проблемы самообеспечения Крыма электричеством, газом и водой, так как для региона, который позиционируется как туристический, перебои с светом, водой или газом, выглядели бы совершеннейшим оксюмороном. С водой в основных туристических местах летом проблем не ожидается (это скорее проблема Северного Крыма, которая полного решения пока не имеет), со светом помогает энергомост, но после завершения строительства ТЭС в Севастополе и Симферополе ситуация будет более стабильной, с газом так же серьезных проблем не ожидается (в конце года подачу газа с материковой России запустили).
5. Что сложнее, так это решить вопрос с дороговизной отдыха и качеством сервиса. Многие знакомые, которым в целом в Крыму и Севастополе очень понравилось, жаловались, что вот все замечательно – природа, история, атмосфера, но зачастую впечатления портит курортная накрутка на товары и услуги, а так же хамский уровень обслуживания. Проблема эта давняя и помнится, когда-то в конце 90х-начале "нулевых", еще при Кучме, обсуждался проект превращения Крыма и Севастополя в полноценный курорт. Так вот еще тогда на слушаниях по этой теме, поминали хамский сервис и курортную дороговизну, хотя тогда еще в масштабах Украины, так как жители РФ, которые тогда приезжали в Крым, за счет разницы в зарплатах, чувствовали себя вполне нормально, что несколько сглаживало эффект от не самого лучшего сервиса, который в ряде моментов даже туркам проигрывал. Сейчас цены подровнялись до среднероссийского уровня (а зачастую, даже выше среднероссийского), а вот сервис и качество туристической инфраструктуры оставляют желать лучшего.
6. Вполне понятно, что проблемы из пункта №4 более приоритеты, нежели проблемы из пункта №5, но хотелось бы, чтобы наряду с масштабными проектами по реконструкции Крыма, не забывали и повышении качества туристического сервиса, дабы Крым помимо своих военно-политических и культурно-исторических достоинств, привлекал людей в том числе и качеством отдыха. Ну а пока что ждем лета, хотя курортный сезон уже фактически начался (погода и вода на уровне). Полагаю, что в 2017 году, несмотря на Турцию, тур.потоки в Крым превысят показатели 2016 года на 10-20%, а вот уже в 2018 году можно ожидать более серьезного роста связанного с запуском Керченского моста.
Керченский мост. Май 2017.
Источник: colonelcassad.livejournal.com