Телепортация — случаи из жизни

Два такого рода случая была зафиксированы в Аргентине.

1950 год — известный бизнесмен выехал на своем автомобиле из города Баия-Бланка, но в скором времени его машину окутал плотный туман. А после он понял, что стоит один на дороге. Шофер проезжавшего грузовика отказался довезти бизнесмена до Баия-Бланки, пояснив, что сейчас они находятся около города Сальта, удаленного от Баия-Бланки на 1 600 км. Посмотрев на свои часы, бизнесмен увидал, что с момента его отъезда прошло только несколько минут. Позвонив из Сальты в Баия-Бланку, он узнал, что его машина стоит около города с работающим двигателем. Таким образом, за несколько минут он был телепортирован на 1 000 км.

Второй случай произошел в 1975 г. с аргентинцем Карлосом Диасом, который около города Баия-Бланка был парализован сильным лучом света, шедшим сверху, и почувствовал, что неведомая сила поднимает его вверх. Позже он вспомнил, как находился в некой прозрачной сфере с тремя человекоподобными существами и потерял сознание. Придя в себя, он оказался на окраине Буэнос-Айреса, в 600 км от Баия-Бланки.

Два случая телепортации на многие сотни километров произошли и в Бразилии.

1969 год — фермер Роки, поехавший на лошади в город Итаусу, увидал какие-то яркие огни — и потерял сознание. Очнулся он на берегу реки Пара-наиба, в 400 км от Итаусу, и уже без лошади.

В том же году бразилец Жозе де Силва, находившийся в городе Бабедору, внезапно оказался около города Виктория, на расстоянии 800 км от Бабедору. При этом он уверял, что якобы был похищен человекоподобными существами ростом в 120 см, перенесен на другую планету и после возвращен на Землю.

Телепортации летевших самолетов

1944 год, июнь — радиолокаторы московской ПВО обнаружили появившуюся над городом неопознанную цель. На ее перехват послали истребитель Ла-7, пилотируемый капитаном Поляковым.

На экранах радаров видели, как истребитель приблизился к этой цели, после чего он исчез, а цель стала быстро двигаться в глубь территории страны. И тут пришло сообщение, что самолет Полякова совершил благополучную посадку на одном из зауральских аэродромов.

Но, для совершения такого перелета, ему бы понадобилось вдвое превысить скорость звука, что в то время было абсолютно невозможным, и не исчезать с экранов радиолокаторов. Это могло произойти лишь в случае его телепортации.

1960-е годы — в Дальневосточном военном округе истребитель МИГ, пилотируемый капитаном Викторовым, подлетел к своему аэродрому и зашел на посадку, но неожиданно стало совершенно темно, двигатель заглох и самолет стал падать, а катапультировавшийся Викторов с удивлением увидал, что он находится над каким-то озером. Поздней выяснилось, что самолет Викторова упал в озеро, находившееся в 700 км от аэродрома. Но, поскольку самолет с полупустыми баками не мог за полторы минуты преодолеть расстояние в 700 км, очевидно, что и в этом случае имела место его телепортация инопланетянами.

Телепортация на многие тысячи километров

1968 год — наиболее известный случай такого рода телепортации произошел в Аргентине с супругами Видал, ехавшими на машине из города Часкомус в Майпу. Но их друзья в Майпу были ошеломлены, когда Видал позвонили им из Мексики и сказали, что после выезда из Часкомуса на их автомобиль опустился густой туман, а что происходило дальше, они не помнят. Когда супруги пришли в себя, то обнаружилось, что у обоих остановились часы, а их автомобиль был опален снаружи. Как выяснилось, они не только оказались в Мексике, за 6 400 км от Аргентины, но после их выезда из Часкомуса прошло двое суток, про которые они ничего не могли вспомнить.

Три подобных случая произошли и в Бразилии.

1966 год — молодожены ехала на своем «фольксвагене» на отдых в штат Рио-Гранде-де-Сул. Их начало сильно клонить ко сну. Проснулись они в своей машине, но уже находящейся на окраине города Мехико.

1969 год — около границы с Уругваем житель города Сан-Паулу Феррас с женой потеряли сознание, а когда очнулись, обнаружили, что они в Мексике.

В том же году два человека, ехавших по шоссе Президента Дутра, были загадочным образом перенесены на территорию США, вблизи границы с Мексикой. На их машине остались дыры и отметины, сделанные, вероятно, какими-то захватывающими устройствами.

Весьма впечатляющий случай произошел в 1979 г. в Испании. Супружеская чета с острова Майорка, ехавшая на своей машине из Аликанте в Севилью, увидела зависший над шоссе красно-желтый шар и въехала в странное облако, скрывавшее шоссе. При этом супруги ощутили состояние невесомости.

Выехав из облака, они с удивлением узнали у повстречавшегося им крестьянина, что находятся в Чили (!), в 5 000 милях от Испании. В полиции Сантьяго им сказали, что такого рода случаи в этой местности происходили и раньше.

Телепортация на огромные расстояния в Средневековье

Необъяснимые случаи телепортации на огромные расстояния имели место и в средние века. Об одном из них, который произошел, по-видимому, в XIV или XV столетии, стало известно в 1988 году, когда австралийский профессор Майерс при раскопках на острове Пасхи обнаружил в торфяном болоте хорошо сохранившиеся останки средневекового рыцаря в доспехах, сидевшего на коне, при этом в кошельке рыцаря были золотые венгерские дукаты чеканки 1326 года. Выяснилось, что это был рыцарь Ливонского ордена, существовавшего в Европе в XIII-XIV столетии. Но остров Пасхи был открыт европейцами только в 1722 г., потому появление рыцаря там возможно объяснить также только телепортацией.

Еще один известный случай произошел в 1593 году, когда на площади города Мехико внезапно появился испанский солдат из полка, располагавшегося на Филиппинах, в 13 000 км от Мексики. Он утверждал, что еще вчера в Маниле стоял на посту во дворце губернатора, которого тогда убили. Солдата признали подозрительной личностью и посадили в тюрьму. Но спустя месяц капитан прибывшего из Филиппин парусника подтвердил, что тогда в Маниле в действительности убили губернатора, и солдата отпустили.

Отраженный в документах инквизиции случай произошел в 1655 году с португальским солдатом, служившим в Гоа (португальской колонии в Индии). Этот солдат также был моментально перенесен неведомой силой из Индии в Португалию, где инквизиция обвинила его в колдовстве и сожгла на костре.

Телепортация на расстояния и во времени

Зафиксированы также целый ряд случаев, когда телепортация людей и различных объектов на огромные расстояния происходила одновременно с переносом их в другое время. Некоторые телепортируемые люди даже видели, что находятся в неком корабле, и общались с экипажем.

1999 год — в провинции Китая, Ганьсу 62 жителя города Юймынь ехали в автобусе. Водитель грузовика, двигавшегося в 100 метрах за этим автобусом, увидал, как сверху опустилось нечто походившее на вихрь, окутавшего автобус и поднявшегося вверх, вероятно, вместе с автобусом, потому как он исчез.

В последствии несколько пассажиров и водитель автобуса рассказывали, что почувствовали сильную сонливость, показалось, что они поднимаются вверх. Придя в себя, они увидали, что автобус находится в каком-то освещенном помещении, похожем на ангар. Когда они вышли из автобуса, к ним приблизились человекообразные существа ростом с два с половиной метра, с красными «пуговками» на лбах. После некоторого телепатического общения с пришельцами пассажиры вновь вошли в автобус, и, испытав ощущение полета, пройдя через туман, который постепенно рассеялся, они очутились в городе Урумчи — на расстоянии больше 1 500 км от Юймыня. Причем их часы показывали, что прошло шесть часов, хотя им показалось, что не больше 30 мин.

А этот случай произошел около австралийского города Гундиак в штате Квинсленд. Эми Райланс с мужем и своей партнершей остановились переночевать в дачном прицепе. На глазах партнерши ночью спящая Эми по лучу была втянута в зависший рядом с прицепом таинственный объект. Ее муж вызвал полицию, но спустя 2,5 часа раздался телефонный звонок из города Макея, расположенного в 800 км от Гундиака, где обнаружили Эми, находящуюся в шоковом состоянии.

Позже она вспомнила, что сначала оказалась в странном помещении, где ее обследовали двухметровые человекоподобные существа. Очнулась она в лесу и сначала не поняла, где находится. Поздней в больнице Макея врачи обнаружили загадочные отметины на ее бедре и странные следы на пятках. Эми полагала, что провела на НЛО 7 дней, и помнила, как она несколько раз ложилась спать, а потом вставала. Причем этому было подтверждение, на ее голове, у корней накануне покрашенных волос, выросла неокрашенная часть. Выходило, за 2,5 ч. волосы выросли на столько, на сколько они могли вырасти в естественных условиях за неделю. Это значило, что за 2,5 часа отсутствия Эми на Земле внутри НЛО прошло около недели, то есть время в корабле текло во много раз быстрей, чем на Земле.

Абсолютно невероятный случай телепортации произошел в 1998 году с подводной лодкой США, движущейся при полном погружении в районе Бермудского треугольника. Экипаж этой лодки услыхал странные шумы за бортом и почувствовал вибрацию корпуса. При помощи спутниковой системы навигации после всплытия лодки установили, что она находится в Индийском океане, за 10 000 миль от Бермуд. Команду лодки численностью 120 человек направили на обследование в Центр космической медицины в Германии, где установили, что все ее члены после этого случая постарели на 20-30 лет. У них появились морщины, волосы поседели и суставы потеряли подвижность. Выходило, что время внутри лодки в течение этой телепортации, вероятно, текло в сотни тысяч раз быстрей, чем на Земле. Но ВМС США, как обычно, не опровергли и не подтвердили этой информации.

Телепортация во времени на многие годы

А в приводимых ниже абсолютно невероятных случаях одновременно с телепортацией на огромные расстояния происходило перемещение людей во времени на многие годы!

Один из них приводит еще в 1970-е годы Ф. Зигель.

Начался он во время Великой Отечественной войны в июле 1941 года под Оршей, где рядовой Терехов во время боя был оглушен взрывом мины и, придя в немецком окопе, кинулся на немецкого пулеметчика. Но немцы скрутили его, и два немецких солдата повели на расстрел.

Поздней Терехов говорил, что в это время якобы раздался свистящий звук, вся местность осветилась — и над ними завис огромный серый диск с бегающими огнями. Терехов ощутил, что поднимается вверх вместе с конвоирами, а после их затянуло в отверстие на нижней стороне диска. Терехов потерял сознание. Очнувшись он увидел, что они на земле, при этом оба конвоира все еще находились без сознания. Тогда Терехов забрал у немцев автоматы, привел их в чувство и повел в плен.

Навстречу им попались ехавшие на телеге старик с девочкой, которые сказали ошарашенному Терехову, что сейчас 1948 год и они находятся на Дальнем Востоке.

В органах НКВД, куда Терехова забрали, все рассказанное им долго и тщательно проверяли. Выяснилось, что он в действительности с лета 1941 года числится без вести пропавшим. Нашли несколько солдат, служивших вместе с Тереховым, которые его опознали и, что характерно, отметили, что за 7 лет он вовсе не изменился. Отыскали в одном из лагерей военнопленных и командира немецкой роты, в которой служили эти два солдата, и он подтвердил их показания.

А уфологи из Минска несколько лет назад отыскали очевидцев, которые, оказывается, видели летом 1941 года в районе Орши большой НЛО дисковидной формы.

Подобный случай произошел в 1929 г. в английском городе Илтон, где тогда исчез казначей одной из компаний Том Джениста. В 1999 году, то есть через 70 лет, он внезапно появился в США, в штате Техас, в одежде, которую носили в 1920-е годы, при этом он не постарел и выглядел абсолютно здоровым, только поначалу не мог связно говорить.

Джениста вспомнил, как в 1929 году в Илтоне три человекоподобных существа отвели его в небольшой НЛО, который потом залетел в большой корабль, доставивший его на неизвестную планету. Там его стали исследовать, а что было дальше — он не помнил. Оставшиеся на его теле сотни мельчайших шрамов подтверждали, что он в действительности подвергался каким-то исследованиям. Под регрессивным гипнозом его показания были проверены.

В обоих этих случаях, если они действительно произошли, получалось, что там, где Терехов и Джениста находились при своих телепортациях с одного континента на другой, время текло в тысячи раз медленней, чем на Земле.

В некоторых случаях не упоминается об НЛО, хотя очевидно, что телепортация происходила не самопроизвольно, а, вероятней всего, под воздействием этих объектов.

Увеличение и уменьшение размеров НЛО

Наблюдения, которые проводились последние десятилетия позволяют предполагать, что НЛО, или корабли пришельцев, могут неким образом оказывать воздействие на пространство, изменять свои размеры.

В видеосюжетах, снятых в 1967 г. в Калабрии, в 1991 г. в Америке и в 1996 г. в городе Нефтеюганске Тюменской обл., хорошо видно, как размеры неопознанных объектов то моментально увеличиваются в несколько раз, то резко уменьшаются, хоть снимавшие их люди не применяли трансфокаторы.

Разумеется, увеличение или уменьшение видимых размеров летающей тарелки порой может быть только кажущимся, вызванным ее быстрым приближением к наблюдателям или удалением. Но в приводимых ниже примерах очевидцы наблюдали, как менялись размеры объектов, находившихся в неподвижном состоянии невдалеке от них.

1978 год — в Алупке перед тремя очевидцами висевший неподвижно шар то увеличивался в несколько раз, то превращался в точку.

1981 год — в Ярославской обл. группа очевидцев наблюдала, как светящийся шар, неподвижно висевший над дорогой, в течение нескольких секунд увеличил свои размеры примерно в 6 раз.

1992 год — около деревни Липники (Белоруссия) 4 человека видели приземлившийся на поляне шар диаметром три метра. Когда же они подошли к нему ближе, шар резко увеличил свои размеры и достиг диаметра 20 метров.

Еще есть и очень странная особенность НЛО: по утверждению ряда очевидцев, размеры внутренних помещений порой намного превосходят наружные размеры самих кораблей пришельцев, в которых они побывали.

1973 год — на американской авиабазе ВВС Нортон, фотографу Майклу было поручено заснять необычный летательный аппарат диаметром около 12 метров. Когда он вошел в этот аппарат, то был крайне удивлен тем, что его внутренние размеры выглядели в 10 раз больше наружных.

1974 год — в штате Вайоминг охотник на лосей X. Хингдон увидал странного «человека», находившегося рядом с маленьким летательным аппаратом размером 1 х 2 метра и высотой 1,5 метра. «Человек» предложил Хингдону войти в этот аппарат. Внутри охотник увидал пять замороженных туш лосей. Вспоминая все произошедшее под регрессивным гипнозом, Хингдон не переставал удивляться, как в такую «коробочку» могли втиснуться и он сам, и незнакомец, и пять туш лосей.

1990 год — 64-х летний житель Краснодара А. увидал зависший над землей корабль пришельцев, похожий на пузырь диаметром 5 метров, неведомая сила втянула А. в НЛО. Там его поразило, что диаметр внутреннего помещения объекта был около 20 метров, то есть в четыре раза больше его внешних размеров.

Человеческий разум не в состоянии дать объяснение таким искажениям реальных материальных объектов.

Есть предположения, что пришельцы способны создавать внутри своих кораблей (а возможно, и около них) особые поля, дающие возможность им неведомым для нас образом манипулировать пространством, сжимая его снаружи или, наоборот, расширяя внутри кораблей. А некоторые из исследователей полагают, что с прибытием на Землю пришельцы уменьшают лишь наружные размеры своих кораблей, оставляя их внутренние размеры по-прежнему большими.