Главная » Невероятное в мире

Телепортация — случаи из жизни

21:30. 18 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Два такого рода случая была зафиксированы в Аргентине.

1950 год — известный бизнесмен выехал на своем автомобиле из города Баия-Бланка, но в скором времени его машину окутал плотный туман. А после он понял, что стоит один на дороге. Шофер проезжавшего грузовика отказался довезти бизнесмена до Баия-Бланки, пояснив, что сейчас они находятся около города Сальта, удаленного от Баия-Бланки на 1 600 км. Посмотрев на свои часы, бизнесмен увидал, что с момента его отъезда прошло только несколько минут. Позвонив из Сальты в Баия-Бланку, он узнал, что его машина стоит около города с работающим двигателем. Таким образом, за несколько минут он был телепортирован на 1 000 км.

Второй случай произошел в 1975 г. с аргентинцем Карлосом Диасом, который около города Баия-Бланка был парализован сильным лучом света, шедшим сверху, и почувствовал, что неведомая сила поднимает его вверх. Позже он вспомнил, как находился в некой прозрачной сфере с тремя человекоподобными существами и потерял сознание. Придя в себя, он оказался на окраине Буэнос-Айреса, в 600 км от Баия-Бланки.

Два случая телепортации на многие сотни километров произошли и в Бразилии.
1969 год — фермер Роки, поехавший на лошади в город Итаусу, увидал какие-то яркие огни — и потерял сознание. Очнулся он на берегу реки Пара-наиба, в 400 км от Итаусу, и уже без лошади.

В том же году бразилец Жозе де Силва, находившийся в городе Бабедору, внезапно оказался около города Виктория, на расстоянии 800 км от Бабедору. При этом он уверял, что якобы был похищен человекоподобными существами ростом в 120 см, перенесен на другую планету и после возвращен на Землю.

Телепортации летевших самолетов

1944 год, июнь — радиолокаторы московской ПВО обнаружили появившуюся над городом неопознанную цель. На ее перехват послали истребитель Ла-7, пилотируемый капитаном Поляковым.
На экранах радаров видели, как истребитель приблизился к этой цели, после чего он исчез, а цель стала быстро двигаться в глубь территории страны. И тут пришло сообщение, что самолет Полякова совершил благополучную посадку на одном из зауральских аэродромов.

Но, для совершения такого перелета, ему бы понадобилось вдвое превысить скорость звука, что в то время было абсолютно невозможным, и не исчезать с экранов радиолокаторов. Это могло произойти лишь в случае его телепортации.
1960-е годы — в Дальневосточном военном округе истребитель МИГ, пилотируемый капитаном Викторовым, подлетел к своему аэродрому и зашел на посадку, но неожиданно стало совершенно темно, двигатель заглох и самолет стал падать, а катапультировавшийся Викторов с удивлением увидал, что он находится над каким-то озером. Поздней выяснилось, что самолет Викторова упал в озеро, находившееся в 700 км от аэродрома. Но, поскольку самолет с полупустыми баками не мог за полторы минуты преодолеть расстояние в 700 км, очевидно, что и в этом случае имела место его телепортация инопланетянами.

Телепортация на многие тысячи километров

1968 год — наиболее известный случай такого рода телепортации произошел в Аргентине с супругами Видал, ехавшими на машине из города Часкомус в Майпу. Но их друзья в Майпу были ошеломлены, когда Видал позвонили им из Мексики и сказали, что после выезда из Часкомуса на их автомобиль опустился густой туман, а что происходило дальше, они не помнят. Когда супруги пришли в себя, то обнаружилось, что у обоих остановились часы, а их автомобиль был опален снаружи. Как выяснилось, они не только оказались в Мексике, за 6 400 км от Аргентины, но после их выезда из Часкомуса прошло двое суток, про которые они ничего не могли вспомнить.

Три подобных случая произошли и в Бразилии.
1966 год — молодожены ехала на своем «фольксвагене» на отдых в штат Рио-Гранде-де-Сул. Их начало сильно клонить ко сну. Проснулись они в своей машине, но уже находящейся на окраине города Мехико.

1969 год — около границы с Уругваем житель города Сан-Паулу Феррас с женой потеряли сознание, а когда очнулись, обнаружили, что они в Мексике.

В том же году два человека, ехавших по шоссе Президента Дутра, были загадочным образом перенесены на территорию США, вблизи границы с Мексикой. На их машине остались дыры и отметины, сделанные, вероятно, какими-то захватывающими устройствами.

Весьма впечатляющий случай произошел в 1979 г. в Испании. Супружеская чета с острова Майорка, ехавшая на своей машине из Аликанте в Севилью, увидела зависший над шоссе красно-желтый шар и въехала в странное облако, скрывавшее шоссе. При этом супруги ощутили состояние невесомости.

Выехав из облака, они с удивлением узнали у повстречавшегося им крестьянина, что находятся в Чили (!), в 5 000 милях от Испании. В полиции Сантьяго им сказали, что такого рода случаи в этой местности происходили и раньше.

Телепортация на огромные расстояния в Средневековье

Необъяснимые случаи телепортации на огромные расстояния имели место и в средние века. Об одном из них, который произошел, по-видимому, в XIV или XV столетии, стало известно в 1988 году, когда австралийский профессор Майерс при раскопках на острове Пасхи обнаружил в торфяном болоте хорошо сохранившиеся останки средневекового рыцаря в доспехах, сидевшего на коне, при этом в кошельке рыцаря были золотые венгерские дукаты чеканки 1326 года. Выяснилось, что это был рыцарь Ливонского ордена, существовавшего в Европе в XIII-XIV столетии. Но остров Пасхи был открыт европейцами только в 1722 г., потому появление рыцаря там возможно объяснить также только телепортацией.

Еще один известный случай произошел в 1593 году, когда на площади города Мехико внезапно появился испанский солдат из полка, располагавшегося на Филиппинах, в 13 000 км от Мексики. Он утверждал, что еще вчера в Маниле стоял на посту во дворце губернатора, которого тогда убили. Солдата признали подозрительной личностью и посадили в тюрьму. Но спустя месяц капитан прибывшего из Филиппин парусника подтвердил, что тогда в Маниле в действительности убили губернатора, и солдата отпустили.

Отраженный в документах инквизиции случай произошел в 1655 году с португальским солдатом, служившим в Гоа (португальской колонии в Индии). Этот солдат также был моментально перенесен неведомой силой из Индии в Португалию, где инквизиция обвинила его в колдовстве и сожгла на костре.

Телепортация на расстояния и во времени

Зафиксированы также целый ряд случаев, когда телепортация людей и различных объектов на огромные расстояния происходила одновременно с переносом их в другое время. Некоторые телепортируемые люди даже видели, что находятся в неком корабле, и общались с экипажем.

1999 год — в провинции Китая, Ганьсу 62 жителя города Юймынь ехали в автобусе. Водитель грузовика, двигавшегося в 100 метрах за этим автобусом, увидал, как сверху опустилось нечто походившее на вихрь, окутавшего автобус и поднявшегося вверх, вероятно, вместе с автобусом, потому как он исчез.

В последствии несколько пассажиров и водитель автобуса рассказывали, что почувствовали сильную сонливость, показалось, что они поднимаются вверх. Придя в себя, они увидали, что автобус находится в каком-то освещенном помещении, похожем на ангар. Когда они вышли из автобуса, к ним приблизились человекообразные существа ростом с два с половиной метра, с красными «пуговками» на лбах. После некоторого телепатического общения с пришельцами пассажиры вновь вошли в автобус, и, испытав ощущение полета, пройдя через туман, который постепенно рассеялся, они очутились в городе Урумчи — на расстоянии больше 1 500 км от Юймыня. Причем их часы показывали, что прошло шесть часов, хотя им показалось, что не больше 30 мин.

А этот случай произошел около австралийского города Гундиак в штате Квинсленд. Эми Райланс с мужем и своей партнершей остановились переночевать в дачном прицепе. На глазах партнерши ночью спящая Эми по лучу была втянута в зависший рядом с прицепом таинственный объект. Ее муж вызвал полицию, но спустя 2,5 часа раздался телефонный звонок из города Макея, расположенного в 800 км от Гундиака, где обнаружили Эми, находящуюся в шоковом состоянии.

Позже она вспомнила, что сначала оказалась в странном помещении, где ее обследовали двухметровые человекоподобные существа. Очнулась она в лесу и сначала не поняла, где находится. Поздней в больнице Макея врачи обнаружили загадочные отметины на ее бедре и странные следы на пятках. Эми полагала, что провела на НЛО 7 дней, и помнила, как она несколько раз ложилась спать, а потом вставала. Причем этому было подтверждение, на ее голове, у корней накануне покрашенных волос, выросла неокрашенная часть. Выходило, за 2,5 ч. волосы выросли на столько, на сколько они могли вырасти в естественных условиях за неделю. Это значило, что за 2,5 часа отсутствия Эми на Земле внутри НЛО прошло около недели, то есть время в корабле текло во много раз быстрей, чем на Земле.

Абсолютно невероятный случай телепортации произошел в 1998 году с подводной лодкой США, движущейся при полном погружении в районе Бермудского треугольника. Экипаж этой лодки услыхал странные шумы за бортом и почувствовал вибрацию корпуса. При помощи спутниковой системы навигации после всплытия лодки установили, что она находится в Индийском океане, за 10 000 миль от Бермуд. Команду лодки численностью 120 человек направили на обследование в Центр космической медицины в Германии, где установили, что все ее члены после этого случая постарели на 20-30 лет. У них появились морщины, волосы поседели и суставы потеряли подвижность. Выходило, что время внутри лодки в течение этой телепортации, вероятно, текло в сотни тысяч раз быстрей, чем на Земле. Но ВМС США, как обычно, не опровергли и не подтвердили этой информации.

Телепортация во времени на многие годы

А в приводимых ниже абсолютно невероятных случаях одновременно с телепортацией на огромные расстояния происходило перемещение людей во времени на многие годы!

Один из них приводит еще в 1970-е годы Ф. Зигель.
Начался он во время Великой Отечественной войны в июле 1941 года под Оршей, где рядовой Терехов во время боя был оглушен взрывом мины и, придя в немецком окопе, кинулся на немецкого пулеметчика. Но немцы скрутили его, и два немецких солдата повели на расстрел.

Поздней Терехов говорил, что в это время якобы раздался свистящий звук, вся местность осветилась — и над ними завис огромный серый диск с бегающими огнями. Терехов ощутил, что поднимается вверх вместе с конвоирами, а после их затянуло в отверстие на нижней стороне диска. Терехов потерял сознание. Очнувшись он увидел, что они на земле, при этом оба конвоира все еще находились без сознания. Тогда Терехов забрал у немцев автоматы, привел их в чувство и повел в плен.
Навстречу им попались ехавшие на телеге старик с девочкой, которые сказали ошарашенному Терехову, что сейчас 1948 год и они находятся на Дальнем Востоке.

В органах НКВД, куда Терехова забрали, все рассказанное им долго и тщательно проверяли. Выяснилось, что он в действительности с лета 1941 года числится без вести пропавшим. Нашли несколько солдат, служивших вместе с Тереховым, которые его опознали и, что характерно, отметили, что за 7 лет он вовсе не изменился. Отыскали в одном из лагерей военнопленных и командира немецкой роты, в которой служили эти два солдата, и он подтвердил их показания.

А уфологи из Минска несколько лет назад отыскали очевидцев, которые, оказывается, видели летом 1941 года в районе Орши большой НЛО дисковидной формы.

Подобный случай произошел в 1929 г. в английском городе Илтон, где тогда исчез казначей одной из компаний Том Джениста. В 1999 году, то есть через 70 лет, он внезапно появился в США, в штате Техас, в одежде, которую носили в 1920-е годы, при этом он не постарел и выглядел абсолютно здоровым, только поначалу не мог связно говорить.

Джениста вспомнил, как в 1929 году в Илтоне три человекоподобных существа отвели его в небольшой НЛО, который потом залетел в большой корабль, доставивший его на неизвестную планету. Там его стали исследовать, а что было дальше — он не помнил. Оставшиеся на его теле сотни мельчайших шрамов подтверждали, что он в действительности подвергался каким-то исследованиям. Под регрессивным гипнозом его показания были проверены.

В обоих этих случаях, если они действительно произошли, получалось, что там, где Терехов и Джениста находились при своих телепортациях с одного континента на другой, время текло в тысячи раз медленней, чем на Земле.
В некоторых случаях не упоминается об НЛО, хотя очевидно, что телепортация происходила не самопроизвольно, а, вероятней всего, под воздействием этих объектов.

Увеличение и уменьшение размеров НЛО

Наблюдения, которые проводились последние десятилетия позволяют предполагать, что НЛО, или корабли пришельцев, могут неким образом оказывать воздействие на пространство, изменять свои размеры.
В видеосюжетах, снятых в 1967 г. в Калабрии, в 1991 г. в Америке и в 1996 г. в городе Нефтеюганске Тюменской обл., хорошо видно, как размеры неопознанных объектов то моментально увеличиваются в несколько раз, то резко уменьшаются, хоть снимавшие их люди не применяли трансфокаторы.

Разумеется, увеличение или уменьшение видимых размеров летающей тарелки порой может быть только кажущимся, вызванным ее быстрым приближением к наблюдателям или удалением. Но в приводимых ниже примерах очевидцы наблюдали, как менялись размеры объектов, находившихся в неподвижном состоянии невдалеке от них.

1978 год — в Алупке перед тремя очевидцами висевший неподвижно шар то увеличивался в несколько раз, то превращался в точку.
1981 год — в Ярославской обл. группа очевидцев наблюдала, как светящийся шар, неподвижно висевший над дорогой, в течение нескольких секунд увеличил свои размеры примерно в 6 раз.
1992 год — около деревни Липники (Белоруссия) 4 человека видели приземлившийся на поляне шар диаметром три метра. Когда же они подошли к нему ближе, шар резко увеличил свои размеры и достиг диаметра 20 метров.

Еще есть и очень странная особенность НЛО: по утверждению ряда очевидцев, размеры внутренних помещений порой намного превосходят наружные размеры самих кораблей пришельцев, в которых они побывали.
1973 год — на американской авиабазе ВВС Нортон, фотографу Майклу было поручено заснять необычный летательный аппарат диаметром около 12 метров. Когда он вошел в этот аппарат, то был крайне удивлен тем, что его внутренние размеры выглядели в 10 раз больше наружных.

1974 год — в штате Вайоминг охотник на лосей X. Хингдон увидал странного «человека», находившегося рядом с маленьким летательным аппаратом размером 1 х 2 метра и высотой 1,5 метра. «Человек» предложил Хингдону войти в этот аппарат. Внутри охотник увидал пять замороженных туш лосей. Вспоминая все произошедшее под регрессивным гипнозом, Хингдон не переставал удивляться, как в такую «коробочку» могли втиснуться и он сам, и незнакомец, и пять туш лосей.

1990 год — 64-х летний житель Краснодара А. увидал зависший над землей корабль пришельцев, похожий на пузырь диаметром 5 метров, неведомая сила втянула А. в НЛО. Там его поразило, что диаметр внутреннего помещения объекта был около 20 метров, то есть в четыре раза больше его внешних размеров.

Человеческий разум не в состоянии дать объяснение таким искажениям реальных материальных объектов.
Есть предположения, что пришельцы способны создавать внутри своих кораблей (а возможно, и около них) особые поля, дающие возможность им неведомым для нас образом манипулировать пространством, сжимая его снаружи или, наоборот, расширяя внутри кораблей. А некоторые из исследователей полагают, что с прибытием на Землю пришельцы уменьшают лишь наружные размеры своих кораблей, оставляя их внутренние размеры по-прежнему большими.

< ![CDATA[]]>Источник< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Жизнь после смерти!
... — прошептал Владимир Григорьевич. — Там тоже жизнь. Но другая. Лучше... Владимир Григорьевич... вышло! Это было похоже на телепортацию. Телевизор — Пришла шальная мысль, — ...описания его будут, в лучшем случае, неполными. Осмысление автором произошедшего с...
Я праздную украинский безвиз
...общественное мнение в данном случае не работают. Я ...украинскую реальность и на жизни миллионов украинцев. Складывается ощущение...месяцы, а в некоторых случаях годы. Но тут важно...то волшебная палочка для телепортации украинцев на высокооплачиваемые европейские ...
Х-файлы Сан-Франциско-2 - новая глава в биографии Н.В. Левашова
...того, что происходило при телепортации. В этом случае телепортация происходила при полном сознании... Славяно-Арийских Вед: ………………………………………………… Как Жизни Источник, всем силы дарует людям... его действие. Заставить Источник Жизни не открывать заложенное в людях...
Муравьи Атта
...Если бы человек смог овладеть телепортацией, которая свойственна муравьям миллионы ... во внешнем мире. Вся жизнь города, и в первую очередь...? Вряд ли, во всяком случае, не раньше, чем полицейский ... все технологии. Но наша жизнь настолько бы изменилась, что ...
ГЛАВА 7. ЗНАНИЯ и ИЛЛЮЗИИ. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... (сначала, а сейчас Останкинская башня) «телепортацию» делает по всей стране – и... и спутников планет, они переустроили жизнь – условия жизни, – на Земле под себя... из клеток организма. В большинстве случаев полная «выработка» накопленного топлива наступает...
Гидра. Часть 2б
... то в большинстве случаев мы подобной «телепортации» не наблюдаем. После... жизни!Ровно тоже самое мы наблюдаем и в случае...однозначного ответа, это срок жизни клеток различных тканей человека....наше тело, сокращая продолжительность жизни практически на порядок. ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>