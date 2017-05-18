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ТАСС: Эксперты предложили к 2020 году ввести ответственность за пропаганду алкоголя на ТВ

21:29. 18 мая 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Также предлагается транслировать некоторые кинокартины, в частности фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», после 23:00, потому что дети начинают копировать поведение киногероев.

Ответственность за демонстрацию по ТВ употребления алкоголя должна постепенно увеличиваться, чтобы к 2020 году достичь 90 суток приостановления деятельности телеканала за показ, заявил ТАСС Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, который предложил законопроект, запрещающий демонстрацию сцен отравления алкоголем по телевидению в период с 6 до 23 часов.

«Вопрос не в том, вводить или не вводить запрет на демонстрацию процессов потребления алкоголя, а вопрос в ответственности. Я считаю, что ответственность за нарушение этих норм должна быть сначала мягкая, в виде предупреждений, а постепенно усиливаться», – сказал Шапкин.

По его словам, за нарушение этой нормы деятельность телеканала может быть приостановлена. «И, скажем, где-нибудь к 2020 году ответственность должна быть очень серьезной – ну, например, приостановление деятельности на срок до 90 суток для телеканала, чтобы этот запрет действительно действовал в полном объеме», – пояснил эксперт.

Шапкин отметил, что в дневное время по ТВ регулярно демонстрируются фильмы, в которых процесс отравления алкоголем подается как вариант нормального, социально приемлемого поведения. «Сегодня можно днем, в то время, когда родители еще на работе, а ребенок смотрит телевизор, показывают, например, такие фильмы, как «Особенности национальной охоты» и «рыбалки». Про что это фильмы, по-моему, всем понятно – люди просто пьют весь фильм», – сказал он.

«В большинстве случаев демонстрация на телеэкране употребления алкоголя содержит в себе все признаки скрытой рекламы. Мы садимся вечером с детьми смотреть кино, а там взрослые выпивают. Причём как плохие, так и хорошие герои. Ребёнок начинает воспринимать это как норму. Сложно ему потом объяснить, что употреблять алкоголь вредно. Поэтому нужно запретить показывать распитие спиртного в то время, когда телевизор смотрят дети», — утверждает автор законопроекта.

Некоторые популярные на российском телевидении кинокартины, он также предлагает показывать после 23:00, потому что дети начинают копировать поведение киногероев. «Для меня, например, совершенно очевидно, что «Иронию судьбы» нужно показывать после 23:00, когда дети спят. А эпизодические сцены, думаю, что их без ущерба для сюжета можно либо вырезать, либо закрыть картинкой – чисто технически это вопрос решаемый», – добавил он.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко сообщил RT, что готов поддержать предложение и внести его на рассмотрение.

По материалам: ТАСС и RT

Рекомендуем ознакомиться с видеообзорами проекта Научи хорошему по теме пропаганды алкоголя и фильмом от студии Думай сам, думай сейчас:

Пропаганда алкоголя на российском телевидении

Технология спаивания на примере сериала СТС «Вы все меня бесите»

«Смертельный выбор»: Как программируют людей

Также напоминаем, что проектами Научи хорошему и Политическая практика в декабре 2015 года в администрацию Президента было направлено «Обращение о предупреждении алкоголизации населения через кинематограф»

Источник: feedproxy.google.com

Метки: события
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