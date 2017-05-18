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СТАЛИН ПРЕДЛАГАЛ ВВЕСТИ 5-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

19:21. 18 мая 2017 Просмотров - 196 7 коммент. Опубликовал:


 

В 1952 году Сталин, в своей работе «Экономические проблемы социализма в СССР», ставил вопрос о переходе на 5-6 часовой рабочий день, чтобы граждане страны могли остальное время тратить на свою личную жизнь, развитие и отдых:

«Экономические проблемы социализма в СССР» — книга Иосифа Виссарионовича Сталина, опубликованная в 1952 году и представляющая собой сборник статей с замечаниями по проекту создания нового учебника политической экономии. Она также затрагивает ключевые моменты в развитии экономической науки в СССР. Данная работа представляет собой развитие Сталиным марксистской политической экономии.

Привожу Вам отрывок из его книги:

«Необходимо добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены общества имели возможность получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь, в силу существующего разделения труда, к одной какой-либо профессии.
Что требуется для этого? Было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьезного культурного роста членов общества без серьезных изменений в нынешнем положении труда. Для этого нужно прежде всего сократить рабочий день по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования. Для этого нужно, далее, ввести общеобязательное политехническое обучение, необходимое для того, чтобы члены общества имели возможность свободно выбирать профессию и не быть прикованными на всю жизнь к одной какой-либо профессии. Для этого нужно, дальше, коренным образом улучшить жилищные условия и поднять реальную зарплату рабочих и служащих минимум вдвое, если не больше, как путем прямого повышения денежной зарплаты, так и, особенно, путем дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления.»

Прошло больше половины века, а 8 часовой рабочий день продолжает оставаться нормой.

Почему?

 

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: ссср
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7 коммент.»

  • 1025 929
    Борис 18 мая 2017 в 20:30 Ссылка Пометить
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    Сейчас у нас норма 10.
    И только саморазвитие за счет сна.
    Работодатель не поддерживает лишние знания только работа, быстронах и срочнонах.
    Это рабовладение, молодежи не могу позавидовать толи ещё будет!

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  • 1081 520
    Всеволод 18 мая 2017 в 20:43 Ссылка Пометить
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    До промышленной революции рабочий день в Англии был 4-5 час.

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  • 1209 202
    nikolay 18 мая 2017 в 20:52 Ссылка Пометить
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    Книга за подписью Сталина, но писал эту книгу Николай Вяземский – первый выпускник Академии Народного Хозяйства.

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  • 240 208
    Oleg 18 мая 2017 в 20:58 Ссылка Пометить
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    По тёмному пути пропустили не одно поколение, а сейчас это за норму принимается. В советское время был в сельской местности, там раб.день был короче, у некоторых насчитал четыре часа всего, но без выходных. В городе да, припахали всех, пашут, как Папа Карло.
    P.S. Сталин это делал, по-моему, не потому, что был добренький, а была вынужденная мера. Ребятки из элиты не могли усвоить знания, т.к. элита почему-то деградирует, нужно было в кратчайшие сроки создать инженерные и квалифицированные рабочие кадры. Из народа пришлось отбирать. Откуда ещё то. Они без народа ничего не могут, даже обслужить себя. Работали и учились.

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  • 439 271
    вельзевул 18 мая 2017 в 21:09 Ссылка Пометить
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    Вся политика послевоенного Сталина-повышение КПД народного хозяйства , актуально и поныне, если бы каждый работоспособный РАБОТАЛ , то возможно и меньшим временем , чем 5-6 часов,обошлось.

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  • 13780 56
    Русофил 18 мая 2017 в 21:20 Ссылка Пометить
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    Нормальный чел. просыпается и ВЕСЬ ДЕНЬ работает а потом спать.
    Это НОРМАЛЬНО.
    Но работать надо на СЕБЯ ))))
    А это организовать не сложно.

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  • 585 440
    Aндрей 18 мая 2017 в 21:24 Ссылка Пометить
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    Исследования показали, что человек в рабочее время, работе уделяет не более 4-5 часов, остальное ковыряние в носу. Это конечно в первую очередь касается офисных работников, на конвейере конечно вряд ли. Но эффективная фаза, с утра и до обеда. Хотя если это утро понедельника…

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