СТАЛИН ПРЕДЛАГАЛ ВВЕСТИ 5-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ





В 1952 году Сталин, в своей работе «Экономические проблемы социализма в СССР», ставил вопрос о переходе на 5-6 часовой рабочий день, чтобы граждане страны могли остальное время тратить на свою личную жизнь, развитие и отдых:

«Экономические проблемы социализма в СССР» — книга Иосифа Виссарионовича Сталина, опубликованная в 1952 году и представляющая собой сборник статей с замечаниями по проекту создания нового учебника политической экономии. Она также затрагивает ключевые моменты в развитии экономической науки в СССР. Данная работа представляет собой развитие Сталиным марксистской политической экономии.

Привожу Вам отрывок из его книги:



«Необходимо добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены общества имели возможность получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь, в силу существующего разделения труда, к одной какой-либо профессии.

Что требуется для этого? Было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьезного культурного роста членов общества без серьезных изменений в нынешнем положении труда. Для этого нужно прежде всего сократить рабочий день по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования. Для этого нужно, далее, ввести общеобязательное политехническое обучение, необходимое для того, чтобы члены общества имели возможность свободно выбирать профессию и не быть прикованными на всю жизнь к одной какой-либо профессии. Для этого нужно, дальше, коренным образом улучшить жилищные условия и поднять реальную зарплату рабочих и служащих минимум вдвое, если не больше, как путем прямого повышения денежной зарплаты, так и, особенно, путем дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления.»



Прошло больше половины века, а 8 часовой рабочий день продолжает оставаться нормой.



Почему?

Источник: slavyanskaya-kultura.ru