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Смыслом жизни бесполезного класса станут компьютерные игры

11:26. 18 мая 2017 Просмотров - 69 Один комментарий Опубликовал:
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Развитие технологий приведет к формированию бесполезного класса, представители которого не смогут устроиться ни на одну из доступных работ. Безусловный доход обеспечит им средства к существованию, а смысл жизни придется искать в виртуальных мирах, в том числе в компьютерных играх.

Алгоритмы и роботы отберут у людей сотни профессий, но на смену им придут новые виды занятости, пишет в своей колонке в The Guardian историк и автор книги «Homo Deus: краткая история завтрашнего дня» Юваль Ной Харари. Так в будущем популярностью будет пользоваться профессия дизайнера виртуальных миров. Однако освоить ее сможет не каждый. «Работа потребует креативности и гибкости, и пока неясно, сможет ли 40-летний безработный таксист или страховой агент перестроиться и стать дизайнером виртуальных миров», — пишет Харари.

Даже если обладатели традиционных профессий смогут найти новую специализацию, мир продолжит меняться. Через какое-то время каждому специалисту придется «переизобретать» себя заново, уверен Харари. Проблемой будущего станет не просто создание новых рабочих мест, а создание профессий, с которыми люди справляются лучше алгоритмов.

«К 2050 году сформируется новый класс людей — бесполезный класс. В него войдут не просто безработные люди, а люди в принципе не способные устроиться на доступную работу».

Бедствовать бесполезный класс не будет — развитие технологии приведет к накоплению капитала и позволит выплачивать гражданам безусловный основной доход. Проблемой будущего станет не отсутствие денег, а отсутствие занятости и чувства удовлетворенности. Если у людей нет дела и нет конкретных целей, то они начинают сходить с ума, убежден Харари.

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По мнению израильского историка, в будущем многие обретут свое предназначение в компьютерных играх. «Лишние с точки зрения экономики люди смогут проводить все больше времени в трехмерных виртуальных мирах, в которых они найдут больше эмоций, чем в реальном мире», — пишет Харари.

Тысячелетиями люди искали смысл жизни в виртуальных, вымышленных образах. Харари сравнивает с играми религию и потребление. Оба этих конструкта также требуют от человека следования правилам и ритуалам в обмен на определенные блага и переходы на новые уровни.

Уже сегодня многие отказываются от работы в пользу видеоигр. Согласно исследованию американских экономистов, 22% американских мужчин без высшего образования не работали ни дня за последние 12 месяцев. По данным Американского бюро статистики труда, за последние 15 лет количество свободного времени у низкоквалифицированных рабочих увеличилось на 4 часа в неделю, и 3 часа из этого дополнительного времени тратится на видеоигры.

Харари предполагает, что к 2050 году люди будут исследовать новые игровые сценарии — либо в формате видеоигр, либо в формате новых религий и идеологий. Смысл жизни будет заключен в новых видах деятельности и новых ритуалах. Работа, по определению историка, была смыслом жизни только в определенные периоды истории и в определенных мировоззренческих системах.

В своей книге «Homo Deus: краткая история завтрашнего дня» Юваль Ной Харари описывает возможные религии будущего. К ним он относит датаизм — новую идеологию, согласно которой человек утратил свою доминирующую роль в цифровом мире и стал лишним звеном. Другая система ценностей — техногуманизм — делает ставку на развитие возможностей человека с помощью нейроинтерфейсов и киборгизации. По прогнозам Харари, к 2100 году человек разумный перестанет существовать как вид, так как человечество само себя модифицирует с помощью искусственного интеллекта и биотехнологий.


Но стоит надеяться, что не все потеряно для этой части населения. Ученый из Индианского университета Эдвард Кастронов прогнозирует, что через 20 лет геймер станет официальной профессией — это явно изменит статистику. Остается только подождать. Ну а пока видеоигры становятся все реальнее, более того скоро они начнут подстраиваться под личность игрока, что точно не порадует тех, кто обеспечивает безработных геймеров.




Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: безработица, будущее, видеоигры, Жизнь, игра
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Один комментарий»

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    Ми ха 18 мая 2017 в 11:56 Ссылка Пометить
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    “Развитие технологий приведет к формированию бесполезного класса, представители которого не смогут устроиться ни на одну из доступных работ. Безусловный доход обеспечит им средства к существованию, а смысл жизни придется искать в виртуальных мирах, в том числе в компьютерных играх.”
    “Но стоит надеяться, что не все потеряно для этой части населения. Ученый из Индианского университета Эдвард Кастронов прогнозирует, что через 20 лет геймер станет официальной профессией — это явно изменит статистику. Остается только подождать. Ну а пока видеоигры становятся все реальнее, более того скоро они начнут подстраиваться под личность игрока, что точно не порадует тех, кто обеспечивает безработных геймеров.”…
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