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Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 мая 2017

11:11. 18 мая 2017 Просмотров - 43 Один комментарий Опубликовал:

НАТО примет решение о присоединении к военной коалиции против ИГИЛ до начала саммита 25 мая

На встрече глав государств и правительств стран-членов НАТО будут поднимать вопрос об участии альянса в коалиции по борьбе с ИГИЛ. Встреча запланирована на 25 мая, сообщил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел на пресс-конференции в среду в Брюсселе.

«Мы считаем, что участие в коалиции в интересах НАТО», — заявил глава Военного комитета.

Вместе с тем он отказался вдаваться в подробности, но подтвердил, что начальники генштабов заявили о том, что «НАТО должна делать больше, усиливая деятельность по обучению, укреплению военных возможностей и институтов» в странах, где ведется борьба против ИГИЛ.

В ответ на вопрос, не могла бы организация взять в ближайшие годы под командование миссию по борьбе с ИГИЛ в Ираке, схожую с той, которую она возглавляет в Афганистане, Петр Павел сказал, что внутри НАТО «обсуждаются более широкие рамки, что касается борьбы против терроризма и проецирования стабильности».

Вместе с тем он отметил, что не считает, что это будет миссия, аналогичная «решительной поддержке» в Афганистане.

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Конгресс США одобрил законопроект о санкциях против сторонников Сирии

Конгресс США одобрил законопроект о санкциях против сторонников Сирии

Нижняя палата американского Конгресса в среду приняла законопроект, который, в случае его одобрения в Сенате, обяжет президента США ввести санкции против союзников режима президента Сирии Башара Асада.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на The Hill.

Новые ограничения касаются иностранцев, которых связывают финансовые отношения с властями Сирии и предприятиями, находящимися под их контролем. Им будет отказано в выдаче американской визы, любая их собственность на территории США будет заморожена.

Законопроект будет отправлен на рассмотрение Сената, а после — на подпись президенту. Если он будет принят, в течение месяца Дональд Трамп будет обязан внести в черные списки иностранных граждан, которые, по его мнению, оказывают поддержку властям Сирии.

Подобный законопроект уже проходил голосование в палате представителей при Бараке Обаме, однако так и не был рассмотрен Сенатом.

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НАТО следует заняться борьбой с терроризмом, а не «российской угрозой», — МИД

НАТО следует заняться борьбой с терроризмом, а не «российской угрозой», — МИД | Русская весна

НАТО следует заняться вопросами борьбы с терроризмом, вместо того чтобы усиливать военное присутствие на границе с Россией, пока же ни один антитеррористический план альянса не сработал, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова российским журналистам в Мадриде.

«Направление военнослужащих Испании в Прибалтийские государства — это вопрос не к России, а к Испании, насколько Испании это нужно, насколько это отвечает интересам этой страны», — сказала дипломат, отвечая на вопрос о размещении испанского контингента в дислоцированном в Латвии интеграционном подразделении сил НАТО.

Интеграционное подразделение сил НАТО в Латвии было создано 1 сентября 2015 года, его главная задача — координировать быстрое развертывание сил НАТО повышенной готовности, в том числе способствуя дислокации сил союзников в Латвии.

Испания стала двенадцатой страной, официально подтвердившей свое участие.

В подразделении также участвуют Латвия (как принимающая страна обеспечивает около 50% личного состава подразделения), Бельгия, Канада, Дания, Германия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Турция, Великобритания, США.

«Хочу задать вопрос испанцам: когда-нибудь приходилось Испании, испанскому народу защищаться от России?

Разве Россия угрожает безопасности Испании? Нет. Зато Испании угрожает международный терроризм. Но почему-то НАТО не считает нужным защищать Испанию от терроризма.

Я не слышала ни об одной конкретной акции и ни об одном конкретном плане по противодействию международному терроризму со стороны НАТО, который бы успешно сработал», — сказала она.

По ее словам, «организация, которая провозгласила своей целью содействие и обеспечение евроатлантической безопасности, этой безопасностью не занимается», но занимается мнимыми, виртуальными угрозами.

Такой подход, по словам официального представителя МИД РФ, приводит к ситуации, когда «международное внимание отвлекается от настоящих угроз, реальные угрозы подменяются мнимыми угрозами».

«Вместо того, чтобы объединить усилия и вместе противостоять ИГИЛ*, международному терроризму, нас пытаются разъединить, придумывая мифические истории про русских хакеров, которые якобы вмешиваются в выборы», — добавила представитель ведомства.

При этом, по ее словам, Москва «высоко ценит диалог с Испанией», который «не прерывается даже при наличии каких-то сложных вопросов».

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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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Метки: главное, компиляция
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Один комментарий»

  • 5063 3899
    Павел 18 мая 2017 в 11:36 Ссылка Пометить
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    http://www.vrazvedka.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=8240&start=6060

    Nic201711:
    “Наткнулся на это, не стал всё выкладывать, да и не факт что всё это соответствует действительности (если это лишнее здесь – сносите):

    Местные относятся к русским хорошо, а сирийские военные почти боготворят. “Мы для них — руси. Понимаешь, они очень рады, что русские приехали. Наконец-то, думают они, я опять могу сесть и пить мате, пускай русские воюют, — улыбаясь, говорит Олег. — Когда мы приехали в один город, они там всю ночь танцевали на площадях, стреляли в воздух от радости. Зато как они потом расстроились, когда мы уехали!”.

    “Мы всегда были там, где были самые отбросы, самый ад. Все что я видел — это лютейший ад, — Олег не скрывает пренебрежительного отношения к сирийским ополченцам и военным, которых, по его словам, отличить невозможно. — Не приведи господь, иметь таких союзников. Потому что они всегда про***вают задачу. Всегда”.

    В Латакии из-за бездействия сирийцев группа понесла ощутимые потери. Олег пересказывает услышанные от сослуживцев обстоятельства того боя с плохо скрываемым раздражением. В тот день россияне должны были прикрывать атаку сирийцев на гору и подавлять огневые точки противника на соседних высотах. После окончания артиллерийской подготовки сирийцы идти в атаку отказались. Группе пришлось взять работу на себя. Подъем на гору прошел без происшествий, но в верхней точке россияне оказались под огнем с трех сторон.

    “Гора голая совершенно. Если ты не в окопе — конец. Появляются раненые, их нужно эвакуировать. Сколько людей выбывает? Минимум двое тащат, другие прикрывают. Тропинка, по которой ребята поднимались оказалась под огнем — идти нельзя. Пришлось спускаться по заминированному склону”, — рассказывает Олег.

    Бойцы потеряли в тот день около двадцати человек ранеными и ни одного убитым.

    Россияне пытались поднять союзников в атаку силой — прыгали к ним в окопы и стреляли под ноги, но те не сдвинулись с места. “А еще сирийцы не прекращали огонь по высоте. Получается, стреляли нашим в жопу. Это был ад”, — сетует Олег.

    Это не единственная причина, почему Олег недолюбливает правительственные силы. “Они воруют все, что не приколочено. Тащат все: трубы, проводку, даже кафельную плитку отдирали. Видел, как утащили унитаз”, — поясняет он. О наказаниях за мародерства у сирийцев Олег не слышал.

    “В Хаме есть огромный бронетанковый завод. До приезда наших парней сирийцы ремонтировали по два танка в месяц. Когда приехали наши, они сразу стали выдавать 30 танков в месяц. Работали с утра до вечера: их там, бедных, даже в город не выпускали. Вкалывали как рабы — вечером без ног падали. Наши все уехали, а эти ремонтники там так и остались”, — смеясь, вспоминает Олег.”

    Argon:
    “Cносить выложенное не стоит, соответствует действительности, судя по доверительным рассказам моих камрадов-очевидцев, там все еще плачевнее, грязнее и тягостнее… Повторный штурм-возврат Пальмиры, один только чего стоит.”

    Firesword:
    “У них там с моралью плохо или с мировоззрением?”

    Argon:
    “И с тем и другим, да еще и с генетикой…”

    Nic201711:
    “Страшно даже предположить сколько бы правительственные войска продержались бы ещё, если бы не наша помощь.”

    Silver:
    “Ув. Nic201711, да они уже разбиты давно, выезжают на хезах, иранчегах и русях.”

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