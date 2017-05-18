Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 мая 2017
- 10:31 НАТО примет решение о присоединении к военной коалиции против ИГИЛ до начала саммита 25 мая.
- 08:28 Конгресс США одобрил законопроект о санкциях против сторонников Сирии.
- 03:30 НАТО следует заняться борьбой с терроризмом, а не «российской угрозой», — МИД.
НАТО примет решение о присоединении к военной коалиции против ИГИЛ до начала саммита 25 мая
На встрече глав государств и правительств стран-членов НАТО будут поднимать вопрос об участии альянса в коалиции по борьбе с ИГИЛ. Встреча запланирована на 25 мая, сообщил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел на пресс-конференции в среду в Брюсселе.
«Мы считаем, что участие в коалиции в интересах НАТО», — заявил глава Военного комитета.
Вместе с тем он отказался вдаваться в подробности, но подтвердил, что начальники генштабов заявили о том, что «НАТО должна делать больше, усиливая деятельность по обучению, укреплению военных возможностей и институтов» в странах, где ведется борьба против ИГИЛ.
В ответ на вопрос, не могла бы организация взять в ближайшие годы под командование миссию по борьбе с ИГИЛ в Ираке, схожую с той, которую она возглавляет в Афганистане, Петр Павел сказал, что внутри НАТО «обсуждаются более широкие рамки, что касается борьбы против терроризма и проецирования стабильности».
Вместе с тем он отметил, что не считает, что это будет миссия, аналогичная «решительной поддержке» в Афганистане.
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Конгресс США одобрил законопроект о санкциях против сторонников Сирии
Нижняя палата американского Конгресса в среду приняла законопроект, который, в случае его одобрения в Сенате, обяжет президента США ввести санкции против союзников режима президента Сирии Башара Асада.
Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на The Hill.
Новые ограничения касаются иностранцев, которых связывают финансовые отношения с властями Сирии и предприятиями, находящимися под их контролем. Им будет отказано в выдаче американской визы, любая их собственность на территории США будет заморожена.
Законопроект будет отправлен на рассмотрение Сената, а после — на подпись президенту. Если он будет принят, в течение месяца Дональд Трамп будет обязан внести в черные списки иностранных граждан, которые, по его мнению, оказывают поддержку властям Сирии.
Подобный законопроект уже проходил голосование в палате представителей при Бараке Обаме, однако так и не был рассмотрен Сенатом.
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НАТО следует заняться борьбой с терроризмом, а не «российской угрозой», — МИД
НАТО следует заняться вопросами борьбы с терроризмом, вместо того чтобы усиливать военное присутствие на границе с Россией, пока же ни один антитеррористический план альянса не сработал, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова российским журналистам в Мадриде.
«Направление военнослужащих Испании в Прибалтийские государства — это вопрос не к России, а к Испании, насколько Испании это нужно, насколько это отвечает интересам этой страны», — сказала дипломат, отвечая на вопрос о размещении испанского контингента в дислоцированном в Латвии интеграционном подразделении сил НАТО.
Интеграционное подразделение сил НАТО в Латвии было создано 1 сентября 2015 года, его главная задача — координировать быстрое развертывание сил НАТО повышенной готовности, в том числе способствуя дислокации сил союзников в Латвии.
Испания стала двенадцатой страной, официально подтвердившей свое участие.
В подразделении также участвуют Латвия (как принимающая страна обеспечивает около 50% личного состава подразделения), Бельгия, Канада, Дания, Германия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Турция, Великобритания, США.
«Хочу задать вопрос испанцам: когда-нибудь приходилось Испании, испанскому народу защищаться от России?
Разве Россия угрожает безопасности Испании? Нет. Зато Испании угрожает международный терроризм. Но почему-то НАТО не считает нужным защищать Испанию от терроризма.
Я не слышала ни об одной конкретной акции и ни об одном конкретном плане по противодействию международному терроризму со стороны НАТО, который бы успешно сработал», — сказала она.
По ее словам, «организация, которая провозгласила своей целью содействие и обеспечение евроатлантической безопасности, этой безопасностью не занимается», но занимается мнимыми, виртуальными угрозами.
Такой подход, по словам официального представителя МИД РФ, приводит к ситуации, когда «международное внимание отвлекается от настоящих угроз, реальные угрозы подменяются мнимыми угрозами».
«Вместо того, чтобы объединить усилия и вместе противостоять ИГИЛ*, международному терроризму, нас пытаются разъединить, придумывая мифические истории про русских хакеров, которые якобы вмешиваются в выборы», — добавила представитель ведомства.
При этом, по ее словам, Москва «высоко ценит диалог с Испанией», который «не прерывается даже при наличии каких-то сложных вопросов».
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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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Nic201711:
“Наткнулся на это, не стал всё выкладывать, да и не факт что всё это соответствует действительности (если это лишнее здесь – сносите):
Местные относятся к русским хорошо, а сирийские военные почти боготворят. “Мы для них — руси. Понимаешь, они очень рады, что русские приехали. Наконец-то, думают они, я опять могу сесть и пить мате, пускай русские воюют, — улыбаясь, говорит Олег. — Когда мы приехали в один город, они там всю ночь танцевали на площадях, стреляли в воздух от радости. Зато как они потом расстроились, когда мы уехали!”.
“Мы всегда были там, где были самые отбросы, самый ад. Все что я видел — это лютейший ад, — Олег не скрывает пренебрежительного отношения к сирийским ополченцам и военным, которых, по его словам, отличить невозможно. — Не приведи господь, иметь таких союзников. Потому что они всегда про***вают задачу. Всегда”.
В Латакии из-за бездействия сирийцев группа понесла ощутимые потери. Олег пересказывает услышанные от сослуживцев обстоятельства того боя с плохо скрываемым раздражением. В тот день россияне должны были прикрывать атаку сирийцев на гору и подавлять огневые точки противника на соседних высотах. После окончания артиллерийской подготовки сирийцы идти в атаку отказались. Группе пришлось взять работу на себя. Подъем на гору прошел без происшествий, но в верхней точке россияне оказались под огнем с трех сторон.
“Гора голая совершенно. Если ты не в окопе — конец. Появляются раненые, их нужно эвакуировать. Сколько людей выбывает? Минимум двое тащат, другие прикрывают. Тропинка, по которой ребята поднимались оказалась под огнем — идти нельзя. Пришлось спускаться по заминированному склону”, — рассказывает Олег.
Бойцы потеряли в тот день около двадцати человек ранеными и ни одного убитым.
Россияне пытались поднять союзников в атаку силой — прыгали к ним в окопы и стреляли под ноги, но те не сдвинулись с места. “А еще сирийцы не прекращали огонь по высоте. Получается, стреляли нашим в жопу. Это был ад”, — сетует Олег.
Это не единственная причина, почему Олег недолюбливает правительственные силы. “Они воруют все, что не приколочено. Тащат все: трубы, проводку, даже кафельную плитку отдирали. Видел, как утащили унитаз”, — поясняет он. О наказаниях за мародерства у сирийцев Олег не слышал.
“В Хаме есть огромный бронетанковый завод. До приезда наших парней сирийцы ремонтировали по два танка в месяц. Когда приехали наши, они сразу стали выдавать 30 танков в месяц. Работали с утра до вечера: их там, бедных, даже в город не выпускали. Вкалывали как рабы — вечером без ног падали. Наши все уехали, а эти ремонтники там так и остались”, — смеясь, вспоминает Олег.”
Argon:
“Cносить выложенное не стоит, соответствует действительности, судя по доверительным рассказам моих камрадов-очевидцев, там все еще плачевнее, грязнее и тягостнее… Повторный штурм-возврат Пальмиры, один только чего стоит.”
Firesword:
“У них там с моралью плохо или с мировоззрением?”
Argon:
“И с тем и другим, да еще и с генетикой…”
Nic201711:
“Страшно даже предположить сколько бы правительственные войска продержались бы ещё, если бы не наша помощь.”
Silver:
“Ув. Nic201711, да они уже разбиты давно, выезжают на хезах, иранчегах и русях.”