Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 мая 2017

НАТО примет решение о присоединении к военной коалиции против ИГИЛ до начала саммита 25 мая

На встрече глав государств и правительств стран-членов НАТО будут поднимать вопрос об участии альянса в коалиции по борьбе с ИГИЛ. Встреча запланирована на 25 мая, сообщил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел на пресс-конференции в среду в Брюсселе.

«Мы считаем, что участие в коалиции в интересах НАТО», — заявил глава Военного комитета.

Вместе с тем он отказался вдаваться в подробности, но подтвердил, что начальники генштабов заявили о том, что «НАТО должна делать больше, усиливая деятельность по обучению, укреплению военных возможностей и институтов» в странах, где ведется борьба против ИГИЛ.

В ответ на вопрос, не могла бы организация взять в ближайшие годы под командование миссию по борьбе с ИГИЛ в Ираке, схожую с той, которую она возглавляет в Афганистане, Петр Павел сказал, что внутри НАТО «обсуждаются более широкие рамки, что касается борьбы против терроризма и проецирования стабильности».

Вместе с тем он отметил, что не считает, что это будет миссия, аналогичная «решительной поддержке» в Афганистане.

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Конгресс США одобрил законопроект о санкциях против сторонников Сирии

Нижняя палата американского Конгресса в среду приняла законопроект, который, в случае его одобрения в Сенате, обяжет президента США ввести санкции против союзников режима президента Сирии Башара Асада.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на The Hill.

Новые ограничения касаются иностранцев, которых связывают финансовые отношения с властями Сирии и предприятиями, находящимися под их контролем. Им будет отказано в выдаче американской визы, любая их собственность на территории США будет заморожена.

Законопроект будет отправлен на рассмотрение Сената, а после — на подпись президенту. Если он будет принят, в течение месяца Дональд Трамп будет обязан внести в черные списки иностранных граждан, которые, по его мнению, оказывают поддержку властям Сирии.

Подобный законопроект уже проходил голосование в палате представителей при Бараке Обаме, однако так и не был рассмотрен Сенатом.

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НАТО следует заняться борьбой с терроризмом, а не «российской угрозой», — МИД

НАТО следует заняться вопросами борьбы с терроризмом, вместо того чтобы усиливать военное присутствие на границе с Россией, пока же ни один антитеррористический план альянса не сработал, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова российским журналистам в Мадриде. «Направление военнослужащих Испании в Прибалтийские государства — это вопрос не к России, а к Испании, насколько Испании это нужно, насколько это отвечает интересам этой страны», — сказала дипломат, отвечая на вопрос о размещении испанского контингента в дислоцированном в Латвии интеграционном подразделении сил НАТО. Интеграционное подразделение сил НАТО в Латвии было создано 1 сентября 2015 года, его главная задача — координировать быстрое развертывание сил НАТО повышенной готовности, в том числе способствуя дислокации сил союзников в Латвии. Испания стала двенадцатой страной, официально подтвердившей свое участие. В подразделении также участвуют Латвия (как принимающая страна обеспечивает около 50% личного состава подразделения), Бельгия, Канада, Дания, Германия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Турция, Великобритания, США. «Хочу задать вопрос испанцам: когда-нибудь приходилось Испании, испанскому народу защищаться от России? Разве Россия угрожает безопасности Испании? Нет. Зато Испании угрожает международный терроризм. Но почему-то НАТО не считает нужным защищать Испанию от терроризма. Я не слышала ни об одной конкретной акции и ни об одном конкретном плане по противодействию международному терроризму со стороны НАТО, который бы успешно сработал», — сказала она. По ее словам, «организация, которая провозгласила своей целью содействие и обеспечение евроатлантической безопасности, этой безопасностью не занимается», но занимается мнимыми, виртуальными угрозами. Такой подход, по словам официального представителя МИД РФ, приводит к ситуации, когда «международное внимание отвлекается от настоящих угроз, реальные угрозы подменяются мнимыми угрозами». «Вместо того, чтобы объединить усилия и вместе противостоять ИГИЛ*, международному терроризму, нас пытаются разъединить, придумывая мифические истории про русских хакеров, которые якобы вмешиваются в выборы», — добавила представитель ведомства. При этом, по ее словам, Москва «высоко ценит диалог с Испанией», который «не прерывается даже при наличии каких-то сложных вопросов». Читайте также: Атака «Спецназа из СССР»: боевиков ИГИЛ разорвало на куски у Пальмиры (ВИДЕО, ФОТО 18+) * Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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