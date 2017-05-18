Сало в шоколаде или как выпасть из Европы в Африку

Вы так стремились "в Европу", что выпали из семьи европейских народов в какую-то Африку, да простят меня за такое сравнение суданцы и сомалийцы.

И всё у них так.

Перед этим их евромайданом умные люди говорили будущим кастрюлеголовым: переход на западные стандарты для Украины – это очень дорого, у вас таких денег нет. И даже озвучивалась примерная сумма – порядка 160-165 миллиардов евро.

Если ваши предки четыреста лет ели сало, то попытка перейти на диету из спагетти и тирамису приведёт к тому, что вас вывернет наизнанку. Как и от сала в шоколаде «Рошен».

И договор об ассоциации – это не какие-то там мифические «европейские ценности» (которых на самом деле не существует), а вполне реальные технические регламенты и стандарты. ISO вместо ГОСТов, причём чаще всего ГОСТы гораздо лучше.

Точно так же им же говорили эти же умные люди: ассоциация с ЕС убийственна для украинской экономики. Никто ваши товары, кроме СНГ, покупать не будет. Нет, вывсёврёти, клятые москали! Украинацеевропа! Скакать, скакать!

Результаты, как говорится, налицо – ВВП Украины упал за три года в два раза, и вставать не собирается. В том числе упал и экспорт в Евросоюз, потому что столь вожделенный евродурачками договор об ассоциации ввёл кучу заградительных квот для украинских товаров, которых до подписания этого договора не было.

Но «Як не чытав? Чытав!». Многие незнания – многие печали.

Прежде чем обсуждать введённые Порошенко «санкции», нужно сформулировать главную комплексную проблему самого Порошенко:

а) он тупой;

б) он думает, что самый умный и хитрый.

Это убийственное сочетание, которое

а) не позволяет ему учиться;

б) не позволяет ему рефлексировать по поводу собственных ошибок.

Если бы он не был тупым, то перед тем, как что-либо запрещать, поинтересовался бы, что существует огромное количество различных анонимайзеров и вариаций VPN, которые позволяют обходить большую часть блокировок.

Или поинтересовался бы, как блокируется доступ к нежелательному контенту в том же Китае. Где стоит «Великий Китайский Файервол», фильтрующий весь входящий и исходящий трафик, и в котором около миллиона серверов. Украина, конечно, размером поменьше, на неё нужно 20-30 тысяч серверов плюс сопутствующая инфраструктура и обслуживание, что обойдётся как минимум в миллиард долларов единоразово и будет требовать существенных сумм на поддержание потом.

А если бы Порошенко не считал себя самым умным, то спросил бы профильных специалистов. Но он дурак, думающий, что умный, поэтому «маемо тэ, що маемо».

Почему-то многие думают, что Порошенко такой себе хитрец, который разводит глупых майданутых. Но реальность в том, что он такой же, как его электорат (как говорит товарищ Жуков, «надстройка не может не повторять черты базиса»), те такие же безграмотные и мнят себя хитрее всех. Например, думают, что можно бесконечно доить МВФ, не выполняя его требований, или что можно бесконечно не исполнять минские соглашения, делая придурковатый вид «А шо мы? Мы ничо!».

Более того, постоянные запреты (российских телеканалов, радио, сайтов), число которых множится, а результативность падает, указывают на то, что режим Порошенко (и свидомиты в целом) проигрывают информационную войну.

Если бы их идеология была сильна, если бы она базировалась на Правде, то они бы не боялись свободной конкуренции идей и информации. Как сегодня в России – либеральные и западнические каналы и сайты типа «Дождя» и «Медузы» находятся в свободном доступе, но проигрывают идеологически. Запреты же указывают на то, что идеология «украинства» проигрывает, а Порошенко боится, что при свободном доступе к информации станет очевидно, что его режим перманентно врёт.

С запретом «1С» ещё печальнее. Число пользователей бухгалтерских программ по самым скромным оценкам составляет от 600 тысяч, а с учётом ФОП (частных предпринимателей) приближается к миллиону. Плюс фирмы-дистрибьюторы, которые занимаются поддержкой этих пользователей на местах, плюс программисты, которые годами изучали программирование на внутреннем языке «1С» – это туева куча людей.

Впору переделывать «Канатчикову дачу» Высоцкого про Украину: «А потом им Порошенко калькулятор запретил». Никто ж не знает, в какую часть кастрюльки ударит жёлтая водичка в следующий раз.

Западные программы-аналоги стоят на порядок дороже, и на Украине практически нет специалистов, обученных с ними работать. И даже если найти деньги для покупки западных аналогов (а там суммы с тремя нулями, и не в гривнах, на одно рабочее место), то понадобится куча времени на переобучение, и всё это время в отчётности по всей стране будет царить полный хаос.

В чём-то это даже стрёмнее, чем совать в реакторы АЭС сборки от «Вестингхаус» вместо ТВЭЛов.

Впрочем, и попытки отказа от ТВЭЛов, и попытки запрета «1С» – всё это звенья одной цепи. Последовательные попытки безумного потомка бандеровского недобитка «пастора» Турчинова устроить тотальное «геть вид Москвы» любой ценой, даже ценой всеобщего обнищания и вымирания.

Вот так, за один день, на ровном месте сагрить (разозлить) на себя несколько миллионов человек – это надо суметь. Это талант, который не пропить (хотя Пэтро пытался). Что называется «поймал паровоз».

Теперь ещё осталось 18 мая запретить УПЦ МП, и тогда Пэтро может просто себе на лбу зелёнкой мишень нарисовать, а на спину плакат «Пни меня» уже не надо, и так не промахнутся.

Походу Порошенко недоволен скоростью распада остатков Украины и решил ускорить процесс. Я не знаю, кто насоветовал Пэтру такое вытворить (думаю, что дурачок Турчинов), но хочется передать мои искренние слова благодарности этому бойцу невидимого фронта. Анкор, ещё анкор!

Всем же остальным хочется сказать: а чего вы ждали? Ваши вожди вас последовательно отрывают от всего русского. И это не только товарообмен, но и язык, вера, общие соцсети, сказки. На пути в Европку придётся отказаться и от Чапаева, и от Богдана Хмельницкого (Порошенко на днях прямо заявил, что «мы пытаемся исправить последствия Переяславской рады», то есть сделать украинцев снова польским бидлом), и от Ильи Муромца. Манкуртизация должна быть тотальной.

Сторонники «евроинтеграции» уже отказались от советского прошлого, от общей истории, от родственников в России (многие буквально). Манкурты, как есть. Осталось предать только былинных богатырей и вывчыты, наконец, мову рабов.

Вот только перестав быть своими для русских, вы никогда не станете своими для Запада. Вы так стремились «в Европу», что выпали из семьи европейских народов в какую-то Африку, да простят меня за такое сравнение суданцы и сомалийцы.

Так и будете болтаться нищебродами в проруби. Даже с безвизом для туристов.





Александр Роджерс