Родительская общественность встревожена заявлением Кузнецовой

75 родительских организаций обратились к Президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом по поводу заявления детского омбудсмена Анны Кузнецовой о «единичных случаях» изъятия несовершеннолетних из семей (подробнее на ТАСС ).



Общественность сомневается в объективности этих данных. В обращении говорится, что действующее законодательство предоставляет органам опеки и попечительства широкие полномочия по признанию семей неблагополучными и отбиранию детей по собственному усмотрению. Поэтому их действия трудно признать незаконными, выходящими за пределы компетенции этих органов.

Общественные организации из многих регионов России провели свой независимый мониторинг практики изъятия детей и вмешательства в семью на основании многочисленных обращений родителей на горячую линию родителей, итоги которого позволяют сделать вывод об определенных тенденциях и системности этого явления в России (подробнее – « Ювенальная система в России. Итоги независимого мониторинга АРКС» ).

По утверждению общественности основными причинами отбирания детей сегодня являются: плохие бытовые условия, отсутствие ремонта, мебели, недостаток продуктов, бедность, долги за ЖКХ, трудная жизненная ситуация (потеря работы, пожар, сложности с жильем, инвалидность родителей и т.п.). «Часто органы опеки и попечительства вмешиваются и в детско-родительские отношения, в процесс воспитания детей. Вставая на сторону детей, они разрушают родительский авторитет, потворствуя детской вседозволенности и безнаказанности» — говорится в обращении.

Родительские организации также указывают на то, что результаты общественного мониторинга были рассмотрены рабочей группой по защите семьи и традиционных семейных ценностей, созданной в Общественном совете при Уполномоченном по правам ребенка, которая разработала соответствующие предложения по изменению ситуации. Однако, по их словам, «итоги независимого общественного мониторинга не были приняты во внимание Уполномоченным, а предложения общественности не нашли своего отражения в итоговых документах, принятых по данному вопросу, для включения в доклад Президенту».

В документе активисты попросили Владимира Путина учесть «мнение общественности» при решении «этого острого наболевшего вопроса» и отметили, что также передали собранную информацию зампреду Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елене Мизулиной.

(Подробнее на сайте АРКС: «Открытое обращение АРКС по вопросу отбирания детей и вмешательства в семью» )

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Пресс-служба Ассоциации Родительских Комитетов и Сообществ (АРКС),

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Пресс-релиз 17 мая 2017 г.

Источник: nstarikov.ru