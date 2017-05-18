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Родительская общественность встревожена заявлением Кузнецовой

17:48. 18 мая 2017 Просмотров - 331 Один комментарий Опубликовал:

75 родительских организаций обратились к Президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом по поводу заявления детского омбудсмена Анны Кузнецовой о «единичных случаях» изъятия несовершеннолетних из семей (подробнее на ТАСС ).

Общественность сомневается в объективности этих данных. В обращении говорится, что действующее законодательство предоставляет органам опеки и попечительства широкие полномочия по признанию семей неблагополучными и отбиранию детей по собственному усмотрению. Поэтому их действия трудно признать незаконными, выходящими за пределы компетенции этих органов.

Общественные организации из многих регионов России провели свой независимый мониторинг практики изъятия детей и вмешательства в семью на основании многочисленных обращений родителей на горячую линию родителей, итоги которого позволяют сделать вывод об определенных тенденциях и системности этого явления в России (подробнее – « Ювенальная система в России. Итоги независимого мониторинга АРКС» ).

По утверждению общественности основными причинами отбирания детей сегодня являются: плохие бытовые условия, отсутствие ремонта, мебели, недостаток продуктов, бедность, долги за ЖКХ, трудная жизненная ситуация (потеря работы, пожар, сложности с жильем, инвалидность родителей и т.п.). «Часто органы опеки и попечительства вмешиваются и в детско-родительские отношения, в процесс воспитания детей. Вставая на сторону детей, они разрушают родительский авторитет, потворствуя детской вседозволенности и безнаказанности» — говорится в обращении.

Родительские организации также указывают на то, что результаты общественного мониторинга были рассмотрены рабочей группой по защите семьи и традиционных семейных ценностей, созданной в Общественном совете при Уполномоченном по правам ребенка, которая разработала соответствующие предложения по изменению ситуации. Однако, по их словам, «итоги независимого общественного мониторинга не были приняты во внимание Уполномоченным, а предложения общественности не нашли своего отражения в итоговых документах, принятых по данному вопросу, для включения в доклад Президенту».

В документе активисты попросили Владимира Путина учесть «мнение общественности» при решении «этого острого наболевшего вопроса» и отметили, что также передали собранную информацию зампреду Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елене Мизулиной.

(Подробнее на сайте АРКС: «Открытое обращение АРКС по вопросу отбирания детей и вмешательства в семью» )

Контактный телефон: 8-962-997-20-15.

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА! СПАСЕМ СЕМЬЮ – СПАСЕМ РОССИЮ!

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Пресс-служба Ассоциации Родительских Комитетов и Сообществ (АРКС),

e-mail: pismo@arks.org.ru; телефон: 8-985-182-98-98;

официальный сайт: www.arks.org.ru

Пресс-релиз 17 мая 2017 г.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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Один комментарий»

  • 201 -29
    Лютер 18 мая 2017 в 19:01 Ссылка Пометить
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    Очень сложный вопрос.один мент ппсник брал своего ребёнка годовалого за ноги и бил его головой об батарею.потом второго.головы были квадратные.жена постоянно с детьми в нижнем бельё и детьми под мышками выбегала из подъезда.и сидела на улице.потом она его кое чем попоили и укольчик поставила.но он не сдох и тогда для верности нож в сердце и потащила его под поезд кинуть.тут её и приняли его друзья из ППС.посидела немного,отпустили(не знаю как).парни выросли им уже по 18 лет.есть и такие семьи.парни эти с детдома сбегали пока мать сидела на поездах до Сочи катались девок поиходовали с 12лет клей пыхали,траву курили.но ведь и органы для трансплантации тоже нужны.а где их брать???бебибоксы -они там малышки.а вот изъять и через пару лет в клинику зарубежную продать милое дело.а для тех гоньдонов кто мне слово против напишет скажу так.пофамильно могу назвать кто в Екатеринбурге детей сирот отправляет кое куда.и это кое куда совсем не то.а то ведь вон Рокфеллер шесть сердец поменял.так три из ……ну понимаете.

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