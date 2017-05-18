Пржевальский — военный разведчик?
Источник: http://bratishka.ru/
ОБЫЧНО имя путешественника Николая Михайловича Пржевальского (1839-1888) и его сподвижников В.Роборовского (1856-1910), П.Козлова (1863-1935) и других ассоциируется исключительно с наукой. И это справедливо — вклад этих исследователей в изучение географии Центральной Азии неоценим и признан отечественным и зарубежным научным миром ещё при их жизни. Вместе с тем мало кто знает, что основным заказчиком этих экспедиций наряду с Императорским Русским географическим обществом было военное министерство Российской империи в лице Генерального штаба. Да и в самом Императорском Русском географическом обществе (ИРГО), созданном в 1845 году, было много военных, — цели ученых и военных часто совпадали.
К девятнадцатому веку европейские державы в основном открыли для себя Африканский, Американский и Азиатский континенты и приступили к их планомерному изучению и колониальному освоению. Но Центральная Азия все ещё оставалась белым пятном на географических картах. Формально относясь к Китаю, реально она им почти не контролировалась, а потому представляла лакомый кусок для европейских государств. Но прежде чем принять политическое решение, европейским правительствам нужно было понять, стоит ли вести борьбу за эти необъятные, малонаселенные, с суровым климатом территории. Основная борьба за влияние в этом регионе, которую Киплинг назвал Большой игрой, развернулась между Россией и Англией. Задача соискателей «большого приза» упрощалась тем, что местное население китайцев не любило и властью их тяготилось. Слабая китайская армия с трудом подавляла часто вспыхивающие восстания, а многие территории вообще не контролировала.
Период Большой игры совпал с важными изменениями, которые происходили в характере военной разведки. Они начались в период наполеоновских войн и были результатом развития русской военной мысли. В ходе подготовки и ведения войн стали применять научные методы накопления и систематизации информации. Прежде всего это касалось сбора информации о численности вооруженных сил противника и его мобилизационных ресурсов, о топографии театра военных действий, о характере местного населения.
Родоначальником нового вида разведки — оперативной (оперативной и по радиусу действия — на глубину театра военных действий, и по скорости получения информации) можно считать Николая Михайловича Пржевальского. Именно он, по существу, впервые в новейшей истории предложил вести активную разведку — «от себя», т.е. не ждать поступления информации, а самому искать необходимые сведения. Агентура европейских держав активно вела разведку во всех странах региона, но благодаря Пржевальскому Россия сразу получила огромное преимущество на Центральноазиатском ТВД.
Первый практический опыт самостоятельной работы в полевых условиях выпускник Академии Генерального штаба Пржевальский получил во время экспедиции по Дальнему Востоку в 1867-1869 годах. Заручившись поддержкой вице-президента ИРГО П.Семенова-Тяншанского, молодой лейтенант в сопровождении всего двух помощников нанес на карту область вдоль рек Амур и Уссури — новых владений Российской империи, равных по площади Англии.
В 1870-1873 годах состоялась первая центральноазиатская экспедиция Пржевальского. В дальнейшем им было организовано и проведено ещё четыре, а его учениками, среди которых наибольших результатов добились В.Роборовский и П.Козлов, ещё около десяти.
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПОИСКА
Военные цели были самые обширные. Это прежде всего подробное картографирование местности, сбор информации о состоянии китайской армии, о проникновении в этот регион эмиссаров других европейских держав, водообеспечении территорий, характере местного населения, его отношении к Китаю и к России, климате, поиск проходов в горах и пустынях и другое.
Исходя из главной, разведывательной цели, каждую экспедицию планировали и организовывали как глубокий рейд разведотряда в тыл противника. В этом, собственно, и заключался вклад Пржевальского в развитие военной мысли в целом и разведки, в частности. Сначала осуществляли четкое планирование, формулировали цели и задачи, намечали маршрут, затем определяли силы и средства, порядок связи с центром. По итогам экспедиций составляли подробные отчеты. Некоторые из этих отчетов не обнародованы до сих пор — Пржевальский был сторонником военного решения проблемы присоединения территорий.
Командиры разведгрупп спецназа ГРУ современной Российской армии с удивлением обнаружат, что выработанные тогда нормы и правила проведения рейда-разведвыхода сохранились до наших дней. Я не оговорился. Если мы оценим с позиции сегодняшнего дня планирование, цели и задачи экспедиций, глубину их действий, порядок проведения, состав участников, вооружение, экипировку и даже боевой порядок, то, с известными оговорками и поправками на время, увидим, что эти экспедиции были в чистом виде рейдами отряда оперативной разведки на глубину театра военных действий. В современных условиях эти задачи выполняет разведка специального назначения ГРУ ГШ — спецназ ГРУ.
Последними экспедициями Пржевальского руководил будущий военный министр А.Куропаткин (1848-1925), занимавший в 1883-1890 годах пост начальника Азиатского отдела Генштаба.
Обычно отряд имел в своем составе трех-четырех офицеров, столько же солдат, переводчика, пять-шесть казаков сопровождения из состава пограничной стражи. На отдельных участках к отряду присоединялись проводники. Всего численность отряда в разных экспедициях составляла 10-20 человек. Передвигались на лошадях. Грузы перевозили на лошадях и верблюдах, в высокогорье — на яках. На каждого разведчика было по винтовке и по два револьвера. Перед выходом оружие пристреливали. Регулярные учебные стрельбы проводили и во время похода. Продовольствие пополняли у местного населения и добывали на охоте. С караваном также гнали небольшое стадо баранов. На маршруте движения создавали промежуточные склады. Для ночлега использовали штатные палатки.
Все без исключения экспедиции проходили в очень суровых климатических условиях. При переходе по пустыням температура днем поднималась до плюс 60 градусов, поэтому передвигались ночью. На многих участках воды не было вообще. Значительные участки маршрута проходили в условиях высокогорья, на высотах до 4000-4500 м, и даже до 5000 м. Дрова приходилось везти с собой, т.к. во многих местах их не было вообще.
Временами от основных сил отряда высылали дозоры на расстояние до 100 км, а иногда экспедицию разделяли на два отряда, каждый из которых выполнял свою задачу.
Но не только климат и горно-пустынный ландшафт были серьезными препятствиями для отряда. Поход реально проходил в боевой обстановке. Населяющие Центральную Азию народы по-разному относились к непрошеным гостям. Иногда приходили делегации с просьбой передать «белому царю» прошение о принятии в подданство, но регулярно случались и вооруженные стычки. Не случайно участники экспедиций наряду с научными наградами получали и медали за участие в боевых действиях.
Об одной из таких стычек, произошедшей во время экспедиции 1883-1885 годов, рассказал в своих воспоминаниях Пржевальский. На отряд напали около 300 всадников-тангутов. «Словно туча, неслась на нас эта орда, дикая, кровожадная, а впереди своего бивуака молча, с прицеленными винтовками, стояла наша маленькая кучка — 14 человек, для которых теперь не было иного исхода, как смерть или победа». За 500 шагов разведчики открыли залповый огонь, но тангуты скакали на отряд до тех пор, пока не был сбит с лошади их командир. Тогда они развернулись и скрылись за увалом. Пржевальский, взяв с собой 7 человек, начал преследование. Охранять лагерь остались Роборовский и 5 казаков. Всего бой продолжался 2 часа. Было израсходовано 800 патронов, убито и ранено около 30 тангутов. 13 февраля 1894 года отряд Роборовского из 8 человек также вступил в бой с двумястами тангутов. Бой продолжался более 2 часов. К чести командиров-офицеров, боевых потерь среди сил отряда не было.
С оружием разведчики не расставались даже во время сна. На случай внезапного нападения выставляли часовых.
На смерть Николая Михайловича Пржевальского А.Чехов написал слова, которые можно отнести ко всем разведчикам, честно выполнившим или выполняющим свой долг сегодня: «В наше больное время, когда европейскими обществами обуяла лень, скука жизни… когда даже лучшие люди сидят сложа руки, оправдывая свою лень и свой разврат отсутствием определенной цели в жизни, подвижники нужны, как солнце… Есть, есть ещё люди подвига, веры и ясно осознанной цели».
Дмитрий ПОДУШКОВ
Иллюстрации из архива автора
Источник: nstarikov.ru
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Спасибо тебе Николай Михайлович за то, что родил гения современности, И.В.Сталина. Царство тебе небесное.
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Это всего лишь версия.
ДНК-анализ родственников никто не делал.