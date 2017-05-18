Пржевальский — военный разведчик?

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ОБЫЧНО имя путешественника Николая Михайловича Пржевальского (1839-1888) и его сподвижников В.Роборовского (1856-1910), П.Козлова (1863-1935) и других ассоциируется исключительно с наукой. И это справедливо — вклад этих исследователей в изучение географии Центральной Азии неоценим и признан отечественным и зарубежным научным миром ещё при их жизни. Вместе с тем мало кто знает, что основным заказчиком этих экспедиций наряду с Императорским Русским географическим обществом было военное министерство Российской империи в лице Генерального штаба. Да и в самом Императорском Русском географическом обществе (ИРГО), созданном в 1845 году, было много военных, — цели ученых и военных часто совпадали.



К девятнадцатому веку европейские державы в основном открыли для себя Африканский, Американский и Азиатский континенты и приступили к их планомерному изучению и колониальному освоению. Но Центральная Азия все ещё оставалась белым пятном на географических картах. Формально относясь к Китаю, реально она им почти не контролировалась, а потому представляла лакомый кусок для европейских государств. Но прежде чем принять политическое решение, европейским правительствам нужно было понять, стоит ли вести борьбу за эти необъятные, малонаселенные, с суровым климатом территории. Основная борьба за влияние в этом регионе, которую Киплинг назвал Большой игрой, развернулась между Россией и Англией. Задача соискателей «большого приза» упрощалась тем, что местное население китайцев не любило и властью их тяготилось. Слабая китайская армия с трудом подавляла часто вспыхивающие восстания, а многие территории вообще не контролировала.

Период Большой игры совпал с важными изменениями, которые происходили в характере военной разведки. Они начались в период наполеоновских войн и были результатом развития русской военной мысли. В ходе подготовки и ведения войн стали применять научные методы накопления и систематизации информации. Прежде всего это касалось сбора информации о численности вооруженных сил противника и его мобилизационных ресурсов, о топографии театра военных действий, о характере местного населения.

НОВЫЙ ПОДХОД В РАЗВЕДКЕ

В ПРЕЖНИЕ века разведывательную информацию о сопредельных странах в основном собирали дипломаты, военные атташе, чиновники пограничных постов, купцы и миссионеры. Это была так называемая пассивная разведка, которую вели «на себя». Накапливалась эта информация медленно, носила фрагментарный характер, перепроверка её занимала годы, оперативность и достоверность были низки.

Родоначальником нового вида разведки — оперативной (оперативной и по радиусу действия — на глубину театра военных действий, и по скорости получения информации) можно считать Николая Михайловича Пржевальского. Именно он, по существу, впервые в новейшей истории предложил вести активную разведку — «от себя», т.е. не ждать поступления информации, а самому искать необходимые сведения. Агентура европейских держав активно вела разведку во всех странах региона, но благодаря Пржевальскому Россия сразу получила огромное преимущество на Центральноазиатском ТВД.

Первый практический опыт самостоятельной работы в полевых условиях выпускник Академии Генерального штаба Пржевальский получил во время экспедиции по Дальнему Востоку в 1867-1869 годах. Заручившись поддержкой вице-президента ИРГО П.Семенова-Тяншанского, молодой лейтенант в сопровождении всего двух помощников нанес на карту область вдоль рек Амур и Уссури — новых владений Российской империи, равных по площади Англии.

В 1870-1873 годах состоялась первая центральноазиатская экспедиция Пржевальского. В дальнейшем им было организовано и проведено ещё четыре, а его учениками, среди которых наибольших результатов добились В.Роборовский и П.Козлов, ещё около десяти.



ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПОИСКА

ПОЛИТИЧЕСКОЙ целью экспедиций была попытка если не присоединить, то хотя бы добиться усиления влияния России в Центральной Азии. Поэтому одной из главных задач являлось достижение столицы Тибета Лхасы и установление отношений с далай-ламой — религиозным главой исповедующих буддизм народов. Научная цель — всестороннее изучение природы Центральной Азии.Военные цели были самые обширные. Это прежде всего подробное картографирование местности, сбор информации о состоянии китайской армии, о проникновении в этот регион эмиссаров других европейских держав, водообеспечении территорий, характере местного населения, его отношении к Китаю и к России, климате, поиск проходов в горах и пустынях и другое.Исходя из главной, разведывательной цели, каждую экспедицию планировали и организовывали как глубокий рейд разведотряда в тыл противника. В этом, собственно, и заключался вклад Пржевальского в развитие военной мысли в целом и разведки, в частности. Сначала осуществляли четкое планирование, формулировали цели и задачи, намечали маршрут, затем определяли силы и средства, порядок связи с центром. По итогам экспедиций составляли подробные отчеты. Некоторые из этих отчетов не обнародованы до сих пор — Пржевальский был сторонником военного решения проблемы присоединения территорий.Командиры разведгрупп спецназа ГРУ современной Российской армии с удивлением обнаружат, что выработанные тогда нормы и правила проведения рейда-разведвыхода сохранились до наших дней. Я не оговорился. Если мы оценим с позиции сегодняшнего дня планирование, цели и задачи экспедиций, глубину их действий, порядок проведения, состав участников, вооружение, экипировку и даже боевой порядок, то, с известными оговорками и поправками на время, увидим, что эти экспедиции были в чистом виде рейдами отряда оперативной разведки на глубину театра военных действий. В современных условиях эти задачи выполняет разведка специального назначения ГРУ ГШ — спецназ ГРУ.Последними экспедициями Пржевальского руководил будущий военный министр А.Куропаткин (1848-1925), занимавший в 1883-1890 годах пост начальника Азиатского отдела Генштаба.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЙДА

ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ отряды Пржевальского комплектовались исключительно добровольцами. Люди уходили на 2-2,5 года в никуда. Маршруты измерялись десятками тысяч километров. Связь с Россией была неустойчивая, неоднократно приходила информация о гибели экспедиций.

Обычно отряд имел в своем составе трех-четырех офицеров, столько же солдат, переводчика, пять-шесть казаков сопровождения из состава пограничной стражи. На отдельных участках к отряду присоединялись проводники. Всего численность отряда в разных экспедициях составляла 10-20 человек. Передвигались на лошадях. Грузы перевозили на лошадях и верблюдах, в высокогорье — на яках. На каждого разведчика было по винтовке и по два револьвера. Перед выходом оружие пристреливали. Регулярные учебные стрельбы проводили и во время похода. Продовольствие пополняли у местного населения и добывали на охоте. С караваном также гнали небольшое стадо баранов. На маршруте движения создавали промежуточные склады. Для ночлега использовали штатные палатки.

Все без исключения экспедиции проходили в очень суровых климатических условиях. При переходе по пустыням температура днем поднималась до плюс 60 градусов, поэтому передвигались ночью. На многих участках воды не было вообще. Значительные участки маршрута проходили в условиях высокогорья, на высотах до 4000-4500 м, и даже до 5000 м. Дрова приходилось везти с собой, т.к. во многих местах их не было вообще.

Временами от основных сил отряда высылали дозоры на расстояние до 100 км, а иногда экспедицию разделяли на два отряда, каждый из которых выполнял свою задачу.

Но не только климат и горно-пустынный ландшафт были серьезными препятствиями для отряда. Поход реально проходил в боевой обстановке. Населяющие Центральную Азию народы по-разному относились к непрошеным гостям. Иногда приходили делегации с просьбой передать «белому царю» прошение о принятии в подданство, но регулярно случались и вооруженные стычки. Не случайно участники экспедиций наряду с научными наградами получали и медали за участие в боевых действиях.

Об одной из таких стычек, произошедшей во время экспедиции 1883-1885 годов, рассказал в своих воспоминаниях Пржевальский. На отряд напали около 300 всадников-тангутов. «Словно туча, неслась на нас эта орда, дикая, кровожадная, а впереди своего бивуака молча, с прицеленными винтовками, стояла наша маленькая кучка — 14 человек, для которых теперь не было иного исхода, как смерть или победа». За 500 шагов разведчики открыли залповый огонь, но тангуты скакали на отряд до тех пор, пока не был сбит с лошади их командир. Тогда они развернулись и скрылись за увалом. Пржевальский, взяв с собой 7 человек, начал преследование. Охранять лагерь остались Роборовский и 5 казаков. Всего бой продолжался 2 часа. Было израсходовано 800 патронов, убито и ранено около 30 тангутов. 13 февраля 1894 года отряд Роборовского из 8 человек также вступил в бой с двумястами тангутов. Бой продолжался более 2 часов. К чести командиров-офицеров, боевых потерь среди сил отряда не было.

С оружием разведчики не расставались даже во время сна. На случай внезапного нападения выставляли часовых.

СМЕРТЬ НА БОЕВОМ ПОСТУ

ШЕСТАЯ по счету экспедиция Пржевальского приближалась к границе, чтобы затем пересечь ее. Но руководитель внезапно заболел тифом и 20 октября 1888 года скоропостижно скончался. На боевом посту…На смерть Николая Михайловича Пржевальского А.Чехов написал слова, которые можно отнести ко всем разведчикам, честно выполнившим или выполняющим свой долг сегодня: «В наше больное время, когда европейскими обществами обуяла лень, скука жизни… когда даже лучшие люди сидят сложа руки, оправдывая свою лень и свой разврат отсутствием определенной цели в жизни, подвижники нужны, как солнце… Есть, есть ещё люди подвига, веры и ясно осознанной цели».

Дмитрий ПОДУШКОВ

Иллюстрации из архива автора

Источник: nstarikov.ru