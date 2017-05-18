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Процесс Раскрытия!

14:05. 18 мая 2017 Просмотров - 353 2 коммент. Опубликовал:



Большие изменения происходят в нашей Солнечной системе. Огромный флот, состоящий из множества материнских кораблей, бесчисленных Позитивных Космических рас, занял свои финальные позиции в ключевых резонансных точках нашей Солнечной системы для того, чтобы поддержать процесс Полного Раскрытия!

Некоторые из этих кораблей видны на фотографиях, которые были получены нашей командой на этой неделе со спутника StratoProbe 5, расположенного на высоте 17 км (57 000 футов) над поверхностью:



В последнее время группа Химера, впервые за 26000 лет, начинает проявлять признаки беспокойства об устойчивости карантинного статуса на планете Земля.

Вот почему они укрепляют обороноспособность своих аэрокосмических сил:

http://www.ascensionwithearth.com/2017/04/secret-space-program-update-united.html#more

http://www.saffm.hq.af.mil/News/Article-Display/Article/1140695/af-announces-major-changes-to-space-enterprise/

Процесс Раскрытия представляет собой экспоненциальную кривую, которая сначала, во время мягкой фазы Раскрытия, переживаемой нами сейчас, движется медленно, затем неуклонно возрастает до тех пор, пока, в момент События, не достигнет стадии прорыва и не приведёт к полному Раскрытию.

Многие, казалось бы, несвязанные между собой инициативы населения Земли являются частью более масштабного плана сил Света (операции PrisonBreak (Побега из тюрьмы)), по преодолению карантина.

Ожидается, что в ближайшие несколько лет многие космические инициативы в ближнем космосе, на околоземной орбите, на Луне и на Марсе достигнут стадии своего прорыва:

http://www.cloudsao.com/ANALEMMA-TOWER

http://www.space.com/36654-virgin-galactic-fly-space-tourists-2018.html

https://sputniknews.com/science/201704261053015674-space-tourism-russia-us-moon-iss/

http://www.ibtimes.com.au/nasa-chief-human-spaceflight-bares-plan-lunar-station-1549696

http://www.zdnet.com/article/china-and-europe-plot-to-build-base-on-the-moon/#ftag=RSSbaffb68

http://www.space.com/36829-this-company-plans-to-mine-the-moon.html

http://www.space.com/36858-made-in-space-archinaut-satellite.html

Массовые СМИ постепенно готовятся к объявлению о существовании внеземной жизни. Хотя некоторые негативные фракции попытаются включить это в своё частичное Раскрытие, их усилия не будут успешными, и все анонсы мягкого Раскрытия в основных СМИ станут ступеням на пути к Полному Раскрытию и частью операции PrisonBreak:

http://www.ancient-code.com/nasa-mankind-discover-extraterrestrial-life/

http://www.ascensionwithearth.com/2017/04/on-verge-of-most-profound-discovery.html#more

https://news.uchicago.edu/article/2017/04/26/recently-discovered-solar-system-could-seed-life-between-adjacent-exoplanets

http://nypost.com/2017/04/25/aliens-may-have-existed-in-our-solar-system-long-before-us/

https://www.universetoday.com/135347/look-ancient-civilizations-solar-system/

Ученые, наконец, обнаружили плазменную сеть, которая охватывает всю Вселенную:

http://earth-chronicles.com/space/waves-are-found-that-go-through-the-cobweb-of-the-universe.html

Которая прекрасно описана здесь:

http://unifiedfractalfield.com/cosmogenetics/

Диполь Репеллер является одной из самых больших тороидальных структур во Вселенной — это сектор Вселенной, включающий в себя локальную (местную) группу галактик в центре, и две лопасти противоположной полярности, поперечно направленные в обоих направлениях. В своей центральной нулевой зоне он является космической Станцией очистки первичной аномалии с планеты Земля. Диполь Репеллер(*) — это космическое динамо, стимулирующие процесс Прорыва Сжатия:

https://www.nature.com/articles/s41550-016-0036



Что касается основной структуры Вселенной, ученые, наконец, начинают осознавать, что Тёмной энергии не существует:(**)

http://www.sciencealert.com/bubbles-of-expanding-space-could-be-the-end-of-dark-energy

Одновременно альтернативное сообщество, наконец, начинает понимать, что резонанс Шумана НЕ увеличивается:(***)

http://www.stillnessinthestorm.com/2017/04/must-read-schumann-resonance-advanced-science-psychophysical-regulation-and-psi.html#more

http://www.diamondlightworld.net/blog/heartmath-institute-the-schumann-resonances-are-not-increasing

http://sedonanomalies.weebly.com/schumann-resonance.html

Резонанс Шумана назван так в честь профессора Шумана, который участвовал в ранней немецкой секретной космической программе и позже в рамках программы «Скрепка» был перемещён в Соединенные Штаты. Частоты резонанса Шумана довольно стабильны и в основном определяются размерами физических разрывов в ионосфере.(***)

Амплитуда резонанса Шумана изменяется и становится больше при возбуждении ионосферной плазмы. Возбуждение ионосферной плазмы происходит в результате солнечной активности, грозы, использования скалярного плазменного оружия и HAARP, а в последнее время, в результате деятельности Сил Света по очищению плазменной аномалии.



В науке и альтернативном сообществе существует ряд альтернативных концепций, которые начнут постепенно исчезать по мере того, как становится всё больше Света и понимания, к ним относятся Второй закон термодинамики (закрытых систем не существуют), путешествие во времени в прошлое (оно нарушает причинность, по крайней мере, на макроскопическом уровне), и теория плоской Земли (на плоской Земле закаты в океан были бы невозможны из-за поглощения атмосферой, поскольку солнечным лучам заходящего Солнца пришлось бы пройти через тысячи миль воздуха).

Victory of the Light!
Победа Света!

Первоисточник (англ.)

==================================

Дополнение от Vodolei

(*) «Диполь Репеллер»

Диполь Репеллер (русские субтитры)


Подробнее о Диполе Репеллер (Dipole Repeller):

http://evan-gcrm.livejournal.com/904733.html

(**) «ученые, наконец, начинают осознавать, что Тёмной энергии не существует»

http://цельжизни.орг/?p=952 «По ту сторону бесконечности. Происхождение Вселенной. Чёрные Дыры. Неизвестная материя/энергия»

(***) «альтернативное сообщество, наконец, начинает понимать, что резонанс Шумана НЕ увеличивается… Частоты резонанса Шумана довольно стабильны и в основном определяются размерами физических разрывов в ионосфере»

На Земле ну ооооочень много объектов, энергетически, информационно, пространственно (и ещё много характеристик) различных, и если резонанс Шумана для одних объектов, прежде всего объектов физического мира, не меняется, то например соответствующие характеристики для Земли и для человеческого общества — однозначно, меняются.

http://цельжизни.орг/?p=3604 Частота Шумана и время Перехода
http://цельжизни.орг/?p=5622 Частота Шумана, ритмы мозга, вдохновение и Просветление

Источник: nashaplaneta.su

Метки: непознанное
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