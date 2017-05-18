ПРЕДАТЕЛЬСТВО СССР. Хрущев инициатор механизма разрушения СССР

Хрущев инициатор механизма разрушения







Наиболее меткая, как представляется, обобщенная характеристика деятельности Н.С. Хрущева была дана человеком, который непосредственно соприкасался с ним по работе. Д.Ф. Устинов уже на последнем году жизни, когда зашла речь о Хрущеве на Политбюро, сказал так: «Ни один враг не принес столько бед, сколько принес нам Хрущев своей политикой в отношении прошлого нашей партии и государства, а также в отношении Сталина»



Источник: http://newsland.com/news/detail/id/1152006/

ПРЕДАТЕЛЬСТВО СССР. ПЕРЕСТРОЙКА ХРУЩЁВА



Хрущев и кукурузаБольшинство граждан погибшего СССР согласится с мнением, что перестройка М. С. Горбачёва стала катастрофой для десятков миллионов людей, а благо принесла лишь незначительной прослойке «новой буржуазии». Поэтому необходимо вспомнить о первой «перестройке», которую возглавил Н. С. Хрущёв, и которая должна была уничтожить СССР ещё в 1960-е годы. Однако тогда она до конца не прошла, Хрущёва смогли обезвредить.



Удар по будущему СССР

Для начала силы стоящие за Хрущёвым (не до конца обезвреженная «пятая колонна», т. н. «троцкисты», действовавшие в интересах США и Великобритании), устранили И. В. Сталина и Л. П. Берию. В этом деле Хрущёв опирался не только на «троцкистов», но и на многих деятелей «старой закалки», вроде Маленкова и Микояна. Они были должны отправиться на почётный отдых, на смену шли талантливые и получившие уже в СССР образование молодые кадры. Сталин фактически уже начал кадровую реформу, когда на XIX съезде КПСС в октябре 1952 года он не только высказал идею выдвижения на высшие посты государства преданной делу и образованной молодёжи, но и заменил Молотова, Микояна, Кагановича и Ворошилова. Процесс смены кадров только набирал обороты, поэтому, вопрос, что делать с вождём, стал для партийных функционеров ребром.



Имела и ещё одна важная причина для ликвидации Сталина и его наследия. О ней обычно не вспоминают, хотя она имеет большое значение, т. к. для определённой категории людей свой карман важнее интересов государства и народа. На октябрьском пленуме 1952 г. Сталин высказал мнение, что примерно в 1962-1965 гг., при сохранении нынешних темпов развития народного хозяйства, станет возможным переход СССР от социализма к коммунизму. И начнётся этот переход с ликвидацией в Союзе денег. Они останутся только для внешней торговли. Понятно, что для значительной части номенклатуры это был сильный удар. К этому времени уже фактически сформировался особый чиновничий класс, который имел круглые суммы в рублях. Несомненно, у многих скопились значительные суммы и на счетах иностранных банков. Если через 10-15 лет в СССР наступит коммунизм, то, что будет с этими деньгами? Бежать за границу? Значит, потерять свой высокий статус, все награды, титулы будут аннулированы. Единственный выход — как можно скорее избавиться от Сталина и его последователей.



Избавиться от Сталина «врагам народа» надо было и ещё по одной важной причине — Иосиф Виссарионович выдвинул идею постепенного преобразования компартии: она должна была потерять роль «управленца» государством, став кузницей управленческих кадров, воспитательная функция партии должна была выйти на первый план. Естественно, что многие партийные функционеры не хотели терять рычаги управления государством, отдать реальную власть выборным советским органам (СССР шёл по пути установления настоящей народной власти).



Эти и другие мероприятия были задуманы на среднесрочную перспективу, но заставили многих высших деятелей партии испугаться. Именно поэтому никто из старой ленинской гвардии не попытался остановить ликвидацию Сталина и Берии, или сами продолжить их дело. Их устраивало сложившееся положение. Понятно, что большинство высших партийных функционеров не имело отношения к заговору — их можно условно назвать «болотом». Некоторые знали о нём, другие догадывались, но их бездействие помогло активной группе заговорщиков (Хрущёв был вершиной «айсберга»). Это был первый и самый важный шаг на пути будущей «перестройки» Советского Союза. Советские народы были лишены будущего, открывающейся блестящей перспективы, которая позволяла перевести человечество на новый этап развития, открыть своего рода «Золотой век» планеты. СССР под руководством Сталина и его соратников мог и уже предлагал человечеству иную концепцию развития, более справедливую и человечную, чем западная. Этим объясняется огромная популярность СССР и его модели развития в сталинскую эпоху. Хрущёв и стоящие за ним люди перечеркнули эту возможность.



Вторым шагом, который нанёс страшный удар делу Сталина и образу СССР во всём мире, стал доклад Хрущёва о культе личности Сталина в феврале 1956 года на XX съезде компартии. Фактически этот доклад стал своего рода точкой отсчёта начала антисоциалистических, антинародных реформ и экспериментов Хрущёва. Этим актом был подорван фундамент всей советской государственности. Миллионы людей, как в СССР, так и за рубежом, искренне принявшие идеалы коммунизма, были разочарованы. Сильно упал престиж СССР и авторитет советской власти. Произошёл и определённый раскол в партии, многие коммунисты, возмущённые нападками на Сталина, стали выражать своё возмущение. В сердцах людей было посеяно недоверие к власти. В Чехословакии, Венгрии и Польше началось опасное брожение. Раз курс Сталина был «преступным», зачем оставаться в социалистическом лагере? Западный мир получил прекрасный инструмент для информационной войны с СССР и соцблоком, стал умело подогревать «реформаторские», либеральные настроения.



Хрущёв, очевидно, не был гением разрушения, но за него хорошо поработали другие люди. Так, очень умным шагом стало нарушение принципа: «каждому по его труду». Повсеместно в СССР ввели уравниловку. Теперь и «стахановцы», и лентяи получали одинаково. Этот удар имел долгосрочные перспективы — люди постепенно стали разочаровываться в социализме, его пользе, стали присматриваться к жизни в западных странах. Ещё один сильный удар по социализму в СССР Хрущёв нанёс с помощью введения повышения роста трудовых норм: рост зарплаты-пайка был заморожен (при Сталине, после ликвидации последствий войны, ежегодно зарплаты повышались, а цены на наиболее значимые товары сокращались, что символизировало уровень качества управления в СССР), а нормы выработки стали расти. Производственные отношения при Хрущёве стали напоминать лагерные. Стоит напомнить, что при Сталине материальная, денежная стимуляция была в почёте. Даже на фронте военным платили за сбитый самолёт или подбитый танк противника. Понятно, что многие фронтовики не принимали этих денег, считали это неприемлемым в такое тяжёлое время, но сама система существовала. Нормы выработки при Сталине поднимались в связи с внедрением на производстве новых мощностей, передовых технологий.



В результате при Хрущёве стал оформляться «социалистический» вариант толпо-элитарной модели управления, характерный для западной цивилизации. Народ должен был служить партийно-чиновничьей номенклатуре («элите»), которая создавала для себя особый мирок. Понятно, что в первую очередь это касалось партийной верхушки. Традиционно СССР считали социалистическим, но базовые принципы были уже нарушены. Хрущёвский социализм можно смело называть госкапитализмом. Один из главных признаков капиталистического общества — это постоянный рост цен, причём в первую очередь на товары первой необходимости. При Хрущёве цены поползли вверх.



Удар по вооружённым силам

Большой урон Хрущёв нанёс и обороноспособности СССР. При Сталине, сразу после восстановления разрушенного войной народного хозяйства, был взят курс на строительство мощного океанского флота. Зачем СССР океанский флот? Сталину было очевидно, что «мирное сосуществование» капитализма и социализма невозможно в принципе. Столкновение было неизбежным. Поэтому СССР нужен был мощный флот, чтобы не бояться агрессии великих морских держав — США и Великобритании, и иметь возможность отстаивать свои интересы в любой точке Мирового Океана. Необходимо учесть и тот факт, что сильная судостроительная отрасль давала стране тысячи, десятки тысяч рабочих мест. Хрущёв уничтожил этот грандиозный и смертельно опасный для Запада проект на корню.



Кроме того, сильнейший удар был нанесён по советской авиации, которой Сталин уделял огромное внимание. Этот враг стал утверждать, что раз у СССР есть хорошие баллистические ракеты, то якобы на другие направления можно серьёзно сократить расходы, включая авиацию. Значительное количество самолётов было отправлено на слом, хотя могли ещё долго стеречь Родину, многие перспективные, прорывные проекты были «зарезаны». Таким образом, Хрущёв нанёс сильные удары по ВМС и ВВС СССР (да и другие войска пострадали), а в настоящее время мы видим, что именно авиация и флот являются важнейшими инструментами в обеспечении суверенитета государства.



Офицерский корпус при Хрущёве просто искромсали. Сотни тысяч опытнейших военных специалистов, имевших за плечами опыт самой страшной в истории человечества войны, героев войны просто отправили в отставку. Людей просто лишили земли под ногами, уволив без переобучения, без жилья, без направления на новую службу. Были расформированы многие дивизии, полки и училища. Было пущено под нож множество важнейших военно-научных проектов и разработок, которые могли превратить Советский Союз в военно-космическую сверхдержаву, державу 21 столетия уже во второй половине 20 века. Запад разоруженческие инициативы Хрущёва, линию на «разрядку напряженности» не оценил, ядерные испытания продолжались, армии и флоты не сокращались, гонка вооружений продолжалась.



Разрушение сельского хозяйства и русской деревни

Нанёс Хрущёв страшный удар и по советскому сельскому хозяйству, русской деревне. Продовольственная безопасность, это один из фундаментов государства. Если государство не способно себя прокормить, оно вынуждено закупать продовольствие за границей, платить за него золотом и своими ресурсами. Хрущёвское укрупнение колхозов (их число в 1957-1960 гг. сократилось с 83 тыс. до 45 тыс.) и было этим предательским ударом по советскому сельскому хозяйству. Тысячи процветающих советских коллективных хозяйств, деревень были объявлены нерентабельными и в короткие сроки по надуманной причине уничтожены. Одним из направлений атаки на село, стало закрытие машинно-тракторных станций (МТС) в 1958 году. Теперь технику приходилось выкупать (причём по цене новой), содержать, ремонтировать и закупать самим колхозам, что легло на них неподъемным грузом. У колхозов не было нормальной ремонтной базы, ангаров для хранения. Тысячи квалифицированных кадров предпочли искать другую работу, чем получать более низкую плату в колхозах. Уничтожение тысяч «неперспективных» деревень практически стало смертельным ударом по русской деревне. По всему СССР, особенно в великорусских областях, появились брошенные деревни, хутора, фактически шёл процесс «обезлюживания» коренных русских областей. Курс на ликвидацию «неперспективных» деревень имел и огромный отрицательный демографический эффект, т. к. именно русская деревня давала прирост населения (к тому же более здоровый в плане психики и физического здоровья, чем города).



Ряд реформ и экспериментов ещё более усугубили ситуацию в сельском хозяйстве (итогом стала закупка продовольствия за границей). Огромные средства и силы были вложены в освоение целинных и залежных земель Поволжья, Южной Сибири, Казахстана и Дальнего Востока. При более здравом подходе, рассчитанном на долгосрочный эффект, результат мог быть положительным. Но при методах «штурма и натиска», результат был плачевен. Старые области сельского хозяйства в Европейской части России были заброшены, молодёжь и опытные кадры перебросили на целину. Непродуманный проект поглотил огромные деньги. Освоенные огромные площади стали превращаться в солончаки и пустыни, пришлось срочно вкладывать большие деньги в проекты по восстановлению земли, её защите. Убытками обернулся и кукурузный проект, и «мясная кампания», и «молочные рекорды». Сельское хозяйство просто затопил вал дезорганизующих мероприятий.



Хрущёв умудрился провести и «вторую коллективизацию» — по решению декабрьского пленума ЦК 1959 года личный скот призвали скупить, а приусадебные участки, подсобные хозяйства запрещались. Якобы домашнее хозяйство мешает крестьянам полностью выкладываться в колхозах. Таким образом, нанесли удар по благосостоянию селян, которые за счёт своих подсобных хозяйств могли получать дополнительный доход. Многих сельских жителей эти меры заставили перебраться в город или уехать на целину, т. к. там можно было «выйти в люди».



Курс на реабилитацию народов. Изменения в территориально-административном делении

7 февраля 1957 года была восстановлена Чечено-Ингушская республика (ЧИР), в её состав включили несколько автономных казачьих районов терского правобережья (они были лишены автономии). Кроме того, от Ставропольского края в пользу ЧИР отрезали 4 района терского левобережья, которые ранее в Чечено-Ингушскую республику не входили. А восточную часть Ставрополья — Кизлярский район, населённый русскими, передали Дагестану. Во время реабилитации репрессированных народов, чеченцам мешали возвращаться в горные районы, направляли на земли казаков. Ещё одну «мину» заложили передачей в 1957 году из состава РСФСР Крымской области в Украинскую ССР.



В 1957-1958 гг. были восстановлены национальные автономии «невинно пострадавших» от сталинских репрессий калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев и балкарцев, эти народы получили право вернуться на свои исторические территории, что привело к ряду столкновений на национальной почве и заложило основу для будущих конфликтов.



Также надо отметить, что в рамках кампании продвижения «национальных кадров» представители «титульных народов» стали получать ключевые посты в администрациях, партийных органах, народном хозяйстве, системе образования, здравоохранения, культурных учреждениях. Эти меры имели крайне отрицательные последствия для будущего СССР. «Замороженная» при Сталине «мина» национальных республик, автономий, особого внимания к «национальным кадрам», национальной интеллигенции при Горбачёве в клочья разнесёт Советский Союз.



Утечка золота. Основные внешнеполитические «достижения»

Москва, в рамках курса на «пролетарский интернационализм», развернула широкомасштабное финансирование советским золотом десятков заграничных коммунистических партий. Понятно, что это стало стимулированием значительного количества «паразитов». Полуискусственные компартии стали появляться, как грибы после дождя. Многие из них, когда Хрущёва отстранили от власти и финансовый поток сократился, развалились или сильно упали в числе членов. В рамках же этого же курса шло беспрецедентное по своим масштабам финансирование различных режимов в Африке, Азии и Латинской Америке, которые называли «дружественными». Естественно, что многие режимы охотно принимали помощь советских «братьев», чтобы получить фактически безвозмездное финансирование, помощь со стороны советских специалистов в области экономики, обороны, образования, здравоохранения и пр. В большинстве же случаев эта финансовая и материально-техническая (да и политическая) помощь не приносила выгоды для СССР. Уже в годы Российской Федерации Москва списала десятки миллиардов долга с ряда стран. А эти деньги, ресурсы, силы можно было направить на развитие СССР.



В частности, Москва совершенно зря поддерживала Египет. Объединенная Арабская Республика (Египет и Сирия) получила ОТ СССР кредит в 100 млн. долларов на строительство Асуанской ГЭС, советские специалисты помогли и в её сооружении. Москва фактически спасла Египет от объединенной агрессии Франции, Англии и Израиля. Результат был плачевным — режим Садата переориентировался на Соединенные Штаты, в стране начались преследования коммунистов. Совершенно зря поддерживали Ирак и ряд других арабских и африканских стран.



Большой ошибкой внешней политике при Хрущёве стал разрыв отношений с Китаем. Во времена Сталина русские были для китайцев «старшими братьями», при Хрущёве стали врагами. СССР пришлось создавать на границе с Китаем мощную военную группировку, проводить мероприятия по укреплению границы. При Хрущёве Москва пообещала отдать японцам три острова Курильской гряды (просто не успели). Из-за этой ошибки (предательства!?) у России до сих пор с Японией напряжённые отношения. Токио дали надежду на передачи части Курил. И японская элита надеется, что во время новой перестройки в России, Итуруп, Кунашир и Хабомаи перейдут Японии.



В целом удар, который хрущёвская перестройка нанёсла по демографии, экономике и обороноспособности СССР, был страшен, но не смертелен. Хрущева отстранили от кормила СССР и не позволили завершить разрушение Союза. Однако именно со времени Хрущёва СССР был обречён на гибель (его могли спасти только коренные меры). Особенно страшную опасность представляло изменение сознания советского человека. Хрущёвские реформы, в частности уравниловка и привилегированное положение номенклатуры, привели к тому, что духовные ценности значительной части советского общества изменились в худшую сторону. Вирус «западничества», потребительства стал постепенно убивать душу СССР. Многие советские граждане, особенно молодые, стали считать, что труд на благо общества — это обман, наглая эксплуатация, которую навязывают средства пропаганды. Что мечта о коммунизме — это химера, миф, который никогда не сбудется. А чтобы хорошо жить, надо стать чиновником или партийным функционером. В результате советскую вертикаль власти стали заполонять приспособленцы, карьеристы, люди у которых материальное благополучие было высшим идеалом.



Именно тогда Запад получил возможность постепенно изменять сознание жителей СССР, вести подспудную информационную войну против советских (русских) идеалов. Как известно, наряду с хрущёвской «оттепелью», против советского народа развернулась мощная информационная кампания. Шла подмена ценностных ориентиров. Духовные ценности подменялись материальными. Именно в эпоху хрущёвских реформ был сформирован класс обывателей-мещан, образы которых можно увидеть в советских фильмах, для которых деньги и вещи стали главными в их жизни. Правда, в СССР ещё доминировали поколения героев индустриализации 1930-х годов, Великой Отечественной войны, поэтому свой весомый вклад в разрушение СССР «мещане» смогли внести только при Горбачеве. Так, фактически была создана почва, социальная основа для будущего разрушения Советского Союза. Именно эти люди с радостью приняли реформы Горбачёва и Ельцина, им было наплевать на великую державу, кровь и пот многих поколений. Они надеялись, что будут жить как за бугром, красиво и припеваючи. Однако жизнь быстро расставила всё по местам. Народная собственность оказалась в руках лишь немногих хищников.



Нельзя забывать об этом самом омерзительном факторе «перестройки» Хрущёва — материализации и индивидуализации сознания части советских людей. К сожалению, в настоящее время этот процесс только получил развитие. Разрушительные действия Хрущёва стали основой для развала и гибели Красной империи.



Источник: http://eot16.ru/archives/5240

Источник: http://forum.17marta.ru/index.php?topic=9455.15

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Ничтожество Хрущева

https://www.youtube.com/watch?v=VJODv0PT85g

Н.Стариков.Почему Хрущев ненавидел Сталина. Про Катынь

https://www.youtube.com/watch?v=_P9o16OCaqA

Источник: slavyanskaya-kultura.ru