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Почему Усманов выиграет у Навального

23:55. 18 мая 2017 Просмотров - 151 3 коммент. Опубликовал:

Или Устойчивая привычка российской оппозиции

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Источник: www.youtube.com

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3 коммент.»

  • 1065 959
    Борис 19 мая 2017 в 11:59 Ссылка Пометить
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    Паны дерутся, а у батраков чубы трещат.

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  • 2122 1030
    Maleos 19 мая 2017 в 12:06 Ссылка Пометить
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    Очень известный на американские бабки украинский блогер Шарий сам объявил себя жыдом и американским агентом, когда во время госпереворота усирался орать, что украинцы и русские два разных народа. Но если вы еврей или гойский долбойоб, то вам слушать этого провокатора всё равно надо!

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    Ursus 19 мая 2017 в 13:24 Ссылка Пометить
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    Будет очень странно если усманов проиграет в российском суде. В РФ при ***** все делается исключительно по закону, можно законно землю взять в аренду за 36 руб в год. Вопрос в другом. Откуда у благоТВАРительных фондов бабки и недвига на десятки млрд.? Как там с налогами? И что за загадочные гоблины живут в этой недвиге?

    В любом случае скучно не будет.

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