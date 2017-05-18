Почему Усманов выиграет у Навального
23:55. 18 мая 2017 Просмотров - 151 3 коммент. Опубликовал: brahman
Или Устойчивая привычка российской оппозиции
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Источник: www.youtube.com
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Паны дерутся, а у батраков чубы трещат.
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Очень известный на американские бабки украинский блогер Шарий сам объявил себя жыдом и американским агентом, когда во время госпереворота усирался орать, что украинцы и русские два разных народа. Но если вы еврей или гойский долбойоб, то вам слушать этого провокатора всё равно надо!
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Будет очень странно если усманов проиграет в российском суде. В РФ при ***** все делается исключительно по закону, можно законно землю взять в аренду за 36 руб в год. Вопрос в другом. Откуда у благоТВАРительных фондов бабки и недвига на десятки млрд.? Как там с налогами? И что за загадочные гоблины живут в этой недвиге?
В любом случае скучно не будет.