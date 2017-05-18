Немцы в Литве

Еду за клиентским заказом, включил радио.

Рассказывает капеллан немецкой танковой части, расположенной в Литве.

Капеллан …. С тех пор как мы открыли отделение Caritas ( католическая благотворительная организация) – население стало к нам относиться лучше. Мы угощаем бесплатными обедами в солдатской столовой, - люди приходят, едят, общаются.

Модератор - а кто готовит, кто работает в столовой?

Офицер – местные. Вот например Юстина.

Модератор – Юстина, расскажите, что вы думаете о немецких солдатах в Литве?

Юстина, по голосу молодая девушка, говорит на ломаном английском: - немецкие солдаты хорошие, веселые, мне нравятся. Всегда чисто одеты, ухожены, аккуратные, дисциплинированные. Я работаю тут в солдатской столовой, можно брать домой продукты или еще что, мыло там или моющее средство. Они не ругаются если берешь для себя немного.

Модератор - дорогая Юстина, а как вы думаете, зачем немецкая танковая часть стоит в вашем селе?

Юстина – чтобы защитить нас от Путина и русских. Если бы не немцы и не НАТО, на нас бы давно напали.

Модератор – скажите, Юстина, а как старшее поколение отнеслось к появлению немецких танкистов в вашей деревне?

Юстина – это вам лучше спросить у моей прабабушки Ядвиги.

Заехал в тоннель, пару минут приёма нет. Выехал, уже рассказывает бабка, по литовски, идет синхронный перевод на немецкий.

Модератор – скажите пожалуйста, как вы встретили немецких солдат в вашей деревне?

Бабка – а чо, нам ничо. Впирвой штоль.

Модератор – расскажите поподробнее.

Бабка – в 1939м году мне было 15 лет. Вошли немцы, мы были рады, я работала в солдатской столовой, можно было брать продукты или еще что, мыло там или моющий порошок. Они не ругались если берешь для себя немного.

Модератор – как население отнеслось к приходу немцев?

Бабка – немец што, он немец и есть. Солдат, а духами душится. И цены вещам не знают. За курицу пузырек одеколона отдавали или там мыло душистое, ну не дурни, а? Мой отец мылся раз в году, на Рождество, а одеколона на яйца да на масло выменял столько что выливал себе с утра за шиворот пузырек. Вся деревня одеколонилась, во как было.

Модератор – скажите пожалуйста, а почему немцы появились в Литве в 1939м году?

Бабка- как зачем, чтобы русских отогнать. Русские хотели на нас напасть. Всегда хотят. А когда русский что то хочет, он это делает.

Модератор, умным голосом, для слушателей – действительно, спустя месяц русские войска пришли под Вильнюс.

Модератор – скажите пожалуйста, как изменилась жизнь при русских?

Бабка – моих родителей хотели отправить в Сибирь, но они знали что за ними придет НКВД и в этот вечер ушли в гости к соседям.

Модератор – кто их проинформировал?

Бабка – женщина еврейка, от Варшаверов, когда русские пришли она устроилась в НКВД переводчицей.

Модератор – а почему она это сделала?

Бабка – потому что дядя Янис покупал у её отца, панаса Варшавера, керосин в лавочке. А вот другого дядю Пятраса отправили в Сибирь.

Модератор – почему?

Бабка – потому что он не покупал в лавочке керосин у панаса Варшавера и та дама его не предупредила.

Модератор – скажите, а как вели себя русские солдаты в тот период оккупации Литвы?

Бабка – солдат он солдат и есть. Ему што надо? Пожрать и выпить. Я работала в солдатской столовой, можно было таскать еду домой, не ругались если для себя немного берешь. А вот одеколона у них не было, и мыло хуже немецкого.

Модератор – то есть при советской оккупации жить стало хуже?

Бабка – конечно хуже. Платили не одеколоном а бумажками своими, а зачем мне их бумажки, мне их не надобно. И мыла опять же в столовой не было. Хорошо они недолго просидели, опять ваши пришли. Ну просто спасение, а то житья никакого не было.

Модератор, умным голосом, для слушателей : 22 июня 1941 года Германия вошла на территорию Литвы.

Модератор – как изменилась ваша жизнь с приходом вермахта?

Бабка – хоть мыло дома появилось, пошла работать в солдатскую столовую, ну и одеколон тоже за два года кончился, а немцы пришли, мы у них на кур целый ящик, с запасом чтоб, выменяли.

Модератор – что бы вы вспомнили о присутствии немцев в то время?

Бабка – первым делом, немцы стали спрашивать как нам тут жилось при русских. Вот вроде как и вы.

Модератор, не смутясь - как это происходило?

Бабка – все литовцы пошли рассказывать.

Модератор – и?

Бабка – литовцы пожаловались на тех кого знали, а немцы сказали что во всем виноваты евреи, построили в лесу загон как для коров, вроде того, и туда всех евреев согнали.

Модератор, умным голосом, для слушателей – Трагедия Холокоста величайшее преступление ХХ века.

Модератор – как реагировало население на преступления немцев?

Бабка, неожиданно подкованно, оживясь - ну как, кто по домам да магазинам пустым шарился да грабил, а кто и еду таскал евреям, туда, в лес, где они за забором сидели.

Модератор – то есть были простые литовцы, кто помогали жертвам нацистского режима?

Бабка – ну да. Можно было свиной окорок на золотые часы сменять. Они там голодали сильно, и свинину тоже брали, не смотрели что не по ихнему закону. Я у той женщины что в НКВД работала, сменяла браслет золотой на десяток яиц.

Модератор – которая спасла вашу семью от советских спецслужб? У которой отец держал керосиновую лавку?

Бабка – ага, а нечего на дядю Пятраса доносить. Доносчиков нигде не любят.

Модератор – и что, никто не протестовал против геноцида евреев?

Бабка – мы простые люди. Это немцы за идею, за политику, а мы што, мы ништо, по простому, по крестьянски. Если плохо лежит, надо брать, а то штож вещь пропадает.

Снова тоннель, выезжаю , диалог продолжается.

Модератор - дорогая Ядвига, а когда снова пришли советские войска, что поменялось?

Бабка – жили как жили, я работала в солдатской столовой, только мыла не было хорошего. Но можно было брать еду домой. Опять же, вернулся из ссылки дядя Пятрас.

Модератор – наверное, ваш дядя Пятрас был очень обижен на Советскую Власть за несправедливое наказание.

Бабка – еще как. Злой как собака приехал, и тут же донёс на панаса Варшавера с его дочкой.

Модератор – та женщина что спасла ваших родителей от ссылки, а потом попала в немецкий концлагерь?

Бабка – ага. Откуда то снова появились, как только Советы пришли. Дядя Пятрас пошел в НКВД и рассказал что у них была керосиновая лавочка.

Модератор –и что ?

Бабка – поехали Варшаверы в Сибирь.

Снова тоннель, пять минут нет приёма.

Модератор – господин капеллан, мы видим что население лояльно к немецким войскам. Как вы думаете, в чём кроется секрет, что вы, офицеры и солдаты, находите здесь радушный приём?

Капеллан – давайте спросим у Юстины.

Юстина – мы боимся что русские придут снова. Путин отобрал у Украины Крым, значит захочет отобрать и Литву. И потом, я работаю в столовой, можно брать мыло, если для себя немного...

Модератор, невежливо перебивая,- знаем, знаем. Тем не менее, дорогая Юстина, как вы думаете, вы сможете справиться с Путиным и русскими без помощи НАТО?

Юстина- не знаю. В 1991м мой отец защищал Вильнюсскую телебашню от русских. Тогда русские бросили на нас танки и свой страшный ОМОН, но мы справились. Мы напугали Горбачева, он отменил приказ стрелять в людей. Потому что мы демократическая страна и очень свободолюбивы, и верим в европейские ценности. Но с НАТО конечно мы чувствуем себя спокойнее.

Модератор – уважаемый капеллан, хотелось бы услышать ваше мнение.

Капеллан, по немецки – у русских пять тысяч новых боеспособных танков. У нас пять. Как могут пять немецких танков противостоять пяти тысячам русских машин?

Юстина, обеспокоенно, на ломаном английском – вы про что, я не понимаю.

Модератор, по английски – да так, ничего, всем спасибо за то что были с нами в час политической аналитики, хорошего всем вечера.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108209/18592/-