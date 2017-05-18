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Основные места обитания медовых муравьев – это пустыни Мексики, Австралии и западной части США, отличающиеся очень малым количеством пищи и воды. По аналогии с другими видами, медовые муравьи селятся колониями, причем каждая из колоний имеет свой размер. Как правило, в одну колонию включается от сотни до нескольких миллионов насекомых, в том числе матка, которая в состоянии откладывать до полутора тысяч яиц в день, муравьи-работники и самцы.Название этого отряда муравьев во многом обязано питанию, употребляемому ими в пищу — «медвяной (медовой) росе». Источником росы выступает растительная тля. Этот вид насекомых питается за счет сока растений, содержащего в себе большое количество сахара.Избыток сахара, выделяемый растительной тлей и является той медвяной росой, которую с удовольствием слизывают медовые муравьи. Обычно ее можно найти на листьях растений, если же ее там нет, муравьи «доят» растительную тлю, гладя ее собственными антеннами в целях выделения так необходимого им питательного вещества.Но, как известно, пустыни характеризуется достаточно небольшим количеством растительности, в частности и тли. Поэтому для выживания медовые муравьи используют запасы пищи, получаемые несколько иным способом. Отдельный вид муравьев из колонии – «медовые бочки» с большим эластичным брюшком, специально служащим для хранения пищи, обеспечивают ей всех остальных насекомых в течение всего срока существования.Таких муравьев иногда называют «живыми складскими контейнерами». Они наполняют свои брюшка пищей до такой степени, чтобы значительно превосходить по размерам других муравьев и таким образом, кормят их.Зачастую, ввиду очень больших запасов, они даже не в состоянии передвигаться самостоятельно, поэтому вынуждены висеть в верхней части муравейника. Однажды один из ученых отыскал муравьиную колонию, в состав которой входило около полутора тысяч медоносов!Если муравьи сильно нуждаются в пище, они подходят к медоносам и при помощи ударов собственных антенн заставляют их выдавать им росу. Это позволяет матке, самцам и обычным рабочим муравьям эффективно развиваться и выполнять все свои обязанности в колонии. Именно медовая роса, содержащая глюкозу и фруктозу, дает им необходимую энергию для решения всех повседневных задач.Интересно, что медовая роса очень приходится по вкусу и аборигенам, проживающим в Австралии. Они находят муравейники, вылавливают из них «медовых бочек» и употребляют их в пищу в качестве заменителей обыкновенных конфет. Еще бы, ведь они такие сладкие! Ниже фотографии с “охоты” на медовых муравьев…

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com