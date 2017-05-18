Крым: провокаторы используют историю

Положение дел в Крыму сегодня является не просто перечнем местных проблем и достижений, но является дальнейшим фактором успешного развития всего российского государства. Так уж сложилось, что общественный договор, существующий в рамках любого человеческого общества, в нашей стране сформулирован в виде Крымского консенсуса. Это значит, что от ситуации в Крыму зависит отношения международного сообщества к Российской Федерации и даже возможность проведения Россией суверенной внешней политики. Любые негативные события, происходящие в России, всегда используются нашими геополитическими противниками для создания негативного образа страны. Понимая это, мы поймём, что для ведения информационной войны, Запад не только использует реально существующие проблемы настоящего и прошлого, но и старается активно подталкивать ситуацию к обострению. Именно в Крыму, после Крымской весны, сложился тот самый общественный договор, тот самый Крымский консенсус, опираясь на который Президент В.В.Путин вывел внешнюю политику страны на новый уровень. Теперь наша страна готова защищать свои интересы за пределами своих государственных границ, ровно так же, как это делают и делали всегда ведущие сверхдержавы мира.



Дискредитировать эту новую политику России, лишить возможности её проведения, Запад может в случае значительного роста напряженности именно в Крыму. Любая демонстрация, протестные акции, недовольства какими-то решениями, или наоборот недовольство отсутствием каких-либо нужных решений будет подхвачено западными политиками, независимой прессой, тиражироваться и масштабироваться. Очевидно, что интересы наших западных «партнеров» требуют усиления их попыток раскачать ситуацию в Крыму. В этом смысле любые просчеты, ошибки, недоработки Крымского руководства будут использоваться западом в качестве «вязанок хвороста» для разжигания страстей и получения нужных «протестов».

Не только экономические решения Крымских властей, но и исторические события будут использоваться США и их союзниками в целях провоцирования беспорядков на Крымской земле. Депортация Крымских татар, которая началась 18 мая 1944 года — одна из тех дат, на которых будут спекулировать, пытаясь разжигать страсти и накалять ситуацию. В этой связи требуется две вещи: историческая правда и спокойный взвешенный её анализ.

Что же случилось в Крыму в мае 1944 года? Почему руководство СССР решило выселить крымских татар и как это осуществлялось? Правду сказать важно – спекуляций на эту тему много. Ну а что конечной целью спекуляций на этой теме Киева и Вашингтона с Брюсселем является организация в Крыму кровопролития – так это видно невооруженным взглядом.

Начавшаяся 22 июня 1941 года Великая Отечественная война быстро докатилась до Крыма. Уже 24 сентября 1941 года семь немецких дивизий вместе с румынским корпусом в составе 11­-ой немецкой армии группы армий «Юг» под командованием генерала Эриха фон Манштейна начинают наступление на Крым с территории оккупированной советской Украины через Перекопский перешеек. Не вдаваясь в подробности хода боевых действий, заметим, что в 1941 году Крым и Севастополь немцам взять не удалось. 7 мая 1942 года командующий 11 армией вермахта генерал Манштейн начал операцию «Охота на дроф». Её итогом стало поражение нашего Крымского фронта и резкое усиление натиска гитлеровцев на Севастополь. Героическая оборона Севастополя, главной базы Черноморского флота, продолжалась 250 дней и ночей. 1 июля 1942 года сопротивление защитников Севастополя было сломлено, и лишь отдельные группы советских солдат и матросов сражались в течение последующих пары недель.

На оккупированной территории Крыма нацисты разворачивали свои инструменты террора. В этом смысле Крым не отличался от Белоруссии, Украины или Латвии, где сразу по приходу «немецких освободителей» начинались массовые казни и строились концлагеря. За время пребывания в Крыму нацисты расстреляли 72 тысячи крымчан, замучили в тюрьмах и лагерях — более 18 тысяч. Помимо гражданского населения были уничтожены 45 тысяч советских военнослужащих, оказавшихся в плену. Местным «Дахау» стал совхоз близ Симферополя «Красный», который был переоборудован под лагерь смерти. В нем содержались как советские военнопленные, так и жители Крыма. За время оккупации одни только ежедневные расстрелы забрали жизни более 8 тысяч человек.

В Крыму немцы не были оригинальны. Как и везде у них, для охраны концлагерей использовались местные «элементы». Не секрет, что многие нацистские лагеря смерти (в частности, Собибор) охранялись украинскими националистами. По свидетельствам, лагерь в совхозе «Красный» по той же немецкой «схеме» охранялся татарскими добровольцами из 152­-ого батальона вспомогательной полиции Shuma.Нацисты начинали свою излюбленную тактику стравливания между собой народов, которую мы увидели в полной мере и после госпереворота на Украине, в ходе разворачивающейся на Донбассе трагедии. Там, где население было не многонационально, использовали другие методы разделения. Оттого мы видим такие странные вещи, когда в одной Брянской области, населенной в сельской местности в основном русскими, был Локотской район и район Дятьково. В первом функционировали самоуправление и бригада под командованием Каминского, боровшаяся против партизан, а во втором действовала полноценная Советская власть и немцы туда вообще не совались. И это в рамках одной русской области! Кто-­то помогал немцам бороться с партизанами и мирным населением, другие уничтожали оккупантов.

Так что если говорить правду, то говорить её всю…

Вот что писал 18 августа 1942 года Сталину глава партизанского движения СССР П. К. Пономаренко: «Немцы используют все средства, чтобы привлечь к борьбе с партизанами… контингенты из нашего населения оккупированных областей, создав из них воинские части, карательные и полицейские отряды. Этим они хотят достичь того, чтобы партизаны увязли в борьбе не с немцами, а с формированиями из местного населения… Вокруг формирований идет бешеная националистическая пропаганда… Этому сопутствует разжигание национальной розни, антисеми­тизма. Крымские татары, например, получили сады, виноградни­ки и табачные плантации, отобранные у русских, греков и т. п.».

Когда речь заходит о коллаборационизме в период нацистской оккупации Крыма, то многие вспоминают лишь крымских татар. По большей части этот миф стал следствием национальной трагедии — депортации крымско­ татарского народа. Однако стоит отметить, что во­-первых, далеко не все крымские татары выбирали путь коллаборационизма. Во-вторых, не только крымские татары сотрудничали с оккупационной администрацией. На должности начальников местного самоуправления назначались люди, которые были активными пособниками оккупантов. К слову сказать, на должность Ялтинского бургомистра был назначен В. Мальцев. Тот самый, который в ночь на 1 августа 1946 года вместе с генералом Власовым и другими высшими офицерами так называемой «Русской освободительной армии» (РОА) был повешен во дворе Бутырской тюрьмы. Большую роль играли коллаборационистские боевые формирования, помогавшие вермахту в борьбе против крымских партизан. Численность их за весь период оккупации была следующей: в русских и казачьих частях — около 5 тысяч человек, в украинских частях — около 3 тысяч человек, в частях восточных легионов — около 7 тысяч человек и в крымско­татарских фор­мированиях — от 15 до 20 тысяч человек. С июня 1943 года на полуострове появляется вербовочный пункт власовской «Русской освободительной армии». Следует сказать, что популярностью он не пользовался. Если в среде крымских татар немцы легко играли на национальных противоречиях, то из русских за все время им едва ли удалось набрать в ряды РОА (включая томящихся в концлагерях) лишь несколько тысяч человек. И то ближе к началу 1944 года как минимум треть из них перешла на сторону партизан.

Таким образом, говорить о коллаборационизме в среде только крымских татар в корне неверно. Также важно отметить, что, согласно переписи 1939 года, крымские татары были второй по численности национальностью полуострова — 19,4 % (218 179 чел.) от всего населения (русские — 49,6 %, 558 481 чел.). Поэтому, исходя из национальной политики, которую проводили гитлеровцы, они были в приоритете даже по сравнению с украинцами, коих на тот момент на территории полуострова было всего 13,7 %. И основные усилия немцы направляли на то, чтобы противопоставить друг другу именно русских и крымских татар. Однако далеко не все представители крымско­татарского народа выбрали этот путь. Например, начальник Южного штаба партизанского движения товарищ Селезнев ближе к весенней кампании 1944 года по освобождению Крыма в радиограмме сообщает: «Зверства, грабежи, насилия немцев обостряют и озлобляют население окку­пированных территорий. Недовольство оккупантами растет еже­дневно. Население ожидает прихода Красной Армии. Характерно, что крымские татары массами переходят в партизаны». Так, комиссаром 4­й партизанской бригады был Мустафа Селимов. В самой бригаде насчитывался 501 крымский татарин, что составляло примерно четверть от её численности. Вообще с началом Великой Отечественной войны многие крымские татары встали на защиту нашей страны вместе с другими её народами. В частности, Абдраим Решидов служил командиром полка бомбардировочной авиации. За всю войну он совершил 222 боевых вылета и удостоен звания Героя Советского Союза. Летчик­истребитель Ахмет­Хан Султан лично сбил 30 немецких самолетов, за что был дважды удостоен звания Героя Советского Союза. 15 фашистских танков были подбиты орудиями под командованием Сеитнафе Сеитвелиева при обороне Одессы, в боях под Керчью и Севастополем, в битве на Курской дуге и в ходе операции «Багратион».

За 26 месяцев борьбы с оккупантами в Крыму действовало 80 партизанских отрядов общей численностью свыше 12,5 тысячи человек, а также 220 подпольных групп и организаций. За это время было уничтожено более 29 тысяч немецких солдат и полицейских, проведено более 250 боев и 1600 операций. В ответ на действия партизан нацисты начинали зверствовать. Например, в горном Крыму было сожжено и разрушено 127 населенных пунктов. В греческом селе Лаки 24 марта 1942 года немцы заживо сожгли 38 человек. В деревне Улу­Сала (ныне Синапное), что расположилась в 18 километрах к юго-­востоку от Бахчисарая, в верховьях реки Кача, нацисты заживо сожгли 34 человека — стариков, женщин и детей. При этом все они за исключением одного человека были крымскими татарами.

В мае 1944 года Крым был освобожден нашей армией. И практически сразу было принято решение о депортации крымских татар. Помимо татар с полуострова выселили болгар, греков, армян. Больше всего, безусловно, пострадали крымские татары. Однако оценивая эти события, нужно понимать, в каких условиях принимались решения, какая жестокость творилась вокруг нацистами и их пособниками и в какой страшной войне участвовала наша страна.

10 мая 1944 года на стол Сталина легла записка Л. П. Берии с проектом решения о выселении крымских татар. После чего принимается постановление Государственного Комитета Обороны (ГКО), в котором были такие пункты:

Всех татар выселить с территории Крыма и поселить их на постоянное жительство в качестве спецпоселенцев в районах Узбекской ССР. Выселение возложить на НКВД СССР.



Установить следующий порядок и условия выселения: а) Раз­решить спецпоселенцам взять с собой личные вещи, одежду, бытовой инвентарь, посуду и продовольствие в количестве до 500 кг на семью . Остающиеся на месте имущество, здания, надворные постройки, мебель и приусадебные земли принима­ются местными органами власти… Прием скота, зерна, овощей и других видов сельхозпродукции производить с выпиской обменных квитанций на каждый населенный пункт и каждое хозяйство. Поручить НКВД СССР, Наркомзему, Наркоммясо­ молпрому, Наркомсовхозу и Наркомзагу СССР с 1 июля с. г. представить в СНК предложения о порядке возврата по обменным квитанциям спецпереселенцам принятого от них скота, домашней птицы, сельскохозяйственной продукции .



…Выделить на каждый эшелон со спецпереселенцами, в сроки по согласованию с НКВД СССР, одного врача и двух медсе­стер с соответствующим запасом медикаментов и обеспечить медицинское и санитарное обслуживание спецпоселенцев в пути… обеспечить все эшелоны со спецпереселенцами еже­дневно горячим питанием и кипятком.

…Выдавать спецпереселенцам, направляемым в Узбекскую ССР, в местах их расселения ссуду на строительство домов и на хозяйственное обзаведение до 5000 рублей на семью с рассрочкой до 7 лет.

Операция по депортации крымских татар началась 18 мая 1944 года, то есть практически через неделю после освобождения полуострова. А уже 20 мая 1944 года на имя народного комиссара внутренних дел СССР Л. П. Берии была отправлена телеграмма.

«Настоящим докладываем, что начатая в соответствии с Вашими указаниями 18 мая с г операция по выселению крымских татар закончена сегодня, 20 мая, в 16 часов Выселено всего 180 014 чел , погружено в 67 эшелонов, из которых 63 эшелона численностью 173 287 чел отправлено к местам назначения, остальные 4 эшелона будут также отправлены сегодня. Кроме того, райвоенкоматы Крыма мобилизовали 6000 татар призывного возраста, которые по нарядам Главупраформа Красной Армии направлены в города Гурьев, Рыбинск и Куйбышев. Из числа направленных по Вашему указанию в распоряжение треста «Московуголь» 8000 человек спецконтингента 5000 чел также составляют татары. Таким образом, из Крымской АССР вывезено 191 044 лиц татарской национальности В ходе выселения татар арестовано антисоветских элементов 1137 чел , а всего за время операции — 5989 чел Изъято оружия в ходе выселения: минометов — 10, пулеметов — 173, автоматов – 192, винтовок — 2650, боеприпасов — 46 603 шт Всего за время операции изъято: минометов — 49, пулеметов — 622, автоматов — 724, винтовок — 9888, боеприпасов — 326 887 шт При проведении операции никаких эксцессов не имело место Кобулов, Серов г Симферополь».

Один из распространенных мифов гласит, что выселяли всех крымских татар. Это неправда. От выселения освобождались участники крымского подполья и члены их семей, фронтовики и их родственники. Оставляли на месте или даже возвращали обратно в Крым женщин, вышедших замуж за представителей других национальностей. В 1967 году был принят указ Президиума Верховного совета, который снимал с крымских татар обвинения в коллаборационизме и признавал их полноправными советскими гражданами. Но вернуться на малую родину крымско­татарский народ смог только в 1989 году, после того как послевоенная депортация была признана незаконной. Сегодня, когда Россия вновь обрела Крым, крымско­татарский язык стал здесь одним из трех государственных. «Крымские татары вернулись на свою землю. Считаю, что должны быть приняты все необходимые политические решения, которые завершат процесс реабилитации крымско­татарского народа, решения, которые восстановят их права, доброе имя в полном объеме», — отметил президент Путин в своем обраще­нии 18 марта 2014 года.

Сегодня пытаться разжигать ненависть русских и татар могут только враги. Враги народа – в полной мере, потому, как страдания и кровь в новых конфликтах всегда выпадают на долю народа. А кто может желать своему народу войны и страданий? Только враг…

Но надо ли помнить историю? Конечно. Но только говорить надо о том, что нас сближает, делает нас сильными и наполняет гордостью. А страшные страницы? Были. Но прошли. Закрыты. Ошибки признаны, преступления осуждены. Точка.

Вот о чем надо говорить.

(В статье использованы материалы моей совместной с Дмитрием Беляевым книги «Россия. Крым . История», которая запрещена на Украине, а теперь ещё изъята и в Эстонии.)

Источник: nstarikov.ru