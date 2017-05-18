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Крым и майдан не сочетаются: меджлис рыдает, сопли вытирает

20:26. 18 мая 2017 Просмотров - 144 Нет комментариев Опубликовал:
an
 
Кто не в курсе, сообщаю: сегодня памятная дата для меджлиса, засевшего на Украине. Рафат Чубаров со слезами на глазах вещал про депортацию крымско-татарского народа из Крыма. Шел траурный митинг по киевским улочкам. Граждане вздыхали, кулачками грозили небу и клялись, что вернутся на крымскую землю. 
 
73-я годовщина депортации и День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа – для Чубарова лишь громкие названия и наполеоновские планы. Он склоняет Верховную Раду внести изменения в Основной закон, чтобы расширить автономию крымских татар и предоставить им право на самоопределение… в Крыму. Пора, мол, крепить «украинскость на крымской земле» и самоопределение нам поможет.
 
Крымчане живут и не ведают, что судьба их сейчас решается. Заочное переформатирование крымской автономии «по-чубаровски» должно вернуть полуостров в состав Украины. Верят в украинском меджлисе, что крымчане стонут в оккупации, на улицу выйти бояться и втихую гимн украинский распевают, ночами поднимая украинские и крымско-татарские флаги. 
 
Эх, разошлось воображение Чубарова, не сдержать. В своих мечтах он уже выходит на крымские майданы в Симферополе и Бахчисарае, пока Порошенко юлой вертится, не зная, как закрыть Крым для европейцев. Ведь увидят они, что крымчане по углам не прячутся и Украина им в страшном сне только снится.
 
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Тем временем в Крыму, у закладного камня на привокзальной аллее в Симферополе, откуда в мае 1944 года отправлялись железнодорожные составы с крымскими татарами, пришли Эдип Гафаров, Сергей Трофимов, Игорь Буданов, Игорь Лукашев, Валерий Аксенов и другие представители руководства республики, чтобы почтить память жертв депортации.
 
В Крымском инженерно-педагогическом университете возложили цветы и венки к архитектурно-скульптурному комплексу «Возрождение», в Ялте прошел традиционный молебен, возложение цветов и акция «Зажги огонь в своем сердце». Крымчане ничего не забыли, но, в отличие от Чубарова, не пытаются манипулировать историей в политических целях.
 
Смуту наводят лишь украинские националисты, последователи Бандеры и представители европейского истеблишмента. Именно они все не могут успокоиться и принять реальное положение вещей: крымчане не желают возвращаться в состав Украины и считают своей родиной только Россию.
 
Люди стали жить по-новому: полуострову выделяются средства на восстановление дорог, школ, больниц и на Керченский мост, что крепко свяжет Крым с континентальной частью России. Крымчане получают стабильно зарплату и строят планы на будущее. Какие майданы собирается устроить Чубаров? Кому это нужно?
 
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Разве что попытается создать на пустом месте страшилку наподобие «чеченских геев», чтобы привлечь внимание мирового сообщества и обвинить Россию в нарушении прав человека в Крыму. Да, вот такие провокации вполне в духе отморозков из меджлиса. Правда, не учел одного: кто ж ему позволит разгуляться? Кто поддержит его дурные инициативы?
 
Для татар в Крыму Чубаров, Джемилев и прочие «меджлисовцы украинские» всего лишь проходимцы, жадные до денег и власти. Люди не глупцы и помнят нищету при Киеве. Максимум, подростки поведутся на призывы националистические, но взрослые мигом охладят горячие головы. В Крыму кровь литься не будет, Чубаров. Даже не надейся! Да и понимают в России, что твои крымские майданы лишь повод вызвать международный резонанс. Мечта из разряда неосуществимых. Так что, вытирай сопли и дальше.
 
 
Метки: крым, крым / россия, крымские татары
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