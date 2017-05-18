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Итоги стабильности: Китай окончательно отобрал Шелковый путь у России.

19:59. 18 мая 2017 Просмотров - 238 3 коммент. Опубликовал:

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В Пекине завершился международный форум «Один пояс – один путь». Лидеры 30 государств приняли итоговое коммюнике, в котором рассказали, что все они очень хотят помогать международной торговле Китая, для развития которой необходимо создать новые транспортные коридоры на суше и на море. Масштаб рассмотренных проектов – 21 трлн долларов США только на строительство и сопутствующие работы.

Надо оговориться, что Шелковых путей будет несколько, вопреки лукавому китайскому девизу «Один пояс и один путь». В состав Пояса войдут три трассы: северная (которая нас и интересует), центральная (к странам Персидского залива) и южная (через Индокитай к островам Индийского океана). Но северный маршрут – безусловно, главный, так как ведет в богатую Западную Европу с полумиллиардом потребителей китайских товаров.

Маршрут предполагает создание высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) и соответствующей инфраструктуры. Китайцы в этом большие мастера: в Поднебесной построено примерно 16 тыс. км подобных дорог. Это примерно на 16 тыс. км больше, чем на территории России, между прочим, в самой большой стране мира.

Десять русских негритят

Если посмотреть схемы Шелкового пути различных лет и вспомнить публикации на эту тему, мы увидим, как последовательно сокращается участие России в данном проекте, как китайские друзья оттирают нас от своего бизнеса.

1. Первоначальная идея. Один из основных вариантов – вхождение в Россию в Восточной Сибири, через Монголию. 7–8 тыс. км через нашу страну. Иркутск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Казань, Нижний Новгород, Москва. Далее в Европу через пестрый Киев (идея 2013 года) или аскетичный Минск (более поздний вариант). Но на такой идеальный для нас расклад шансов изначально было мало: Китай никогда не горел желанием вкладываться в развитие наших территорий, тем более, что наши великие стратеги в правительстве и сами этим не занимались, предпочитая в годы нефтедолларового благолепия, строить стадионы и покупать себе яхты с дворцами.

2. Поэтому российские инженеры и политики предложили самый, казалось бы, реалистичный вариант: вхождение в Россию на Алтае (через границу с Китаем, минуя Монголию) через Барнаул и Новосибирск. 5-6 тыс. км по нашей стране.

Китайцы вежливо изучили этот вариант и предложили его модернизировать. Их проект предполагал вхождение в Россию на Урале, через Казахстан. 3–4 тыс. км через нашу страну. Челябинск, Уфа, Казань, Нижний, Москва. Возможно было также ответвление на Екатеринбург и Тюмень. Как видим, города исчезают из проекта один за другим, как те негритята из старой считалочки. Но и это еще не все.

3. Современный вариант Шелкового пути, на презентации которого только что играл на рояле президент России Владимир Путин, предполагает вход в Европу вообще мимо России – через Стамбул! Далее, так и быть, одна из веток через Киев и Брянск пройдет в Москву, а оттуда – обратно на запад по маршруту Минск – Варшава. При этом строительство ВСМ Пекин – Алма-Ата – Москва по второму варианту не отменено, но оно больше не связано с Шелковым путем, то есть с участием в транзите миллионов тонн грузов ежегодно.

Когда в проекте третий город России Новосибирск заменяется примерно семидесятым, Брянском (при всем уважении к этому городу), – становится понятно, что «что-то пошло не так». Что же именно?

Много мелких рисков и один большой

Поставьте себя на место китайских товарищей. Они – главные выгодоприобретатели, но и главные инвесторы амбициозного проекта. Основные риски также падают именно на них. Ни одна из участвующих в нем стран не будет работать самостоятельно, со всеми придется договариваться. Встает вопрос, как лучше провести основной маршрут до Западной Европы – через 2–3 государства или через 10–15?

В каждой избушке свои погремушки: смута в любой из стран проекта может привести к перекрытию ВСМ и остановке всего товарного потока. Поэтому кажется логичным работать напрямую с Россией (может быть, через дружественную Монголию) и ее верным союзником Белоруссией. Пекин, Москва, Минск – и мы уже в Евросоюзе!

Но китайцы, внимательно рассмотрев этот вариант, отказались от него и предпочли работать со всем пестрым комплексом государств южнее России. Современный «северный» путь – это Казахстан, Киргизия, Узбекистан или Таджикистан, Туркмения, Иран, Ирак, Турция, Болгария, Румыния, Украина.

Дорога пройдет в том числе и через курдские территории, где того и гляди появится новое государство с непонятным режимом. Совсем близко трасса и к полям сражений с запрещенными в России и Китае структурами Исламского государства. Это, конечно, дает определенную экономию (Северный и Центральный путь совпадают на большей части маршрута), но потери на обеспечении безопасности заведомо будут больше.

Тем не менее вот этот разнородный, хаотичный, взрывоопасный калейдоскоп в Китае считают более надежным и выгодным, чем путь через Россию. Причем с каждым годом это убеждение лишь крепнет – и вместе с ним нашу страну лишают очередных тысяч километров пути.

Китай не верит в Россию

А что этот путь дал бы России? Предыдущий глава РЖД Владимир Якунин, деятель неоднозначный, но безусловно умный и по-своему харизматичный, говорил в 2013 году: «Могу сказать, что даже если мы возьмем 1% от внешнеторгового оборота – а это грузы между Азией и Европой, – то это составит для железнодорожников России (только для железнодорожников! – Ред.) огромную сумму, превышающую 6 или 7 миллиардов долларов. Естественно, что мы все боремся, и европейские железнодорожники, и азиатские, за то, чтобы этот объем увеличивался... Я думаю, что с учетом высокоскоростного сообщения эта процентовка будет изменяться, и мы свою долю рынка этого возьмем».

Якунин ведет сейчас сытую жизнь богатого пенсионера-потребителя, а его невзрачный преемник Олег Белозеров госпитализирован в Китае на той самой встрече по «Шелковому пути», где России оставили самый бесперспективный его огрызок. Нет, не сердечный приступ из-за кошмарного геополитического провала сразил президента РЖД – всего лишь аппендицит.

Хотим мы этого или нет, но Пекин ясно дал понять: он не видит в России будущего. Для Си Цзинпина и его товарищей Россия – хронически бедная страна с непредсказуемой политикой и неуважаемым руководством (с теми, кого уважают, так не поступают).

Символично, что оглашение решений Китая совпало с началом программы реновации в Москве – законного отъема частной собственности у населения. Люди, уверенные, что Кремль всегда прав, могут разглядеть здесь как раз опасения Китая – дескать, Киргизия-то, в отличие от России, против восточного соседа не пойдет никогда и на его собственность не посягнет. Но нет, не боится Китай – риски неадекватных действий власти или революционных взрывов в Иране и Турции куда выше, чем в России, однако там Путь все же пройдет.

Все это вызывает двойственные чувства. С одной стороны, не пристало России цепляться за транзитный заработок: все помнят неприличные стенания Украины и Словакии, которые теряли деньги от прокачки чужого газа по чужим трубам. С другой – нам остро нужны точки развития, и если мы сами не в состоянии их создать за пределами военной промышленности, то почему бы не принять чужую помощь? Но нет – помощи не будет. Как-нибудь сами.

К сожалению, Россия молча как бы не заметила очередной нож в спину со стороны партнеров. Ни одного громкого заявления, ни одного разрыва контракта, ни одного запрета экспорта китайских товаров от угодливого Роспотребнадзора.

Проглотили. Решили, что отделались аппендицитом.

 

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Метки: Китай, Россия, экономика
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