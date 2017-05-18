Госдолг США
СОТНИ ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НЕ ПОЛУЧИЛ ВЕСЬ МИР ПО СТАРЫМ ОБЛИГАЦИЯМ США - КАКОЙ ЖЕ ИДИОТ ПОВЕРИТ, ЧТО ВКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОСДОЛГ США СЕЙЧАС НАЕМНИКАМИ США В ЦЕНТРОБАНКЕ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ 400 МИЛЛИАРДОВ В ГОД НАРОДНЫХ РУССКИХ ДЕНЕГ НАМ ЭТИ УПЫРИ ВЕРНУТ??
Опубликована вот такая статья: "Деньги должны работать: игра ЦБ с гособлигациями США является оправданной"
https://cont.ws/@vitaliy1966/6...
Руководитель направления Финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников,
напомнив банальную истину о том,
что ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ,ПРИНОСИТЬ ДОХОД И ВКЛАДЫВАТЬСЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ УРОВНЕМ СОХРАННОСТИ,
тут же выстроил из этой банальной истины вопреки очевидными общеизвестным фактам горы наглой лжи, которые сводятся к двум тезисам, которые должны оправдать преступления Центробанка, либеральных фашистов в правительстве и всей марионеточной верхушки РФ, которые вкладывают НАШИ НАРОДНЫЕ деньги в размере 400 миллиардов долларов в год в экономику США,
а сверхдоход - прежде всего в карман банкстеров Уолл-Стрита и маленькие гроши - в свой иудин карман:
А) "игра ЦБ с гособлигациями США является оправданной" - ибо ДОХОДНА И НАДЕЖНА
Б) Деньги НЕ ДОЛЖНЫ ВКЛАДЫВАТЬСЯ ПРЯМО В ЭКНОМИКУ РОССИИ -
- А В ОСНОВНОМ ЧЕРЕЗ ИНОСТРАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ НАДЕЖНОСТИ ДОХОДА
Ну все логично - ПРЯМО дяде Васе в его проект НЕ НАДЕЖНО - НАДЕЖНО ТОЛЬКО В АМЕРИКАНСКИЙ И СВОЙ КАРМАН -
- ТАМ ТОЧНО НАДЕЖНЕЕ ОТ ГРЕХА ПРОРЫВНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
А теперь по делу:
1) ДОХОД
1.1.) Официальный Доход с НАШИХ денег, которые якобы для России и ее развития либеральные наемники США во власти РФ дают без нашего разрешения не только экономике США,
а прежде всего частным бандитам-банкстерам США в долг БЕЗ НАДЕЖДЫ НА ВОЗВРАТ ОСНОВНОЙ СУММЫ равен ПРАКТИЧЕСКИ НУЛЮ.
При этом занимаем мы у США под 4 %.
==Россия держит столь огромные средства в US Treasures, по сути, в американской экономике. Доходность по гособлигациям близка к нулю. То есть Россия кредитует США по почти нулевым ставкам. Разумного экономического обоснования этому нет.==
Не нужно никому напоминать о ставке ЦБ РФ и о процентах, под которые бизнесу в России предлагают кредиты.
1.2) НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ СВЕРХДОХОД С НАШИХ ДЕНЕГ, КОТОРЫЕ НАШИ ПРЕСТУПНИКИ НАЕМНОЙ ВЕРХУШКИ РФ ВКЛАДЫВАЮТ В КАРМАН ЧАСТНЫХ БАНКСТЕРОВ США ЕЖЕГОДНО В РАЗМЕРЕ 400 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ,
варьируется в диапазоне от 100 процентов годовых до тысячи процентов годовых,
(посчитайте: от 100 до 1000% в год с 400 миллиардов долларов)
ИДЕТ ЭТОТ СВЕРХДОХОД В ЧАСТНЫЙ КАРМАН В ОСНОВНОМ БАНКСТЕРОВ УОЛЛ-СТРИТА, А НЕБОЛЬШИЕ ИУДИНЫ ГРОШИ - НАШИМ ПРЕСТУПНИКАМ-ЛИБЕРАЛАМ ВО ВЛАСТИ РФ,
генерируют этот доход с НАШИХ денег банкстеры Уолл-Стрита в так называемых "высокодоходных трейдерских программах "(PPP, HYIP etc),
в которых была заложена и теперь обанкрочена ВСЯ ГРЕЦИЯ вместе со своим народом,
а также Исландия, народ которой в отличие от нас и Греции путем культурного волеизъявления, фигурально выражаясь, подвесил за гениталии своих бандитов- либералов и отказался от долгов, которые повесили на них их банкстеры и бандиты в правительстве Исландии,
ПОСКОЛЬКУ ЭТИ ДОЛГИ ОБРАЗОВАЛИСЬ ПРЕСТУПНЫМ МОШЕННИЧЕСКИМ ПУТЕМ И НАРОД ИСЛАНДИИ НЕ ОБЯЗАН ОТВЕЧАТЬ ПО ДОЛГАМ БАНКОВ, КОТОРЫЕ ЗАЛОЖИЛИ НАРОД ИСЛАНДИИ В СВОИХ ТРЕЙДАХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕРХДОХОДА В СВОЙ КАРМАН.
К сожалению, ни Греция, ни Россия не смогут вылезти из той ямы, куда их затащили марионетки США в их правительствах -
- МЫ НЕ ПРОСТО НЕ ВЕРНЕМ СВОИ 400 МИЛЛИАРДОВ В ГОД, ОТДАННЫЕ ВРАГАМ,
, ГРЕЦИЯ И РОССИЯ УЖЕ ДОЛЖНЫ ТРИЛЛИОНЫ, и не важно, что Греция размещала СВОИ облигации в трейдерских программах, а мы СВОИ ДЕНЬГИ в тех же программах -
- мы отдали деньги, МЫ ИХ НИКОГДА НЕ ВЕРНЕМ и будем еще должны мировым вурдалакам всю страну и самих себя.
2) "НАДЕЖНОСТЬ И "СОХРАННОСТЬ" ВЛОЖЕНИЙ В ГОСДОЛГ США.
Историческим доказательством того, что МЫ НИКОГДА НЕ ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ, ВЛОЖЕННЫЕ В СОВРЕМЕННЫЕ ГОСОБЛИГАЦИИ США,
являются изображенные на фото выше выпущенные в первой половине ХХ века так называемые "исторические" гособлигации ФРС США в ящиках номиналом от 50 миллиардов до 3 триллионов долларов каждый,
всего их было напечатано номиналом на сотни триллионов долларов ПЛЮС проценты,
по ним был ОБМАНУТ ВЕСЬ МИР.
Эти гособлигации США не входят в официальный госдолг США сейчас,
но они действительны сейчас и иногда западные банки кое-кому дают под них денег -
конкретно по ним получали деньги в свой карман олигархи Ельцина и он сам,
Россия имеет их много и может предъявить их немедленно на государственном уровне и через частных держателей в Цюрихе по известным процедурам,
но Россия - колония, которая держится на предательстве отдельных физлиц, которым никак не надо терять свои деньги и свою жизнь.
СОТНИ ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НЕ ПОЛУЧИЛ ВЕСЬ МИР ПО СТАРЫМ ОБЛИГАЦИЯМ МИРОВЫХ УПЫРЕЙ США -
- КАКОЙ ЖЕ ИДИОТ ПОВЕРИТ, ЧТО ВКЛАДЫВАЕМЫЕ СЕЙЧАС БАНДИТАМИ И НАЕМНИКАМИ США В ЦЕНТРОБАНКЕ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ 400 МИЛЛИАРДОВ В ГОД НАРОДНЫХ РУССКИХ ДЕНЕГ НАМ ЭТИ УПЫРИ ВЕРНУТ!!??
https://cont.ws/@edgarcayce4/617288
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Вкладывая патрон в патронник я точно знаю что ПУЛЮ мне никто не вернет.
И иногда хочется чтоб не вернул тот КРЕТИН что пишет подобные глупости.
Если ИДИОТ то мети улицу ТИХО.
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Ну когда-же мы будем делить наши деньги?!
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НАШИ?
Они когда у нас общими стали?
))))
Я с тобой делиться не планирую ))))
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Это так жк, как миф скаклов про бочку с золотом Полуботько!…
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Oрёл не курица – Иссландия не Россия.
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Где хранят свои деньги “элита” России? Тогда за чем задавать глупые вопросы? Вот чего не хватает России, так это статьи вредительство! Вы что думаете вот эти “экономисты” не понимают что несут этот бред? да всё они знают, просто они имеют свою от этого выгоду. Это и есть вредительство.