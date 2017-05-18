СОТНИ ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НЕ ПОЛУЧИЛ ВЕСЬ МИР ПО СТАРЫМ ОБЛИГАЦИЯМ США - КАКОЙ ЖЕ ИДИОТ ПОВЕРИТ, ЧТО ВКЛАДЫВАЕМЫЕ В ГОСДОЛГ США СЕЙЧАС НАЕМНИКАМИ США В ЦЕНТРОБАНКЕ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ 400 МИЛЛИАРДОВ В ГОД НАРОДНЫХ РУССКИХ ДЕНЕГ НАМ ЭТИ УПЫРИ ВЕРНУТ??

Опубликована вот такая статья: "Деньги должны работать: игра ЦБ с гособлигациями США является оправданной"

https://cont.ws/@vitaliy1966/6...

Руководитель направления Финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников,

напомнив банальную истину о том,

что ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ,ПРИНОСИТЬ ДОХОД И ВКЛАДЫВАТЬСЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ УРОВНЕМ СОХРАННОСТИ,

тут же выстроил из этой банальной истины вопреки очевидными общеизвестным фактам горы наглой лжи, которые сводятся к двум тезисам, которые должны оправдать преступления Центробанка, либеральных фашистов в правительстве и всей марионеточной верхушки РФ, которые вкладывают НАШИ НАРОДНЫЕ деньги в размере 400 миллиардов долларов в год в экономику США,

а сверхдоход - прежде всего в карман банкстеров Уолл-Стрита и маленькие гроши - в свой иудин карман:

А) "игра ЦБ с гособлигациями США является оправданной" - ибо ДОХОДНА И НАДЕЖНА

Б) Деньги НЕ ДОЛЖНЫ ВКЛАДЫВАТЬСЯ ПРЯМО В ЭКНОМИКУ РОССИИ -

- А В ОСНОВНОМ ЧЕРЕЗ ИНОСТРАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ НАДЕЖНОСТИ ДОХОДА

Ну все логично - ПРЯМО дяде Васе в его проект НЕ НАДЕЖНО - НАДЕЖНО ТОЛЬКО В АМЕРИКАНСКИЙ И СВОЙ КАРМАН -

- ТАМ ТОЧНО НАДЕЖНЕЕ ОТ ГРЕХА ПРОРЫВНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

А теперь по делу:

1) ДОХОД

1.1.) Официальный Доход с НАШИХ денег, которые якобы для России и ее развития либеральные наемники США во власти РФ дают без нашего разрешения не только экономике США,

а прежде всего частным бандитам-банкстерам США в долг БЕЗ НАДЕЖДЫ НА ВОЗВРАТ ОСНОВНОЙ СУММЫ равен ПРАКТИЧЕСКИ НУЛЮ.

При этом занимаем мы у США под 4 %.

==Россия держит столь огромные средства в US Treasures, по сути, в американской экономике. Доходность по гособлигациям близка к нулю. То есть Россия кредитует США по почти нулевым ставкам. Разумного экономического обоснования этому нет.==

Не нужно никому напоминать о ставке ЦБ РФ и о процентах, под которые бизнесу в России предлагают кредиты.

1.2) НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ СВЕРХДОХОД С НАШИХ ДЕНЕГ, КОТОРЫЕ НАШИ ПРЕСТУПНИКИ НАЕМНОЙ ВЕРХУШКИ РФ ВКЛАДЫВАЮТ В КАРМАН ЧАСТНЫХ БАНКСТЕРОВ США ЕЖЕГОДНО В РАЗМЕРЕ 400 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ,

варьируется в диапазоне от 100 процентов годовых до тысячи процентов годовых,

(посчитайте: от 100 до 1000% в год с 400 миллиардов долларов)

ИДЕТ ЭТОТ СВЕРХДОХОД В ЧАСТНЫЙ КАРМАН В ОСНОВНОМ БАНКСТЕРОВ УОЛЛ-СТРИТА, А НЕБОЛЬШИЕ ИУДИНЫ ГРОШИ - НАШИМ ПРЕСТУПНИКАМ-ЛИБЕРАЛАМ ВО ВЛАСТИ РФ,

генерируют этот доход с НАШИХ денег банкстеры Уолл-Стрита в так называемых "высокодоходных трейдерских программах "(PPP, HYIP etc),

в которых была заложена и теперь обанкрочена ВСЯ ГРЕЦИЯ вместе со своим народом,

а также Исландия, народ которой в отличие от нас и Греции путем культурного волеизъявления, фигурально выражаясь, подвесил за гениталии своих бандитов- либералов и отказался от долгов, которые повесили на них их банкстеры и бандиты в правительстве Исландии,

ПОСКОЛЬКУ ЭТИ ДОЛГИ ОБРАЗОВАЛИСЬ ПРЕСТУПНЫМ МОШЕННИЧЕСКИМ ПУТЕМ И НАРОД ИСЛАНДИИ НЕ ОБЯЗАН ОТВЕЧАТЬ ПО ДОЛГАМ БАНКОВ, КОТОРЫЕ ЗАЛОЖИЛИ НАРОД ИСЛАНДИИ В СВОИХ ТРЕЙДАХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕРХДОХОДА В СВОЙ КАРМАН.

К сожалению, ни Греция, ни Россия не смогут вылезти из той ямы, куда их затащили марионетки США в их правительствах -

- МЫ НЕ ПРОСТО НЕ ВЕРНЕМ СВОИ 400 МИЛЛИАРДОВ В ГОД, ОТДАННЫЕ ВРАГАМ,

, ГРЕЦИЯ И РОССИЯ УЖЕ ДОЛЖНЫ ТРИЛЛИОНЫ, и не важно, что Греция размещала СВОИ облигации в трейдерских программах, а мы СВОИ ДЕНЬГИ в тех же программах -

- мы отдали деньги, МЫ ИХ НИКОГДА НЕ ВЕРНЕМ и будем еще должны мировым вурдалакам всю страну и самих себя.

2) "НАДЕЖНОСТЬ И "СОХРАННОСТЬ" ВЛОЖЕНИЙ В ГОСДОЛГ США.

Историческим доказательством того, что МЫ НИКОГДА НЕ ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ, ВЛОЖЕННЫЕ В СОВРЕМЕННЫЕ ГОСОБЛИГАЦИИ США,

являются изображенные на фото выше выпущенные в первой половине ХХ века так называемые "исторические" гособлигации ФРС США в ящиках номиналом от 50 миллиардов до 3 триллионов долларов каждый,

всего их было напечатано номиналом на сотни триллионов долларов ПЛЮС проценты,

по ним был ОБМАНУТ ВЕСЬ МИР.

Эти гособлигации США не входят в официальный госдолг США сейчас,

но они действительны сейчас и иногда западные банки кое-кому дают под них денег -

конкретно по ним получали деньги в свой карман олигархи Ельцина и он сам,

Россия имеет их много и может предъявить их немедленно на государственном уровне и через частных держателей в Цюрихе по известным процедурам,

но Россия - колония, которая держится на предательстве отдельных физлиц, которым никак не надо терять свои деньги и свою жизнь.

СОТНИ ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НЕ ПОЛУЧИЛ ВЕСЬ МИР ПО СТАРЫМ ОБЛИГАЦИЯМ МИРОВЫХ УПЫРЕЙ США -

- КАКОЙ ЖЕ ИДИОТ ПОВЕРИТ, ЧТО ВКЛАДЫВАЕМЫЕ СЕЙЧАС БАНДИТАМИ И НАЕМНИКАМИ США В ЦЕНТРОБАНКЕ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ 400 МИЛЛИАРДОВ В ГОД НАРОДНЫХ РУССКИХ ДЕНЕГ НАМ ЭТИ УПЫРИ ВЕРНУТ!!??

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