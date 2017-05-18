Это шедевр!

Непередаваемо часто инженеры да и просто технари оказываются в ситуации, где люди требуют от них невозможного на одном только совершенно нелогичном основании — «ты ж эксперт, вот и сделай». Если вы человек, перешедший в ряды армии гуманитариев, вам этого не понять, однако ролик все равно можно посмотреть, так как он действительно забавный!



Ну, а если так сложилось в жизни, что вы технарь, тогда приготовьте платочек, сейчас мы напомним вам о печальных буднях вашей жизни:







Источник: matveychev-oleg.livejournal.com