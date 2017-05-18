Демократический облом: импичмент Трампа из области фантастики

Американский парламентарий Эл Грин призвал Конгресс США инициировать процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, якобы повинного в желании воспрепятствовать правосудию. К этой мысли его подтолкнуло недавнее увольнение директора ФБР Джеймса Коми, что вел расследование о «российских связях» Трампа. Какова вероятность реализации подобного сценария демократами на сегодняшний день?

Стоит иметь в виду, что на данный момент большинством в обеих палатах Конгресса обладает Республиканская партия, а не демократы. Республиканцы создают видимость единодушной поддержки президента, но отдельные члены партии ломают игру, как сенатор Джон Маккейн, недовольный политикой Трампа. И все же пока говорить об импичменте рано.

Такого мнения придерживаются аналитики американского банка JPMorgan, уверенные, что демократам придется выждать более удобный момент, чтобы избавиться от своего политического соперника. Кроме того, импичмент Трампа окажет негативное влияние на рынок в случае его успешного проведения в жизнь.

Пока еще Трамп продолжает оставаться заметной фигурой на партийном небосклоне, и его рейтинг в партии довольно высок. Демократы могут попытать счастье в 2019 году, если республиканцы утратят лидерство в одной из палат Конгресса или на выборах в ноябре 2018 году.

Но при любом раскладе экономический рост США замедлится, если и вовсе не остановится.

В начале 2017 года эксперты говорили, что непредсказуемость Трампа подорвет стабильность изменений в международных торговых отношениях, уменьшит потоки глобального движения капиталов, ограничит миграцию и будет способствовать длительной волатильности на финансовых рынках. Но дело в том, что риски для рынка стали реальностью после травли Трампа.

Так, фондовые индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ показали худшую динамику с начала сентября 2016 г. на фоне обострения политических рисков в США. Индексы Dow Jones и S&P 500 упали в среднем на 1,8%. Снижение по NASDAQ составило 2,6%. Индекс волатильности VIX («индекс страха») за день вырос почти на 30%.

Как отметил портал MarketWatch, открывшись довольно заметным снижением, индексы S&P 500 и Dow Jones опустились ниже своих 50-дневных средних значений. На фоне роста обеспокоенности инвесторов из-за кризиса в Вашингтоне зафиксирован довольно сильный рост котировок золота и ряда других защитных активов. Ухудшение настроений на финансовом рынке из-за нападок на Трампа уже зафиксированы.

Вероятность или фантазии?

Вероятность импичмента остается низко. Демократы не обладают реальными возможностями, чтобы провести подобную процедуру. Вот и продолжается травля в СМИ, перемежающаяся громкими и оскорбительными заявлениями в адрес президента. Трамп же пока не выработал стратегию противодействия информационным вбросам и попыткам давления со стороны элит США.

Давление на президента будет только усиливаться, пока элиты не добьются от него полной и безоговорочной лояльности и повиновения. Ну, или попытаются вынудить покинуть свой пост, ведь довести процедуру импичмента в США до логического конца за всю историю пока не удалось. К тому же, необходимо обладать твердыми доказательствами вины Трампа, которых на сегодняшний день у его оппонентов не имеется.

Хуже всего то, то все это политическое бурление выплескивается на остальной мир. Внутриполитические проблемы США могут стать проблемой для их союзников и геополитических противников. Как можно доверить судьбу мира американцам, если они даже не способны свои проблемы уладить тихо - мирно?