«Цветным революционерам» пламенный привет из России: обломитесь!

Что меня всегда раздражало и наводило на мысль об умственном расстройстве отдельных индивидуумов, так это продажность и презрение к собственной истории. Россия пережила такие времена, что, мама не горюй! Революции, войны, предательство элит и черная неблагодарность со стороны народов, что получили шанс на сохранение и даже создание собственной государственности. Но на первом места, конечно же, они – «западники».

Именно они стремятся перекроить Россию на чужой лад? Им не нравится все: культура, быт, нравы своего народа. Как мотыльки они летят на западный огонек, пытаясь увлечь страну в пропасть. Находка для западных политтехнологов, отработавших методику устройства «цветных революций» по всему миру. Дошла очередь и до России, но пока удача не на их стороне.

Не стоит витать в облаках и доверчиво внимать Западу про уважение общечеловеческих ценностей, приверженности миру и сохранению системы глобальной безопасности. Один шажок в сторону, и вся система полетит к чертям. Как заявил Николай Патрушев, секретарь Совбеза РФ, Запад с его «цветными революциями» сдерживают только российские спецслужбы.

«Западные технологи не отказались от планов реализации «цветных сценариев» и в нашей стране. При этом они не стесняются в выборе методов нагнетания протестных настроений - от спекуляции на временных трудностях социально-экономического характера до откровенной лжи».

России на этот раз повезло: ситуацию держат под контролем. Не дают разойтись западным провокаторам и проплаченным агентам под видом правозащитников и представителей внесистемной оппозиции во всю ширь. Упустим момент и получим разрушенную страну, которую раздерут на части все, кто успеет к разделу «пирога».

Демократизация Запада всегда преследовала одну цель – разрушение государственности и утрату суверенитета. Где проще установить колониальную администрацию, как не в стране, объятой хаосом и смутой? Вот и в России активизировались агенты Госдепа и зарубежных спецслужб в преддверии президентских выборов. Протолкнуть своего человечка или, на крайний случай, устроить подобие украинского майдана – вот их цель.

Ничего не хочу сказать про иностранные спецслужбы, кстати. Это их хлеб – защита интересов своей страны и завоевание для нее жизненного пространства во вне. Другое дело, наши соотечественники, готовые предать родину и свой народ. И не потому, что идеология иная или во мнениях мы не сошлись, а просто карман набить захотелось, урвать свое место под солнцем.

Эти хуже всех. Гниль в них не выкорчевать. Они убеждены, что Россия должна существовать под пятой цивилизованного Запада, и бесятся от того, что мы с этим не согласны. Какие уж тут «цветные революции» в России? Их время прошло… еще в XX веке.