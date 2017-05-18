Бесспорно уважаемый человек – Евгений Юрьевич Спицын

Всё-таки глубокоеистории позволяет вырабатывать более адекватный взгляд на мир. Что в великолепной манере, называя вещи своими именами, продемонстрировал историк Е.Ю. Спицын.Чёткие и хлёсткие суждения об экономике, о заокеанском гегемоне, о капитализме и, главное, о сути демократии и издаваемых ею законов.Браво, Евгений Юрьевич!

Источник: ss69100.livejournal.com