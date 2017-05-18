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Бесспорно уважаемый человек – Евгений Юрьевич Спицын

14:07. 18 мая 2017 Просмотров - 172 Один комментарий Опубликовал:
Всё-таки глубокое осмысление истории позволяет вырабатывать более адекватный взгляд на мир. Что в великолепной манере, называя вещи своими именами, продемонстрировал историк Е.Ю. Спицын.

Чёткие и хлёсткие суждения об экономике, о заокеанском гегемоне, о капитализме и, главное, о сути демократии и издаваемых ею законов.

Браво, Евгений Юрьевич!


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, демократы, закон, история, Ленин, революция, Спицын, экономика
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Один комментарий»

  • 13739 53
    Русофил 18 мая 2017 в 15:42 Ссылка Пометить
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    Евгений Юрьевич чел. безусловно УМНЕЙШИЙ и много знающий.
    Но….
    Популист,коньюктурщик и часто сам себе противоречит в поисках ВЫГОДЫ.
    Это не грех продавать свои ЗНАНИЯ.
    И так зарабатывать на жизнь.
    Но…
    Читающим и слушающим не стоит БУКВАЛЬНО воспринимать то что Михаил Юрьевич говорит.
    Он может себе позволить и недоговаривать и менять взгляды и мнения.
    Зато ФАКТЫ которые он знает и умеет систематизировать всегда вызывают восхищение

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