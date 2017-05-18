Бесспорно уважаемый человек – Евгений Юрьевич Спицын
14:07. 18 мая 2017 Просмотров - 172 Один комментарий Опубликовал: brahman
Всё-таки глубокое осмысление истории позволяет вырабатывать более адекватный взгляд на мир. Что в великолепной манере, называя вещи своими именами, продемонстрировал историк Е.Ю. Спицын.
Чёткие и хлёсткие суждения об экономике, о заокеанском гегемоне, о капитализме и, главное, о сути демократии и издаваемых ею законов.
Браво, Евгений Юрьевич!
Чёткие и хлёсткие суждения об экономике, о заокеанском гегемоне, о капитализме и, главное, о сути демократии и издаваемых ею законов.
Браво, Евгений Юрьевич!
Источник: ss69100.livejournal.com
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Евгений Юрьевич чел. безусловно УМНЕЙШИЙ и много знающий.
Но….
Популист,коньюктурщик и часто сам себе противоречит в поисках ВЫГОДЫ.
Это не грех продавать свои ЗНАНИЯ.
И так зарабатывать на жизнь.
Но…
Читающим и слушающим не стоит БУКВАЛЬНО воспринимать то что Михаил Юрьевич говорит.
Он может себе позволить и недоговаривать и менять взгляды и мнения.
Зато ФАКТЫ которые он знает и умеет систематизировать всегда вызывают восхищение