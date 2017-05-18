В. АВАГЯН: КАТАСТРОФА ТЕКУЩАЯ И ГРОЗЯЩАЯ
Как экономист с большим стажем, автор ряда теоретических работ по экономике, я вижу очень отчётливо, что глобальные экономические процессы в XXI веке приняли катастрофический характер. Они сами по себе в их современном виде являются вялотекущей катастрофой, которая уже состоялась. Но они по всей сути и логике своей ведут к гораздо большей, и далеко уже не вялотекущей катастрофе экономических отношений, сходной с той, которая постигла западный мир при складывании мозаики «Великой Депрессии». Той самой, что разрешилась только самой страшной мировой войной в истории человечества. ПОКА – самой страшной…
В чём же причина текущей и грозящей катастроф? Аналоги грядущей «Великой Депрессии» налицо, как на подбор, словно бы взяты из 20-х годов ХХ века.
Дело в том, что восторжествовал ЛИМИТРОФНЫЙ тип хозяйствования. Повсеместно ликвидируется интенсивное развитие и заменяется на ЛИМИТРОФНЫЕ системы обогащения.
Что такое интенсивное развитие? Объясняю на пальцах:
- 10 садоводов вырастили 200 яблок. Каждый получил по 20 яблок.
-На следующий год вырастили 400 яблок. Каждый получил по 40.
Обогащение игроков рынка в интенсивной модели достигается за счёт роста производства, за счёт улучшения качества обработки ресурсов. Прибыль растёт ВМЕСТЕ с урожайностью, а не сама по себе.
Что такое лимитрофное обогащение? Это обогащение центра системы за счёт разорения и «закошмаривания» её периферий. Вернёмся к нашей модели:
- 10 садоводов вырастили 200 яблок. Каждый получил по 20 яблок.
-На следующий год вырастили 150 яблок. Но главный садовод, используя своё служебное положение забрал себе 40 яблок. Другие садоводы поделили между собой остатки. Они перешли к жизни ПО ОСТАТОЧНОМУ ПРИНЦИПУ.
Вот такая модель грабежа и разорения лимитрофов (запасников пищи для хищника) – обогащает нынешнюю паразитарную мировую финансовую элиту.
То есть рост доходов у одних напрямую и неразрывно связан с разорением и обнищанием других. Ведь общего роста производства НИГДЕ нет! Наоборот, размер общего пирога (который делится на всех) – везде сокращается!
Разорение лимитрофов – процесс перманентный(постоянный). Деньги имеют свойство заканчиваться, снова и снова. Это значит, что финансовые хищники выходят на охоту снова и снова.
Они постоянно голодны, и они постоянно ищут новые лимитрофы. Если сегодня они не видят лимитрофа лично в вас, читатель – значит, вам повезло. Пока. Но отнюдь не навсегда. Завтра они доедят вашего соседа, которым питаются сегодня, и возьмутся за вас.
Понятно, почему лимитрофное обогащение правящего криминала чревато неизбежной общей катастрофой: если система выжирается, но не пополняется, то она сжимается, количество реальных благ в ней идёт на убыль.
А это значит, что день ото дня биржевые акулы становятся всё голоднее и голоднее, а их действия – всё более и более свирепыми.
Процесс необратим: вчера, когда жратвы было много – они были сонными и ленивыми. Но жратва убывает (её же только поглощают, не воспроизводят) – и биржевые акулы становятся всё более решительными, всё более активными во зле.
Для тех, кого они уже обанкротили, позавтракав или пообедав им (а может и поужинав) – катастрофа уже наступила. Для других – ещё нет. Но она на очереди.
Именно так было перед Великой Депрессией в первой половине ХХ века – личные катастрофы, как ручейки, сбегались в реки общего горя и обездоленности, а оттуда – в море глобального экономического кризиса[1], ПАРАЛИЗОВАВШЕГО КАК ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, ТАК И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
[1] Великая депрессия с 1929 года: уровень промышленного производства был отброшен к уровню начала XX века, то есть на 30 лет назад. В индустриальных странах с развитой рыночной экономикой насчитывалось около 30 млн безработных.
Ухудшилось положение фермеров, мелких торговцев, представителей среднего класса. Многие оказались за чертой бедности. Резко снизилась рождаемость. По всей территории США от 25 до 90 % детей страдали от недоедания.
Возросло количество сторонников ультраправых (фашистских) партий (например, в Германии пришла к власти Национал-социалистическая немецкая рабочая партия).
Выходом из депрессии стал советский опыт планового хозяйствования, творчески переработанный в рамках кейнсианства и создавший на несколько десятилетий западный «мягкий» вариант распределительного социализма.
Вазген АВАГЯН, специально для ЭиМ.; 18 мая 2017
Источник: nashaplaneta.su
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