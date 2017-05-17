Выбор 1917-го в 2017-м
14:53. 17 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Результаты большого опроса проведенного "Комсомольской правдой".
Подробнее о самом опросе и рефлексии по поводу его итогов вот здесь https://www.crimea.kp.ru/daily/26679/370
Вполне понятно, что эти результаты, есть продукт послезнания. Потому что с точки зрения реалий 1917 года, цифры "за монархию" сильно завышены, а отсутствие эсеров наоборот выглядит странно, так как именно эсеры формально выигралы выборы в Учредительное собрание, но в силу их полного исторического банкротства, про них сейчас особо и не вспоминают, хотя перед 1917 годом это была куда как более массовая и влиятельная революционная партия, которая уступила первенство большевикам лишь в ходе политической борьбы 1917 года, распавшись на правых и левых эсеров. Победа же в опросе большевиков не удивительна, так как мы знаем, что было после их победы и можем в отличие от других политических сил соизмерять их достижения и ошибки с реальностью, в отличие от прочих политических сил 1917 года, которые можно оценивать лишь через призму "если бы, да кабы…".
Разумеется, в 1917 году большевики были лучшим выбором для России из всех существовавших на тот момент факторных политических сил, что и отразилось в массовой поддержке народов Российской Империи этой еще недавно небольшой партии, которая за очень короткий период времени стала партией миллионов, чем прочие политические силы похвастаться не могли, растеряв в ходе революции и гражданской войны даже имевшуюся поддержку в обществе, что особенно наглядно произошло с кадетами и эсерами.
Ну а так, подобные опросы лишний раз свидетельствуют о том, что вычеркнуть большевиков из отечественной истории и представить их как "черное пятно", не получится. Ну и с точки зрения историческом грамотности следует помнить, что в 1917 году выбор был отнюдь не между большевизмом и монархизмом, а между большевизмом и феврализмом.
Источник: colonelcassad.livejournal.com