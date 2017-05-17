Великая Октябрьская социалистическая революция – прорыв в новую эпоху

20-й век был ознаменован несколькими событиями всемирно-исторического значения.

Это и Победа над фашизмом во Второй мировой войне, и овладение атомной энергией, и прорыв человека в Космос. Но самым выдающимся остаётся свершение Великой Октябрьской социалистической революции.

Мы, учёные, стоящие на принципах великих идей социализма и коммунизма, сегодня отдаём дань глубокого уважения и восхищения подвигу наших предков, совершивших сто лет назад исторический прорыв в борьбе трудящихся за своё освобождения от тысячелетнего гнета и унижения.

Победа Великой Октябрьской социалистической революции – это, действительно, невиданный подвиг героического пролетариата России, разорвавшего вековые цепи эксплуатации человека человеком. Это и гимн партии большевиков – партии Ленина, Сталина – сумевшей вывести корабль революции на простор социалистических преобразований.



Это и величественная симфония строителей социализма в СССР, спасших мир от фашизма и создавших в исторически короткое время могучую сверхдержаву, первой прорвавшейся в Космос. Наконец, это колокол, который все годы Советской власти звал угнетенные народы на борьбу за свое освобождение.

Пролетариат России во главе с партией большевиков сумел не только свергнуть власть капиталистов и помещиков, но и удержать власть в тяжелейшей борьбе против интервенции всего капиталистического окружения, развязавшего в стране Гражданскую войну.

В горниле революции родилось государство нового типа – государство диктатуры пролетариата, и Советская власть – власть рабочих и трудового крестьянства.

Нынешние либералы и антисоветчики часто представляют царскую Россию чуть ли не раем на земле, который уничтожили большевики, захватив власть. Что же это был за рай?

В общемировом производстве в 1913 г. доля России составляла около 2% [по некоторым подсчётам доля ВВП РИ в 1913 г. составляла чуть более 8% - наравне с Германией, Великобританией, Китаем и Индией. Однако перепроверить подобные расчёты западного специалиста непросто, и, главное, сути дела это принципиально не меняет: отставание по прочим позициям было столь значительным, а финансовое закабаление столь тяжким, что ни о каких перспективах передового экономического развития говорить, увы, не приходится. - Прим. ss69100.], в то время как доля передовых стран (США, Германия, Англия, Франция) – от 20 до 7%. По размерам валового национального продукта на душу населения Россия уступала США – в 9,5 раза, Англии – в 4,5, Германии – в 3,5 раза.

Уровень производительности труда в промышленности в России был ниже чем: в США – в 9 раз; в Англии – в 5 раз; в Германии – в 4 раза.

Столь же плачевным было и состояние сельского хозяйства. В ХIХ веке Россия пережила 40 голодовок. В 1911-1912 гг. голод охватил 60 губерний. На грани смерти находилось 30 млн. человек. По различным оценкам в 1901-1912 гг. от голода погибло около 8 млн. человек.

Более 52% крестьянских хозяйств обрабатывали землю сохами и косулями. В 1913 г. в России имелось лишь 152 трактора (в США, Германии, Франции, Бельгии, Голландии, Дании счет тракторам шел на тысячи и десятки тысяч). 80% сельскохозяйственных работ производилось вручную.

В борьбе с болезнями русский человек был брошен фактически на произвол судьбы. На 10.000 человек населения в России имелось 1,6 врача, 1,7 фельдшера, 1,7 акушера и повивальной бабки. В сельской местности 1 врач приходился на 26 тыс. человек.

В 1913 голу в России хронических больных заразными болезнями насчитывалось почти 22 млн. человек (13% населения страны).

Из каждой 1000 новорожденных в возрасте до 1 года в России умирало 263 ребенка. В Швеции умирало 70 детей до 1 года, в Англии – 108, в США и Франции – 112-115.

Более 70% населения было безграмотным. В 1913 г. число учащихся во всех видах учебных заведений (включая духовные и военные) составляло всего лишь около 10 млн. человек. На 1000 человек населения было 1,7 учителя, в США – в 3 раза больше.

В российских ВУЗах в 1913 г. обучалось 127 тыс. человек, в США – 258 тыс. В США имелось несколько десятков ВУЗов уровня университета, в Англии – 18 университетов, в Германии – 22, во Франции – 14, в России – 8. На 1 университет в России приходилось около 20 млн. жителей, в Англии – 2,5 млн., во Франции – 2,8 млн., в Германии – 3 млн. жителей.

Коррупция поразила даже высшие эшелоны власти. Великий князь Алексей Александрович разворовал средства, отпущенные на строительство броненосцев типа «Бородино», в результате чего Россия к 1904 г. вместо 10 броненосцев данного типа имела всего 5. Да и то только на стапелях. На русских эсминцах, крейсерах и линкорах стояли немецкие и шведские турбины, английские гирокомпаса и дальномеры. Немногочисленное количество самолетов и автомобилей были практически исключительно иностранного производства.

Вот такое наследие получили большевики после Октября 1917 года. Но оно стало в несколько раз хуже и сложнее после разрушительной Гражданской войны.

Великий Октябрь спас Россию от гибели и, несмотря на разруху и жертвы Гражданской войны, дал мощный импульс ее развитию.

Уже в марте 1921 года решением Х съезда РКП(б) было положено начало перехода к НЭПу. Перед этим, в 1920 году, правительство РСФСР под руководством В.И. Ленина разработало перспективный план электрификации страны (ГОЭРЛО).



Результат не замедлил сказаться. Валовая продукция промышленности достигла в 1925 г. 75% уровня 1913 г., а в 1926 г. превысила его на 8%. Продукция машиностроительной промышленности превысила в 1925 г. довоенный уровень на 13%. Близко к довоенному уровню подошла добыча нефти и угля. В основном была восстановлена лёгкая и пищевая промышленность. В 1925 году завершилось и восстановление сельского хозяйства.

В 1926 году Советский Союз вступил в период борьбы за индустриализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства.

Первый пятилетний план развития народного хозяйства (1928-1932 гг.) главными задачами ставил превращение CCCP из страны аграрной и отсталой в индустриальную, создание экономики, способной перевооружить все отрасли народного хозяйства, укрепить обороноспособность CCCP, поднять материальный и культурный уровня жизни советского народа.

Плановые показатели первой пятилетки были выполнены. Появились первые гиганты промышленности, металлургические комбинаты в Кузнецке и Магнитогорске, тракторные заводы в Харькове и Челябинске, автомобильные заводы в Москве и Нижнем Новгороде.

Второй пятилетний план развития (1933-1937 гг.) был выполнен за 4 года и 3 месяца. В 1937 г. промышленность дала продукции в 2,2 раза больше, чем в 1932 г., a тяжелая промышленность в 3,4 раза больше. Продукция машиностроения выросла почти в 1,5 раза.

Третий пятилетний план (1937 -1941 гг.) предусматривал дальнейшее развитие металлургической, угольной и нефтяной промышленности, в частности создание в районе между Волгой и Уралом новой нефтяной базы CCCP – Второе Баку. Ставилась цель догнать и перегнать по уровню производства на душу населения развитые капиталистические страны.

Выполнение заданий пятилетки шло успешно. Помешала война, развязанная фашистской Германией.

К началу войны Советский Союз располагал мощной промышленностью, развитым социалистическим сельским хозяйством и квалифицированными трудовыми ресурсами. На 1 января 1941 г. численность специалистов в народном хозяйстве составляла 2,4 млн. человек, из них 909 тыс. имели высшее и 1,5 млн. человек – среднее специальное образование. В последний предвоенный год численность дипломированных инженеров составляла 295 тыс., в то время как в США – 170 тыс.

Советское государство за годы довоенных пятилеток достигло значительных успехов в развитии промышленности. В 1940 г. выработка электроэнергии по сравнению с 1913 г. увеличилась в 25 раз. Добыча угля выросла по сравнению с 1913 г. более чем в 6 раза. Производство валовой продукции химической промышленности, включая горно-химическую, увеличилось в 25 раз.

Валовая продукция машиностроения в 1940 г. превосходила уровень 1913 г. в 30 раз. Многие отрасли машиностроения были созданы лишь при Советской власти: тракторная, автомобильная, авиационная промышленность и др.

К 1940 г. СССР располагал развитым сельскохозяйственным производством. В стране насчитывалось 237 тыс. колхозов и 4 тыс. совхозов, 7 тыс. МТС. Сельское хозяйство имело 531 тыс. тракторов, 182 тыс. зерноуборочных комбайнов, 228 тыс. грузовых автомобилей и много другой техники.

Годы войны еще раз продемонстрировали преимущества советской экономики, сумевшей в тяжелейших условиях выстоять, перестроиться, обеспечив фронт всем необходимым.

За годы войны страна потеряла более 20 миллионов граждан, понесла колоссальный материальный урон, который исчислялся астрономической суммой – около 3 триллионов советских рублей. Полностью или частично было разрушено 1710 городов и городских поселков, более 70 тысяч сел и деревень, около 32 тысяч промышленных предприятий, 65 тысяч км железнодорожных путей, 25 млн. человек лишились крова. Оккупанты разорили 98 тысяч колхозов и 1876 совхозов, забрали и зарезали многие миллионы голов скота.

За первые пять послевоенных лет было восстановлено или построено заново более 6,2 тыс. промышленных предприятий. В эти годы были заложены основы атомной энергетики и радиоэлектроники. В 1948 г. под Челябинском состоялся запуск первого атомного реактора и вступил в эксплуатацию радиохимический завод по выделению плутония. Это позволило приступить к испытанию атомного оружия. 29 августа 1949 г. на ядерном полигоне под Семипалатинском была испытана первая советская атомная бомба РДС-1, положившая конец американской монополии на ядерное оружие.

В послевоенные годы страна развивалась темпами с приростом около 11-15%. Символом научно-технического прогресса СССР стал штурм космоса. В октябре 1957 г. был запущен первый искусственный спутник Земли. А в апреле 1961 г. в космос шагнул первый человек планеты, советский человек, коммунист – Юрий Гагарин.

К началу 80-х гг. СССР являлся могущественной державой, занимавшую по многим позициям мировое первенство. Авторитет СССР на международной арене был непререкаемым. Появились новые отрасли науки и техники, связанные с космосом, с освоением атомной энергии.

Среднее и высшее образование стали полностью бесплатными. К началу 80-х в СССР действовали 856 вузов (в том числе 65 университетов), в которых обучались почти 5 млн. студентов. По числу студентов на 10 тыс. человек населения СССР значительно превосходил такие страны, как Великобритания, Федеративная Республика Германия, Франция, Япония и другие. Насчитывалось около 7 тыс. профессионально-технических учебных заведения, в которых обучалось 3,5 млн. учащихся. Действовали почти 200 тыс. общеобразовательных школ, в которых обучались 55 млн. человек.

К началу 80-х наука в СССР стала одной из наиболее развитых отраслей народного хозяйства. В научных организациях работало 1 млн. человек.

После победы во второй мировой войне позиция СССР существенно укрепилась. Многие страны Восточной Европы, Азии и Америки перешли на социалистический путь развития. Образовалось экономическое объединение этих стран (СЭВ), а также военный союз – Варшавский договор, противостоявший агрессивному блоку НАТО. Советские войска находились на территории стран народной демократии в Европе, а также во Вьетнаме и на Кубе, обеспечивая народам этих стран мирное социалистическое строительство. К началу 80-х годов ХХ столетия социализм был в состоянии в мирном соревновании победить капитализм. Однако этого не случилось.

В один момент эта огромная страна оказалась в руках жуликов и проходимцев. Контрреволюционный переворот, конечно, готовился долгие годы. Начало его наступило практически сразу после смерти И.В. Сталина.

Причины случившегося можно условно разделить на внешние и внутренние.

Усиление Советского Союза до предела обострило никогда не прекращавшуюся открытую и тайную борьбу капитала против труда. Капитализм страшился роста могущества СССР, роста его авторитета на международной арене. Капиталистический лагерь, сам раздираемый внутренними противоречиями, в предчувствии наступления очередного, может быть последнего, кризиса, нуждался в «свежей крови» – в новых рынках сбыта своей продукции, новых источниках сырья, дешевой рабочей силы. И таким источником мог стать и стал СССР и страны социалистического лагеря.



Ведущие капиталистические страны, в первую очередь США, не жалели многомиллиардных затрат на антисоветскую пропаганду, на подкуп, на формирование внутри Советской страны «пятой колонны» предателей и перевертышей. Одним из ключевых моментов этой пропаганды был тезис об отсутствии в СССР «истинной демократии».



Именно демагогия о демократии была главной кувалдой, используемой против советского социализма. Этому служило и внедрение рыночных отношений в производство, когда прибыль стала показателями успехов.



Это рождало рвачество, меняло психологию тружеников. Этому способствовал и лживый горбачёвский девиз: «Больше демократии – больше социализма!».



Под этим демагогическим прикрытием рабочий класс и не заметил надетый на него хомут эксплуатируемой рабочей скотинки. Не заметил, как вновь превратился в продавца своей рабочей силы.



Социальной опорой Горбачева послужили теневой (криминальный) капитал и ложное кооперативное движение, которое тут же запахло приватизированными платными туалетами. Сбитый с толку политиканским шумом обыватель развесил уши, на которые ему навешивали ядовитую лапшу «общечеловеческих ценностей» горбачевской перестройки, проплаченные жулики и «экстрасенсы» приглашали ставить перед телевизорами и радио банки с водой для зарядки ее живительной энергией, способной рассасывать всякие недуги. В итоге болезни остались, а вот страна рассосалась.

И вот то, что советский рабочий человек, превратившись в обывателя, с удовольствием поглощал эту ядовитую лапшу, повинны, прежде всего, мы, коммунисты, Коммунистическая партия в целом. Причины тому отход от ленинских норм партийной жизни, приход к руководству в партии демагогов и неучей, прожектеров и предателей, пренебрежение развитием марксистско-ленинского учения, забегание вперед, отмена диктатуры пролетариата, внедрение в социалистическую экономику чуждых ей элементов хозяйствования, формализм в воспитании нового человека – строителя социалистического будущего.

Формализм в воспитании нового человека явился, может быть, одним из главных факторов поражения социализма. Партия недооценила наличия в сознании человека комплекса свойств и стремлений, чуждых человеку социалистического и коммунистического будущего, которые в нем сформировались за долгую историю человечества. Это стремление жить в роскоши, богатстве, за чужой счет, жить на «халяву», украсть, урвать и т.д.



Именно эти свойства во многом определяли поведение людей и при рабовладельческом строе, и при феодализме, и при капитализме. Именно эти свойства во многих случаях являлись причиной многих завоевательных воен. Именно на эти низменные свойства человека и опирались те, кто в 1991 и последующих годах крушил СССР.



Мы все помним ложные [Не ложные, господин член КПРФ Ваня Никитчук, а лживые посулы. Ложный – это ошибочный, фальшивый, а вот лживый – это обманчивый. И Чубайс знал, что он лгал. Обещано было ведь в 1992 г., а не в начале перестройки: всем чубайсам уже было ясно, что им удалось обокрасть народ. – Прим. ss69100.] посулы стать владельцем двух «Волг» за ваучер, или «Мы сидим, а деньги капают» – лозунг Голубкова и т.п.



Стоило лишь приоткрыть этот ящик Пандоры, как многие тут же забыли и об идеалах справедливости, братства, дружбы, бескорыстия, и о клятвах, присяге, предав заодно не только Советскую власть, партию, но и своих отцов и дедов, жертвовавших жизнью, защищая Советскую власть, и бросились в рыночную стихию в надежде обогатиться. Но под красивой оберткой для абсолютного большинства оказались разруха и нищета.

Недостаточный учёт влияния этих порочных черт человеческой сущности, наряду с примитивным популизмом, просматривается и в так называемом забегании вперёд, когда раздавались обещания, «что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Хрущёвское обещание построить коммунизм за 20 лет компрометировали социалистическую идею. Более того, оно, хотя и косвенно, но весьма опасно настраивало народ в пользу западного «потребительского общества».

После смерти Сталина произошла зачистка идеологических кадров. В результате пострадал интеллект партии и советского народа, искажалась его цель. В тот период были приняты не только идеологически несостоятельные решения, но и просто враждебные партии и всему советскому народу.

Одно из таких решений – отмена диктатуры пролетариата. Эта проблема – одна из главнейших и принципиальнейших в марксизме. В Программе КПСС, принятой на ХХII съезде, государство диктатуры пролетариата, превратилось в общенародное государство, в орган выражения интересов и воли всего народа.

Данный тезис по своей сути глубоко антинаучен и противоречит марксизму-ленинизму. В своей известной работе «Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата» (октябрь 1919 г.) В.И. Ленин особо подчёркивает: «Социализм есть уничтожение классов. Диктатура пролетариата сделала для этого уничтожения всё, что могла. Но сразу уничтожить классы нельзя. И классы остались и останутся в течение эпохи диктатуры пролетариата. Диктатура будет не нужна, когда исчезнут классы. Они не исчезнут без диктатуры пролетариата».



Советское общество оставалось классовым, и постановка вопроса об отмене диктатуры пролетариата была крупной ошибкой, что также способствовало крушению СССР.

Следующее решение, которое нанесло непоправимый удар по общественному сознанию советских людей, явилось так называемое развенчание «культа личности Сталина», которое было продиктовано не объективными обстоятельствами деятельности Сталина, а исходило из личной неприязни Хрущева к Сталину. Надо поставить в этом вопросе жирную точку, точно сформулировав отношение партии к инсинуациям в отношении деятельности т. Сталина.

Все эти ошибки в итоге привели к контрреволюционному перевороту с расстрелом Советской власти, к трагическому повороту в истории нашего государства и народа, всего социалистического содружества, повлиявшего на ход всей мировой истории. Эхо этого события не затихает и сегодня, принимая иногда формы кровавых межнациональных столкновений и человеческих трагедий. Один из них – кровоточащий Донбасс.

Более четверти века страна барахтается в болоте дикого капитализма. Народ ограбили и бросили в нищету проповедники «демократии». Вместо демократии – разгул чиновничьего беспредела, циничное нарушение собственной Конституции, незаконный захват власти через подтасовку итогов выборных кампаний, всякого рода ограничения и «сита», через которые просеивают удобных кандидатов на государственные посты различного уровня.



Всем сферам жизни общества нанесен громадный урон. Уничтожены целые отрасли экономики, развалено село. Граждан лишили основных завоеваний социализма – право на труд, отдых, жилище, бесплатное образование и здравоохранение. Отечественный рынок заполонили чужие товары. Страна, по сути, перестала что-либо производить, кроме энергоресурсов и другого сырья, превратившись в придаток экономики Запада.



Страна погружена в перманентный кризис, которому конца и края не видать. У власти нет ни планов, ни стратегии, или их стратегия и планы сознательно или неосознанно ведут к разрушению страны.

Дикому реформированию подверглись образование, здравоохранение, наука. Доля России в мировой экономике в 2014 г. была около 5%, в 2016 г. она составила 3,3%, к 2020 году она составит 2,6%, почти приблизившись к удельному показателю царской России 1913 года. В 2016 г. по размеру ВВП Россия занимала 6-е место в мире, но по ВВП на душу населения – 44.



[Ох и лукав же ты, член КПРФ Ваня! Что такое сегодняшний подсчёт ВВП стран?



Это – учёт чисто финансовых операций. В том числе. Даже не в „том”, а в подавляющем числе. А финансовые операции, учитываемые при подсчёте ВВП у того же гегемона – это когда в течение года фирма А поглотила фирму Б за сто миллиардов, а потом продалась фирме В. Вот вам и 200 миллиардов плюса к ВВП США. Хотя в эту сумму не входит ни грамма продукции и ни цента услуг.



Это если не говорить об усилении ВВП многих западноевропейских стран, когда к нему приплюсовывают теневой оборот наркоторговли, контрабанды и проституции.



Это не учёт советской эпохи, когда считали метры, тонны, штуки. Это – обман населения планеты, когда создаётся видимость могущества в реальности уже достаточно хилых стран. – Прим. ss69100.]

Страну пустили на распродажу, которая продолжается и сегодня. В общей численности предприятий России предприятия, являющиеся полностью государственной собственностью, на сегодня занимают всего 9%.

Сегодня экономика страны принадлежит России только наполовину. На начало 2015 г. в секторе добычи полезных ископаемых доля иностранного капитала была равна 56%, в обрабатывающей промышленности – 40%, в производстве электроэнергии – 30%, в секторе оптовой и розничной торговли – 90%. Причем за предшествующие 3 года участие иностранного капитала выросло на треть. В один прекрасный день мы можем проснуться в стране, в которой нам ничего не принадлежит.

России, как никогда, нужны перемены. Необходимо как можно скорее освободиться от олигархического-антинародного режима, ведущего ее к гибели. Российский народ должен осознать опасность, нависшую над страной. В этом помочь ему должны и мы, ученые, стоящие на платформе социализма, объединенные коммунистами. Наше оружие – слово, слово правды. Наш инструмент – марксизм-ленинизм в его диалектическом развитии. Успех деятельности коммунистов в ее активности.

Нынешнее государство в России – это классовая диктатура олигархической буржуазии, ориентированной на экспорт сырьевых ресурсов страны. Сегодня в России классовую борьбу ведут две политические силы: объединенная партия крупной олигархической, компрадорской буржуазии, и все левые силы во главе с коммунистами.

Совершенно очевидно, что будущее человеческого общества – это или коммунизм, или падение в эпоху нового варварства и дикости. Но движение по пути социализма возможно лишь в том случае, если трудящиеся массы сознательно и активно овладеют условиями своего существования и его целью.

Сегодня большинство россиян находится все еще в плену мелкобуржуазных иллюзий. Помочь освободиться от них – наша с вами первостепеннейшая задача. Для этого нам всем, кто любит свою Родину, надо сплотиться вокруг коммунистов, чтобы это социалистическое будущее состоялось. Коммунисты предложили обществу конкретную программу выхода из нынешнего кризисного состояния «Десять шагов к достойной жизни». Реализация этой программы требует завоевания политической власти большинства нашего народа. Донести смысл этой программы до наших граждан – это тоже является одной из важных задач коммунистов.

Что касается формы восстановления Советской власти, то она может быть относительно мирной, если российская буржуазия в целях самосохранения откажется от насилия над трудящимися массами, когда они захотят освободиться от её всевластия. Но лучший пример своего освобождения нам показал героический российский пролетариат, который под руководством большевиков добился победы в Великой Октябрьской социалистической революции.

И этот пример должен вдохновлять нас на новые победы.

Иван Никитчук,

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Источник: ss69100.livejournal.com