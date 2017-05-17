В мечтах Навальный – президент, или развод лохов на бабки

Журчат финансовые ручейки, вливаясь в кассу ФБК. Государству ничего не обломится: схемы «серые», налоги не платятся, отчетность не ведется. Пока где-то страдают бабушки из-за реновации, возмущаются коррупцией школьники и мечутся волонтеры, собирая гроши на листовки, Навальный думку думает: «Где ж еще лохов найти для развода?». Про президентство на воде вилами писано, а жить красиво хочется сейчас. Так что, смотрите и любуйтесь, леди и джентльмены, на разводки от Навального!