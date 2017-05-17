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В. АВАГЯН: СОКРОВИЩА НАЦИИ

20:30. 17 мая 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:



  Я    прошу господ экономистов ещё раз отчётливо осознать, что «оплата труда» – фальшивое понятие. Оплачивается не труд, а статус. Если вы выйдете с метёлкой во двор и всё выметете – вам не заплатят. У вас нет статуса дворника, вы не признаны оплачиваемым. Напротив, увольняемому за пьянку дворнику обязаны оплатить и те дни, в которые он не мёл, валяясь пьяным: пока не уволен (не потерял статус) – зарплата идёт. Никто не платит зарплату матерям – хотя материнский труд главный на земле. Наоборот, рантье оплачивают его официально признанное безделье. Потому что (и до тех пор) пока у него статус вкладчика!

Если мы это поймём, то поймём, что нельзя заработать деньги в обществе трудом. Их можно заработать, только добившись для себя достойного статуса (то есть признания от общества твоего достоинства).

Именно борьба за высокий статус простого человека, а не повышение производительности труда есть путь к обогащению нации.

Мы идёт в другую сторону.

До тех пор, пока нас волнует – сколько стоит доллар в рублях, наша жизнь принадлежит не нам, а тем, кто печатает доллары…

Вазген АВАГЯН, специально для ЭиМ.; 17 мая 2017



Источник: nashaplaneta.su

Метки: частное мнение
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