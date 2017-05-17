Сводки от ополчения Новороссии 17 мая 2017

ВАЖНО: ВСУ обстреливают Донецкую фильтровальную станцию, персонал заблокирован

По данным представителя СЦКК ДНР, из-за продолжающихся обстрелов со стороны Вооруженных силы Украины территории ДНР в настоящее время обслуживающий персонал Донецкой фильтровальной станции заблокирован обстрелом ВСУ на объекте.

Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.

«Нет возможности ни въезда, ни выезда. Люди находятся в убежище, но опасность для их жизни и здоровья сохраняется», — говорится в сообщении.

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Солдат ЛНР ранен при обстреле со стороны ВСУ

Военнослужащий Народной милиции ЛНР получил ранения при обстреле киевскими силовиками района села Сокольники. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

«В результате обстрела населенного пункта Сокольники ранен один военнослужащий Народной милиции», — говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли территорию ЛНР.

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В ЛНР поврежден жилой дом из-за обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

Обстрелам подверглись поселок городского типа Фрунзе, где в результате попадания противотанковой управляемой ракеты сегодня утром были повреждены жилой дом и газопровод, районы сел Сокольники, Лозовое и Санжаровка.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

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Многочасовые обстрелы ВСУ: выпущены сотни снарядов, нарушено водоснабжение

Ночь на 17 мая оказалась для жителей прифронтовых районов ДНР весьма напряженной: украинские каратели проявили большое усердие, обстреливая населенные пункты Республики из тяжелой артиллерии и минометов. Так, только за три предрассветных часа по окрестностям Ясиноватой и северному пригороду Донецка было выпущено свыше 180 снарядов из тяжелой артиллерии и крупнокалиберных минометов. «С 3:50 ведется обстрел Спартака, Крутой Балки и окраин Ясиноватой. С позиций ВСУ выпущено уже 186 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 120 мм», — цитирует ДАН слова собственного источника в силовых ведомствах ДНР. Источники «Русской Весны», находящиеся в западных районах столицы ДНР, подтверждают информацию о том, что с ночи слышны отзвуки боев в районе Донецкого Аэропорта и громкие «входящие». Читайте также: ВСУ ведут массированный огонь по пригородам Донецка из минометов и тяжелой артиллерии Кроме того, массированным обстрелом ВСУ повреждена насосная станция третьего подъема, питающая водой г. Тельманово, населенный пункт остался без водоснабжения. Полной информации о пострадавших и разрушениях пока нет, «Русская Весна» следит за ситуацией на линии соприкосновения.

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ВСУ вели огонь по югу ДНР из артиллерийских орудий калибра 152 мм

Насосная станция третьего подъема, питающая водой Тельманово, ночью попала под массированный обстрел, город остался без водоснабжения.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на представителя коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса»».

«Около 02:00 была обстреляна насосная станция третьего подъема в Тельманово. Известно, что были прямые попадания. Сегодня будем осматривать повреждения и принимать решения по дальнейшим действиям», — говорится в сообщении.

В свою очередь, как рассказал представитель силового ведомства ДНР, минувшей ночью украинские силовики обстреляли Тельманово из артиллерийских орудий калибра 152 мм, противником выпущено около 26 снарядов.

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Массированный обстрел: Украина выпустила по ДНР около 180 боеприпасов

Украинские силовики ведут массированный обстрел окрестностей Ясиноватой и северного пригорода Донецка из тяжелой артиллерии и крупнокалиберных минометов, за три часа выпущено свыше 180 снарядов и мин.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«С 3:50 ведется обстрел Спартака, Крутой Балки и окраин Ясиноватой. С позиций ВСУ выпущено уже 186 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 120 мм», — говорится в сообщении.

Он добавил, что обстрел вышеуказанных населенных пунктов продолжается. Информация о пострадавших и разрушениях уточнятся.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Волонтер: ВСУ испытывают катастрофическую нехватку офицеров и солдат

фото: nevsedoma.com.ua

Волонтер украинского фонда «Мир и Ко» Мирослав Гай , занимающегося помощью военнослужащим Вооруженных сил Украины, написал на своей странице в Facebook , что ВСУ испытывают катастрофическую нехватку солдат и офицеров, а призываемые офицеры запаса будут массово уклоняться от службы, передает ” Лента.ru “.



Так Гай прокомментировал сообщения о том, что на Украине начинается призыв офицеров запаса.

Нехватка офицеров, да как и солдат в армии, катастрофическая. Все, кто вам рассказывают про успешный контракт, — врут, — написал волонтер.

Гай также предрек массовые попытки уклонения от призыва.

Коррупция будет офигительная. Любой предприниматель заплатит любые деньги, что бы не пройти ВЛК (“військово-лікарську комісію”, военно-врачебную комиссию). А кто-то даже отпилит себе палец или глотнет бензин, — высказал мнение волонтер

14 мая издание Ukrainian Military Pages сообщило, что по распоряжению Генерального штаба ВСУ военкоматы начали подготовительные мероприятия для призыва офицеров запаса в возрасте до 43 лет.



В марте министр обороны Украины Степан Полторак призвал военных пенсионеров по возможности вернуться на службу.

Хочу обратиться к офицерам запаса, офицерам, которые находятся на пенсии, которые прослужили Украине 20-25 лет, получили пенсии, жилье — чтобы вы взяли на себя пример добровольцев, — сказал глава военного ведомства.



О намерении Генштаба ВСУ призывать выпускников военных кафедр гражданских вузов для того, чтобы отправить их в зону боевых действий в Донбассе, сообщалось в январе.

источник

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Бойцы ДНР попали под обстрел ВСУ под Донецком — кадры Минобороны (ВИДЕО)

Как ранее сообщала «Русская Весна», ВСУ сегодня днем открыли огонь по пригородам Донецка. На кадрах, предоставленных «Русской Весне» пресс-службой Народной милиции ДНР можно наблюдать как украинские оккупанты ведут обстрел мирных жителей поселка «Спартак». Читайте также: СРОЧНО: ВСУ ведут массированный огонь по пригородам Донецка из минометов и тяжелой артиллерии

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Обстрел поселка Спартак, прямо сейчас

Авторская съемка военкоров команды News Front

«Мы находимся в населенном пункте Спартак, который подвергся днем обстрелу с украинской стороны, обстрелы слышно продолжаются. Мы находимся в разрушенном частном доме, осюда неплохо видны украинские позиции, по крайней мере их расположение.

Из-за зелени обзор всего поселка затруднен в сравнении с зимним периодом, также слышим как с украинской стороны ведется обстрел позиций по нашим населенным пунктам, также мы слышим, что к сожалению ответа нет, наша сторона молчит», — рассказал военнослужащий о ситуации в н.п. Спартак.

К оглавлению | Источник: news-front.info

ВАЖНО: В ЛНР представили доказательства подрыва машины ОБСЕ спецслужбами Украины (ВИДЕО)

В ходе брифингов заместителя начальника МГБ ЛНР Александра Басова и представителя Народной Милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко о расследовании подрыва автомобиля с наблюдателями Совместной Мониторинговой Миссии ОБСЕ, опубликованы новые данные о действиях украинских спецслужб. На прошедшей неделе следственной группой были получены доказательства непосредственного участия подразделений сил специальных операций ВС Украины в террористическом акте, в результате которого 23 апреля погиб наблюдатель миссии — гражданин США и ранены наблюдатели от Чехии и Германии. В городе Стаханов после оперативных мероприятий обнаружен автомобиль УАЗ, который был подожжен после использования украинскими диверсантами. Также установлено, что их пособники продолжали находиться на территории Луганской республики и отслеживали развитие ситуации после теракта. Кроме того, подразделения народной милиции, несущие дежурство на переднем крае обороны, за несколько дней до подрыва наблюдателей Миссии сбили в этом районе украинский дрон типа «Фантом». Об этом сообщил представитель НМ ЛНР А. Марочко. На носителе памяти, извлеченном из этого беспилотника, содержится видеосъемка оборонительных позиций и участка дороги, на котором были взорваны мины под автомобилем Миссии ОБСЕ. Напомним, что ранее «Радио Свобода» опубликовала видеосъемку непосредственно подрыва автомобиля ОБСЕ 23 апреля, что подтвердило отслеживание с украинской стороны подрыва патруля и прямое руководство украинской разведкой подготовкой теракта. Также А. Марочко представил фотографии вышек системы видеонаблюдения, с которых украинские разведчики наблюдают за территорией республики и осуществляли видеозапись подрыва, которую опубликовала «Радио Свобода». Представленные материалы, которые собраны из различных источников, подтверждают не только политическую заинтересованность украинского руководства в провокации против республики и Миссии ОБСЕ, но и участие сотрудников украинских спецслужб и органов военной разведки в подрыве автомобиля с наблюдателями. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе проводит собственное внутреннее расследование инцидента и пока запретила своим наблюдателям движение вне дорог с асфальтовым и бетонным покрытием в целях обеспечения безопасности. Читайте также: Порошенко легализовал Армии ДНР и ЛНР

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Боец ВС ДНР, ставший на защиту своего дома

Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского

Боец Донецкой Народной республики рассказал, что побудило его воевать.

«Зовут Андрей воюю с мая 2014 года воюю. Был в Шахтерске, Саур могиле, Дмитровке, Мариновке, Тельманово, Старобешево, Новоазовске», — рассказал военнослужащий.

«Я очень люблю свой дом, свою семью, пошел защищать их, сам из Донецка.

Очень печальная история была, когда увидел по телевизору, что начало твориться, побудило идти защищать свой край», — добавил защитник ДНР.

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